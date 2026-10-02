Lotus prüft Übernahme möglicher EU-Zölle auf China-PHEVs

Lotus prüft derzeit die Möglichkeit, potenzielle EU-Zölle auf in China produzierte Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge (PHEV) selbst zu tragen. Damit würde das Tochterunternehmen der chinesischen Geely-Gruppe die Kosten nicht an die Kunden weitergeben.

Die Europäische Kommission plant nach einem deutlichen Anstieg der Verkäufe chinesischer PHEV zusätzliche Zölle. Nachdem die EU im November 2024 bereits Zölle auf in der Volksrepublik gefertigte rein batterieelektrische Autos erhoben hatte, reagierten China-Hersteller darauf mit verstärktem Fokus auf PHEV-Modelle, die von den Abgaben befreit sind.

Lotus hat infolge einer Kursänderung der rein elektrischen Strategie eine Verbrenner-Elektro-Version des großen SUV Eletre eingeführt. Die Auslieferungen des PHEV Eletre X in China haben dazu beigetragen, die Verluste des Unternehmens im Quartal bis Juni um 63 Prozent auf 97 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr zu reduzieren.

Das Modell Eletre X kombiniert einen 2,0-Liter-Turbobenziner mit einer 70-kWh-Batterie und erreicht eine Systemleistung von 691 kW/952 PS. Die nur mit Strom erzielbare Reichweite nach dem WLTP-Zyklus beträgt 350 Kilometer. Die ersten Auslieferungen werden für Oktober oder November erwartet.

Aktuell unterliegen in China gefertigte Elektroautos der Geely-Marken einem EU-Zoll von 18,8 Prozent zusätzlich zum Standardzollsatz von 10 Prozent. Ein etwaiger Zoll auf PHEV-Modelle könnte die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber europäischen Modellen einschränken. Die EU begründet die Strafzölle auf Stromer mit der Kritik an China, durch hohe Subventionen seiner Autobauer für unfairen Wettbewerb zu sorgen.

Lotus-Finanzvorstand Daxue Wang erklärte gegenüber Automotive News Europe, dass man den Endpreis eventuell nicht erhöhen werde. Da der teilelektrische Eletre X eine deutlich bessere Gewinnspanne als die rein elektrische Version aufweise, habe das Unternehmen mehr Spielraum für Preisanpassungen.