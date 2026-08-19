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Renault 5 E-Tech elektrisch wird 1710 Euro günstiger, künftig ab 26.290 Euro bestellbar

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Bild: Renault

Der Renault 5 E-Tech elektrisch wird zum neuen Modelljahr in allen Ausstattungslinien um 1710 Euro günstiger. Der Einstiegspreis für den Evolution 120 Urban Range mit 90 kW (122 PS) starkem E-Motor und 40-kWh-Batterie für 312 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm liegt künftig bei 26.290 Euro.

Nach der Preissenkung bleibt auch die Batterieversion Comfort Range mit 52 kWh für bis zu 417 Kilometer pro Ladung und 110 kW (150 PS) Leistung unter der 30.000-Euro-Marke: Sie startet in Verbindung mit der Ausstattung Evolution bei 29.290 Euro.

Ab der Ausstattungslinie Techno gehört eine neue belüftete induktive Smartphone-Ladeschale mit Magnetring-Technologie zur Serienausstattung des rein elektrischen Kleinwagens. Sie soll schnelles Laden ohne Überhitzung ermöglichen. Ebenfalls serienmäßig ist dort das Multi-Sense-Fahrmodussystem, das um einen Smart-Modus ergänzt wird und je nach Fahrstil automatisch zwischen Eco, Comfort und Sport wechselt.

In den Ausstattungslinien Iconic Five und Roland Garros werden bislang optionale Sicherheitsmerkmale serienmäßig. Dazu zählen Toter-Winkel-Warner, Ausstiegsassistent und Querverkehrswarner hinten. Ebenfalls enthalten ist der Active Driver Assist mit Nothalteassistent, der adaptive Geschwindigkeitsregelung und Spurzentrierung kombiniert und das Fahrzeug bis zum Stillstand abbremst, wenn keine Reaktion erfolgt und keine Hände am Lenkrad erkannt werden.

Ab dem vierten Quartal erweitert Renault die Individualisierungsmöglichkeiten des Elektroautos. Neu sind die Lackierungen DeZir-Rot und Dolomit-Grau sowie 18-Zoll-Leichtmetallräder Techno in Goldton. Zusätzlich werden vier neue Dach- und Türbeklebungen im Stil Hyper5 oder Vibrant5 in Schwarz, Rot oder Gold angeboten.

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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