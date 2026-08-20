GV90: Genesis zeigt sein neues Elektro-Flaggschiff

Hyundais Edelmarke Genesis präsentiert mit dem GV90 sein neues SUV-Flaggschiff, das als GV90 und GV90 Neolun angeboten wird. Das Modell basiert auf dem 2024 vorgestellten Neolun Concept und nutzt die speziell für das Topmodell entwickelte eMP-Plattform. Der Radstand beträgt 3245 Millimeter, die Länge 5285 Millimeter und die Breite 2030 Millimeter. Preise werden noch nicht genannt.

Der GV90 Neolun erhält mit dem Neolun Arch Gate eine Türkonstruktion, bei der alle vier Türen unabhängig voneinander öffnen und schließen und als in die Karosserie integrierte B-Säulen fungieren. Vorder- und Hintertüren öffnen gegenläufig, während ein Dual-Motion-Scharniermechanismus die hinteren Türen zunächst leicht nach außen und anschließend aufschwenken lässt. Hochfeste Doppelstahlträger, ein verstärkter Rahmen, Stahlrohre und Strukturschaum ergänzen die Karosseriestruktur.

Für den Insassenschutz verfügt der GV90 über zwölf Airbags, darunter den laut Genesis weltweit ersten Roof Airbag, der sich bei einem schweren Überschlag über die Dachverglasung entfaltet. Hinzu kommen ein Innenraum-Monitoringsystem, eine verstärkte Karosseriestruktur und ein optimiertes Batteriesicherheitssystem mit Thermal-Runaway-Protection und cloudbasiertem Batteriemanagement. Aluminium im Unterboden und an großen Teilen der Außenhaut soll höhere Karosseriesteifigkeit mit geringerem Gewicht verbinden.

Die 123,5-kWh-Hochvoltbatterie ermöglicht dem siebensitzigen GV90 auf Basis interner Entwicklungs- und Testdaten eine voraussichtliche Reichweite von rund 500 Kilometern. An einem 350-kW-Schnelllader soll sie in 22 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden können. Front- und Heckmotor leisten zusammen bis zu 490 kW/666 PS und 800 Nm. Dual Electronic Limited Slip Differential (E-LSD), Multi-Chamber-Luftfederung und eine aktive Hinterradlenkung gehören ebenfalls zur Technik.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Im Innenraum kombiniert der GV90 ein ausfahrbares OLED-Cinematic-Display mit einem 25-Zoll-Head-up-Display und dem auf Android Automotive OS basierenden Pleos Connect. Das Soundsystem Bang & Olufsen Premier 3D arbeitet mit 25 Lautsprechern und Dolby Atmos, während Ambient-Glow-Beleuchtung sowie Sitze mit 15 Luftzellen und Vibrationsfunktion das Ausstattungskonzept ergänzen. Beim GV90 Neolun lassen sich die Vordersitze im Stand elektrisch um 180 Grad drehen.

Die GV90 Neolun Executive Suite ist als Vier-Sitz-Konfiguration ausgelegt und bietet unter anderem Echtholz im Fußraum der zweiten Reihe, eine Comfort Partition, Rollos, einen Kühlschrank und integrierte Tische. Das Smart Vision Roof erlaubt die getrennte Steuerung der Dachtransparenz in sechs Bereichen. Für den GV90 stehen 16 Außenlackierungen sowie je nach Innenraumfarbe Materialien wie Naturholz, echter Stein und Wollkaschmir zur Verfügung.

„Der GV90 ist nicht einfach ein neues Fahrzeug, sondern eine neue Vision für luxuriöse Mobilität. Er verbindet inspirierendes Design, KI-gestützte Software und Konnektivität mit branchenführender Sicherheit für die Insassen“, sagt Euisun Chung, Executive Chair der Hyundai Motor Group. „Herausragende Technologie und einzigartiges Design sind nicht gleichbedeutend mit einem Luxusanspruch. Der Wert von Innovation zeigt sich vielmehr darin, dass sie das Kundenerlebnis auf intelligente und intuitive Weise verändert und das Leben der Menschen verbessert. Luxus bedeutet Freiheit – und Luxus ist Schönheit, die sich in handwerklicher Qualität, Authentizität und dem kompromisslosen Streben nach Perfektion ausdrückt.“