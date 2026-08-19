Smart erweitert #1, #3 und #5 zum Modelljahr 2027

Smart aktualisiert zum Modelljahr 2027 die Baureihen #1, #3 und #5. Zu den zentralen Neuerungen der Elektroautos gehören eine Allradversion des #5 Premium, die Black Collection für alle Pro+-Modelle sowie zusätzliche Farb- und Innenraumoptionen. Die Änderungen greifen nach Angaben des Unternehmens Kundenwünsche auf und erweitern das bestehende Angebot.

Der #5 Premium wird künftig neben der Version mit Hinterradantrieb auch mit intelligentem Dual-Motor-Allradantrieb angeboten. Der Aufpreis für die AWD-Variante beträgt 2500 Euro. Zur Ausstattung gehören unter anderem ein Sennheiser-Soundsystem, belüftete Vordersitze, beheizbare Rücksitze, Duo-Ledersitze und Doppelverglasung.

Smart verbindet diese Ausstattung bei der AWD-Version mit zusätzlicher Traktion und Stabilität. Das Modell ist für unterschiedliche Wetter- und Straßenbedingungen vorgesehen, darunter nasse Stadtstraßen, alpine Regionen und nordische Winterbedingungen. Die Variante mit Hinterradantrieb bleibt weiterhin erhältlich.

Florian Nemitz, CEO Smart Deutschland, bezeichnet den #5 Premium als „eines unserer gefragtesten Modelle“, dessen Angebot man nun mit Allradantrieb gezielt erweitere. Zugleich hebt er die Black Collection hervor, die mit ihrem vollständig schwarzen Design Akzente bei den Modellreihen #1, #3 und #5 setzen solle. Mit den Erweiterungen wolle Smart zusätzliche Auswahlmöglichkeiten für individuelle Kundenwünsche schaffen.

Die Black Collection ist für die Pro+-Modelle von #1, #3 und #5 verfügbar und kostet jeweils 600 Euro Aufpreis. Zum Paket zählen unter anderem schwarze Frontgrill-Elemente, ein schwarzer Heckdiffusor, schwarze Seitenschweller, eine schwarze Fensterlinie, eine schwarze Dachreling und modellspezifische schwarze Felgen. Die schwarze Lackierung ist innerhalb des Pakets ohne zusätzlichen Aufpreis enthalten.

Beim #1 kommen schwarze 18-Zoll-Amps-Felgen und Exterieurdetails in Deep Jade Black zum Einsatz, beim #3 schwarze 19-Zoll-Flux-Felgen und ebenfalls Details in Deep Jade Black. Der #5 erhält 19-Zoll-Orbit-Felgen in glänzendem Schwarz, Exterieurdetails in Meta Black sowie elektrische, versenkte Türgriffe. Zusätzlich umfasst die Black Collection eine Privacy-Verglasung.

Parallel erweitert Smart das Angebot um drei neue Innenraumvarianten, die auf die verfügbaren Außenfarben abgestimmt sind. Dabei setzt das Unternehmen auf ausgewählte Kombinationen statt auf eine große Zahl einzelner Optionen. Die aktualisierten Modelle sind schon in Deutschland bestellbar.