Neue Antriebsoptionen für elektrische Mercedes C-Klasse erwartet

Seit Mai ist die neue elektrische C‑Klasse bestellbar, zuerst exklusiv in einer hochpreisigeren Version. In Deutschland beginnen die Preise für den C 400 4Matic elektrisch bei 67.711 Euro. Weitere Modelle mit Heck- und Allradantrieb sowie verschiedene Batterievarianten sollen für die erste rein elektrische C-Klasse folgen. Dazu wollen Medien nun Neues wissen.

Die Elektro-C-Klasse könnte demnach im Herbst um zwei neue Motorisierungen erweitert werden. Medienberichte deuten darauf hin, dass neben der bestehenden Version die Modelle C 250 und C 300 4Matic auf den Markt kommen könnten. Die zunächst angebotene Variante C 400 4Matic verfügt über einen Allradantrieb mit 360 kW/490 PS Leistung für eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,0 Sekunden, Schluss ist bei Tempo 210. Eine 94-kWh-Batterie ermöglicht eine WLTP-Reichweite von 753 Kilometern.

Der kommende C 300 4Matic soll als Allradmodell mit einer geringeren Leistung von 310 kW/422 PS und einer kleineren Batteriekapazität von 85 kWh ausgestattet sein. Die Reichweite wird auf etwa 650 bis 690 Kilometer geschätzt, der Sprint von 0 auf 100 km/h soll in 4,4 Sekunden erledigt sein.

Für den C 250 wird ein Hecktriebler mit einer Leistung von 260 kW/356 PS erwartet. Auch dieses Modell soll die 85-kWh-Batterie nutzen, wodurch eine WLTP-Reichweite von rund 720 Kilometern erzielt werden könnte. Die Beschleunigung aus dem Stand auf 100 km/h wird mit etwa 5,6 Sekunden angegeben.

Zudem gibt es Berichte über eine Variante namens C 300+, die als Hecktriebler mit einer Reichweite von 800 Kilometern und der großen 94-kWh-Batterie erscheinen soll. Deren Start wird jedoch erst für das Jahr 2027 erwartet. Ein Modell C 200 mit 230 kW/313 PS starkem Heckantrieb und einem 64-kWh-Akkupack mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP) für um die 545 Kilometer pro Ladung soll ebenfalls folgen.