BYD meldet 200 Vertriebsstandorte in Deutschland

BYD hat im Juni mit der Autohausgruppe Wackenhut in Nagold den 200. Händlervertrag in Deutschland unterzeichnet. Der Stromer-Riese aus China bezeichnet dies als weiteren Meilenstein beim Ausbau seines Vertriebsnetzes in Deutschland.

Anfang 2025 war BYD an 26 Standorten vertreten, rund eineinhalb Jahre später umfasst das Netzwerk 200 Vertriebsstandorte. Man zähle damit zu den am schnellsten wachsenden Automobilmarken auf dem deutschen Markt, erklärt das Unternehmen. Der Ausbau des Händler- und Servicenetzes solle Kunden kurze Wege, persönliche Ansprechpartner und Service vor Ort bieten.

„Das Erreichen von 200 unterzeichneten Händlerverträgen ist für uns weit mehr als eine Zahl – es zeigt, mit welcher Dynamik sich BYD in Deutschland entwickelt“, sagt Kai Schröder, Network Director BYD Deutschland. „Unser Ziel ist es, für Kunden überall im Land schnell und unkompliziert erreichbar zu sein.“ BYD sei eine Marke, die „die Entwicklung der Elektromobilität weltweit maßgeblich prägt und mit hoher Geschwindigkeit neue Technologien auf den Markt bringt“, so Ernst-Jürgen Wackenhut, Geschäftsführer der Wackenhut GmbH & Co. KG.

Der Netzausbau steht im Zusammenhang mit dem Wachstum der Marke in Deutschland. Im Juni steigerte BYD die Zahl der Privatzulassungen gegenüber dem Vorjahresmonat eigenen Angaben zufolge um 1904 Prozent. Die Chinesen starteten mit ihrer Kernmarke hierzulande mit Elektroautos, bieten inzwischen aber auch verstärkt Plug-in-Hybride an.

Bis Ende 2026 plant BYD, sein Netzwerk auf rund 350 Vertriebs- und Servicestandorte in Deutschland auszubauen. Die bereits geschlossenen Partnerschaften sollen dafür die Grundlage bilden und sukzessive aktiviert werden. Ziel sei ein flächendeckendes Netzwerk mit kurzen Wegen und persönlicher Betreuung für Kunden in ganz Deutschland.