Mercedes C 300 4Matic elektrisch für 62.951 Euro bestellbar

Mercedes-Benz erweitert das Angebot der neuen elektrischen C-Klasse: Künftig ist in Deutschland auch der C 300 4Matic elektrisch bestellbar. Der neue Allradler kostet ab 62.951 Euro. Damit liegt er 4760 Euro unter dem bereits seit Mai angebotenen C 400 4Matic elektrisch.

Der C 300 4Matic leistet 310 kW (422 PS) und nutzt zwei Elektromotoren für den elektrischen Allradantrieb. Die nutzbare Batteriekapazität beträgt 85 kWh und fällt damit kleiner aus als beim C 400 4Matic mit seinem 94-kWh-Akkupack. Für den Sprint von 0 auf 100 km/h werden 4,5 Sekunden angegeben, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 210 km/h begrenzt. Die Reichweite beträgt bis zu 690 Kilometer nach WLTP-Norm. Als kombinierter Stromverbrauch werden je nach Konfiguration Werte ab 14,1 kWh/100 km ausgewiesen.

Die elektrische Architektur bleibt auf hohe Ladeleistungen ausgelegt: Für den C 300 4Matic werden maximal 320 kW Gleichstrom-Ladeleistung genannt, der Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent soll unter geeigneten Bedingungen 22 Minuten dauern. Innerhalb von zehn Minuten lassen sich laut Mercedes bis zu 290 Kilometer Reichweite nachladen. Die elektrische C-Klasse basiert grundsätzlich auf einer 800-Volt-Architektur. Beim C 400 4Matic nennt Mercedes-Benz zum Vergleich bis zu 330 kW DC-Ladeleistung.

Mit dem C 300 4Matic vergrößert Mercedes-Benz die Preisspreizung innerhalb seiner elektrischen C-Klasse, ohne auf Allradantrieb zu verzichten. Der Abstand zum stärkeren C 400 4Matic fällt bei Leistung, Batteriegröße und Reichweite größer aus als beim Grundpreis: Das Topmodell leistet 360 kW (489 PS) und erreicht nach Herstellerangaben mit seiner 94-kWh-Batterie bis zu 762 Kilometer im WLTP-Fahrzyklus.

Die Modellfamilie bleibt damit noch im Aufbau. Mercedes-Benz hatte bereits bei der Weltpremiere weitere Versionen mit Heck- und Allradantrieb sowie unterschiedlichen Batteriegrößen angekündigt. Ein zusätzliches Heckantriebsmodell mit rund 800 Kilometern prognostizierter WLTP-Reichweite wurde für einen späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt.