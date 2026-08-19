Autohandelsunternehmen Weller: „Das Elektroauto setzt sich auch ohne Prämie durch“

Das Autohandelsunternehmen von Burkhard Weller hat deutschlandweiter über 2600 Mitarbeiter und 43 Filialen. Die Autohausgruppe ist einer der wichtigen Anbieter von großen Marken wie BMW und Toyota, hat aber auch aufstrebende chinesische Marken wie BYD im Portfolio. In einem Interview mit dem Handelsblatt thematisierte Weller unter anderem die Entwicklung der E-Mobilität sowie den Wettbewerb für die hiesigen Hersteller durch China-Hersteller.
Der Branchenveteran beobachtete bereits in der Vergangenheit Marktveränderungen durch japanische Hersteller, deren Marktanteil zwischenzeitlich 15 Prozent erreichte, sich dann aber um rund die Hälfte reduzierte. Er sieht eine ähnliche Entwicklung für chinesische Marken, die seiner Aussage nach aktuell primär über den Preis wachsen.
Ein BYD-Modell sei in vielen Belangen mit einem VW vergleichbar, koste jedoch fast 10.000 Euro weniger. „Mit BYD haben wir erst im Januar angefangen – und aus dem Stand Stückzahlen verkauft, die erschreckend positiv waren“, berichtete der Autohändler. Er glaubt jedoch: Sobald die Preise der Chinesen steigen, um die Margen zu verbessern, wird sich der Absatz wieder normalisieren.
„Für deutsche Premiumhersteller gar keine Gefahr“
Trotz des Wettbewerbs sieht Weller keine Gefahr für deutsche Premiumhersteller wie BMW. Er führt dies auf das Image zurück, da Kunden hier wie auch bei Marken wie Mercedes oder Porsche zusätzlich für das Prestige bezahlten. Die Kundschaft von BYD sei eher preisorientiert und suche funktionale Merkmale wie Platz im Kofferraum, während BMW-Kunden andere Ansprüche etwa an das Fahrwerk und schnelles Fahren auf der Autobahn stellten.
Elektroautos machen bei Wellers Autohandel mittlerweile 36 Prozent der Bestellungen aus, verglichen mit rund 20 Prozent im Vorjahr. Dies führt er auf die gestiegenen Reichweiten zurück, da E-Autos mit über 400 Kilometern Reichweite die Sorge um die Ladeinfrastruktur verringerten. Mit Blick auf die Ladeinfrastruktur plädiert er dafür, die bestehende Infrastruktur zu stärken. So sollte es insbesondere mehr Lademöglichkeiten an Tankstellen geben, da neue E-Pkw fast so schnell Strom ziehen wie Verbrenner Benzin tanken könnten.
Das Werkstattgeschäft bleibt laut Weller trotz der Elektromobilität bestehen, da elektrische Pkw aufgrund ihres Gewichts häufigere Reifenwechsel erforderten und die komplexe Elektronik Reparaturen notwendig mache. Zwar entfalle der lukrative Ölwechsel, doch das Geschäft sei insgesamt nicht wegbrechend.
Die staatliche Elektroauto-Kaufprämie kritisierte Weller als wenig effektiv für den Durchsetzungsprozess der E-Mobilität. Im Vorfeld der Förderung sei der Verkauf „völlig zum Erliegen“ gekommen, weil alle auf die ab 1. Januar 2026 geltende Prämie gewartet hätten. Aktuell beobachtet er Vorzieheffekte und erwartet eine drohende Absatzflaute im Einstiegssegment nach dem Ende der Subvention. Zudem profitierten chinesische Hersteller wie BYD und MG überproportional von den Prämien, was im Widerspruch zum EU-Zoll auf Stromer aus der Volksrepublik stehe.
Weller bemängelte außerdem, dass das Geschäft mit Elektro-Gebrauchtwagen durch die Prämie unter Druck stehe. Diese würden nicht gefördert, obwohl preisempfindliche Kunden lieber einen gebrauchten Stromer kaufen würden. Seine grundsätzliche Meinung zur Förderung und E-Mobilität: „Die E-Auto-Prämie ist völliger Quatsch. Das Elektroauto setzt sich auch ohne Prämie durch.“
Kommentare
Tesla-Fan meint
Bei mir hat sich das E-Auto bereits 2019 durchgesetzt. Es war schon damals günstiger im Unterhalt als ein vergleichbarer Verbrenner. Und damals gab es auch noch billigen oder gar kostenlosen Ladestrom.
Die damalige Prämie (2000€) war überhaupt nicht kaufentscheidend. Aber ich habe sie gerne mitgenommen.
Mark Müller meint
In der Schweiz gibt es keinerlei Prämie, und trotzdem etwa vergleichbare Zuwachszahlen.
MK meint
Ich sehe es ähnlich wie Hr. Weller:
BEV setzen sich durch, weil sie schon heute billiger in Herstellung und Unterhalt sind…auch ganz ohne Prämie.
Und: Chinesische Hersteller wachsen grade in Deutschland vor Allem auf Kosten japanischer Marken wie Toyota, die den Anschluss verloren haben. Der VW-Konzern hat z.B. unter den BEV einen höheren Marktanteil als unter den Verbrennern. Auch die Einschätzung, dass Marken wier BYD hier grade auch deshalb gute Verkaufszahlen erzielen, weil sie ein nicht profitables Geschäftsmodell betrieben (da geht es nicht nur um die Verkaufspreise, sondern in erster Linie auch um die enormen Werbebudgets, die man grade ausgibt, um die Verkäufe zu erreichen), teile ich. Auch, dass Kunden von Premium-Marken, die schon immer auch fürs Prestige zahlen und nicht nur für den objektiven Gegenwert, glaube ich. Hersteller wie VW z.B. müssen aber definitiv aufpassen. Auch wenn das aktuelle Modell für BYD in Europa eher Verlustbringer sein dürfte, würde ich die Zielstrebigkeit der chinesischen Regierung, so ein Modell so lange zu finanzieren, wie es braucht um die Unternehmen des anderen Landes klein zu kriegen, nicht unterschätzen…siehe z.B. Solarindustrie.
Futureman meint
Jedes verkaufte und fahrende E-Auto zieht weitere Interessenten nach sich, daher wächst der Markt automatisch. Dazu kommen immer mehr Möglichkeiten, die inzwischen für jeden Geldbeutel eine Alternative haben.
Die Förderung sollte (hoffentlich) vorrangig die günstigeren Modelle für Einsteiger erschwinglich machen. So ist besonders für preissensible Autonutzer noch günstigeres Fahren möglich. Allerdings schreckt hier wahrscheinlich das Vorstrecken der Prämie einige ab, hier sollte es evtl. Nachbesserungen geben.
David meint
Hinterher haben sie es vorher gewusst. Der Händlerverband jedenfalls war großer Fan der Elektroprämie. Dass dank des Iran-Feldzugs von Agent Orange neue Kundschaft kommt, war zu dem Zeitpunkt nicht abzusehen. Soso, BYD zieht Kunden von VW ab. Das hätten die Freunde wohl gerne. Es gab doch hier unlängst einen Bericht zu den Wanderungsbewegungen, und da war davon nichts zu lesen. Genau genommen hat BYD den Vierlingen nichts entgegenzusetzen. Nichts.
MK meint
@David:
Der Dolphin Surf ist schon ein cooles Auto, dass sich auch in Deutschland sehr gut verkauft.
Und „Kunde“ eines Herstellers sind erstmal die Autohäuser…und da gibt es bei uns in der Region Mittelhessen auf jeden Fall ganz massive „Wanderungsbewegungen“ von VW-Marken zu BYD und anderen Herstellern. Seit einigen Monaten gibt es z.B. im ganzen Landkreis nicht mal mehr eine Skoda-Vertragswerkstatt, geschweige denn einen Händler, bei dem man eine Probefahrt machen könnte (Cupra gibts übrigens auch nicht). Die Zahl der VW Autohäuser im Landkreis ist binnen kürzester Zeit von 6 auf 3 gefallen und je nach dem, wo man sich im Kreis aufhält, sind es bis zu 40 km bis zur nächsten VW-Werkstatt: Zustände, die noch vor 2 Jahren vollkommen undenkbar waren.
Mäx meint
Mindestens 2/3 des Marktes bekommen auch gar keine Prämie (Gewerbe) und trotzdem hat man 50% Zuwachsraten gerade.
MichaelEV meint
Würde ja dazu passen, dass sich das Elektroauto auch ohne Förderung durchzusetzt. Dazu passt dann aber wieder nicht, dass dieses Segment die Förderung in Form der 0,25%-Regel nie verloren hat…
Was jetzt am Markt zu sehen ist, sind vielfach die Bestellungen von vor 4-6 Monaten. Autohändler können dagegen ein Ausblick auf die zukünftigen Zulassungen geben, sie wissen ja, was aktuell bestellt wird.
Und nie vergessen, was am Markt passiert, wird bisher überwiegend über die CO2-Flottenziele induziert. Und jetzt spielen halt temporär die Chinesen groß auf, die die Gelegenheit der Förderung mit eigenen Rabatten für den Markteintritt nutzen wollen (wobei da vermutlich auch vieles in Richtung PHEV geht).