Import von AUDI-Elektroautos in Deutschland birgt rechtliche Risiken

Der Importeur Auto China bietet auf dem deutschen Markt die Fahrzeuge AUDI E5 Sportback und E7X an. Bei diesen Elektroautos handelt es sich um Modelle, die ursprünglich für den chinesischen Markt entwickelt wurden. Seit 2025 vertreibt Audi in der Volksrepublik Fahrzeuge ohne das klassische Logo mit vier Ringen und bringt stattdessen den Markennamen in Großbuchstaben am Pkw an.

Die AUDI-Stromer werden im Rahmen eines Import nun auch nach Deutschland verschifft und dort homologiert, berichtet die Automobilwoche. Laut Auto China erhalten die Modelle die notwendigen EU-Nachweise sowie die entsprechenden Zulassungspapiere. Der E5 Sportback wird für 59.980 Euro angeboten, während das SUV E7X bei einem Preis von 72.900 Euro liegt. Damit sind die Preise in Deutschland etwa doppelt so hoch wie auf dem chinesischen Markt.

Die Marke AUDI entstand aus einer Kooperation mit dem chinesischen Hersteller SAIC. Die Modelle der Schwestermarke AUDI basierten auf einer eigenen, gemeinsam mit dem Partner SAIC entwickelten Plattform (Advanced Digitized Platform) und seien tief in das digitale Ökosystem Chinas integriert, erklärte eine Audi-Sprecherin der Automobilwoche. Die E-Autos seien auf die Anforderungen des chinesischen Marktes zugeschnitten.

Den Import kommentierte Audi gegenüber dem Branchenportal nicht direkt. Eine Sprecherin sagte lediglich, dass die im Joint Venture mit SAIC entwickelten Fahrzeuge gezielt für die Bedürfnisse chinesischer Kunden entwickelt würden und ausschließlich für diesen Markt bestimmt seien. Dem Bericht zufolge ist das Interesse an den importierten Modellen groß, erste Verkäufe habe es bereits gegeben.

Der Import der China-Modelle könnte hohe rechtliche Risiken bergen. Ansgar Klein, Präsident des Bundesverbands freier Kfz-Händler (BVfK), sagte der Automobilwoche mit Blick auf einen ähnlichen Fall mit E-Autos des China-Unternehmens Xiaomi: „Selbst wenn die Juristen grünes Licht geben, bleibt faktisch ein Restrisiko“. Wenn der Hersteller einem Import nicht ausdrücklich zustimme, könne der Importeur „markenrechtlich in große Schwierigkeiten mit Vernichtungskraft kommen“.