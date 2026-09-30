Range Rover Sport Electric startet mit bis zu 405 kW und 609 Kilometer Reichweite

Der Range Rover Sport ist erstmals mit vollelektrischem Antrieb erhältlich. Der Range Rover Sport Electric leistet wahlweise 331 kW/450 PS oder 405 kW/550 PS, erzielt eine WLTP-Reichweite von bis zu 609 Kilometern und kann ab 120.400 Euro bestellt werden. Er ergänzt die Baureihe neben Plug-in-Hybrid-, Benzin- und Dieselversionen.

Zwei Elektromotoren sorgen für Allradantrieb. Mit bis zu 850 Nm bietet das Modell das höchste Drehmoment eines Range Rover Sport, dieses baut sich den Angaben zufolge 50 Prozent schneller auf als beim größeren Range Rover Electric. Im Dynamic Launch Mode beschleunigt der Range Rover Sport Electric in bis zu 4,3 Sekunden von 0 auf 60 mph (0-97 km/h).

Gegenüber den Plug-in-Hybrid-Modellen besitzt die Elektroversion eine um 61 Prozent steifere Karosseriestruktur und einen um 73 Millimeter niedrigeren Schwerpunkt. Zur Fahrwerkstechnik gehören Adaptive Dynamics, Twin Valve Dampers, Dynamic Air Suspension, Electronic Active Roll Control und All-Wheel Steering. Adaptive Dynamics überwacht 100 Parameter 500-mal pro Sekunde, während das elektronische Wankstabilisierungssystem bis zu 1400 Nm Kraft an jeder Achse aufbringen kann.

Die 118,5-kWh-Lithium-Ionen-Batterie ist in einem laut den Entwicklern hochfesten Aluminiumgehäuse untergebracht und mit einer 800-Volt-Architektur verbunden. Neben der offiziellen WLTP-Reichweite von bis zu 609 Kilometern wird eine reale Reichweite von bis zu 333 Meilen (536 km) angegeben. Das ThermAssist-Wärmemanagement soll das elektrische Potenzial des Elektro-SUV maximieren.

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An schnellen öffentlichen Gleichstrom-Ladesäulen lassen sich in zehn Minuten bis zu 220 Kilometer Reichweite nachladen. Von zehn auf 80 Prozent soll der Ladevorgang rund 22 Minuten dauern. Über die neue Range-Rover-App können Nutzer Ladestationen finden und Ladevorgänge planen. Zusätzlich wird ein optionaler Range Rover Home Charger angeboten.

Für Fahrten abseits befestigter Straßen verfügt der Range Rover Sport Electric über Intelligent Traction Management und einen virtuellen Allradantrieb. Das Fahrzeug kann durch bis zu 900 Millimeter tiefes Wasser fahren und Steigungen von 45 Grad bewältigen. Aerodynamisch optimierte Kühlergrill- und Felgendesigns sollen bei Autobahngeschwindigkeit zudem bis zu zehn Meilen (16 km) zusätzliche Reichweite ermöglichen.

Der Range Rover Sport Electric wurde parallel zum Range Rover Electric entwickelt und wird in Solihull in Großbritannien auf denselben Produktionslinien wie die Plug-in-Hybrid-, Benzin- und Dieselvarianten gefertigt. Martin Limpert, Managing Director von Range Rover, bezeichnet das Modell als „in erster Linie einen Range Rover Sport“ und verweist unter anderem auf den integrierten Elektroantrieb und die speziell abgestimmte Fahrwerkauslegung.

Jaguar Land Rover (JLR) betont, Batterien in einem neuen Labor mit mehrdimensionalen Vibrations- und Stoßprüfungen bei Temperaturen von minus 40 bis plus 90 Grad Celsius zu testen. Die Sicherheitsfunktionen übertreffen nach den Angaben die Industriestandards. Jeder Range Rover Sport Electric erhalte außerdem einen digitalen Batteriezwilling für eine proaktive Wartung über Software-over-the-Air-Funktionen. Für die Batterie gilt eine Garantie von acht Jahren oder 100.000 Meilen (161.000 km).