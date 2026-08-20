Lucid Cosmos soll mehr Reichweite als Tesla Model Y schaffen

Lucid-Chef Silvio Napoli hat erstmals eine konkrete Reichweitenmarke für den kommenden Cosmos genannt. In einem Interview mit CNN sagte er laut InsideEVs, das elektrische Mittelklasse-SUV komme mit einer Batterieladung auf „400 Meilen plus“, also mehr als rund 644 Kilometer.

Zum Vergleich: Hauptkonkurrent Tesla bietet mit dem SUV-Coupé Model Y aktuell maximal 357 Meilen (575 km). Unter den ähnlich positionierten E-Autos in den USA erreicht derzeit keines eine Reichweite von 400 Meilen. Der Cosmos befindet sich allerdings in der Prototypen- und Entwicklungsphase, offizielle Werte nach US-amerikanischer EPA- und europäischer WLTP-Norm stehen noch aus.

Der Cosmos basiert auf Lucids neuer Mittelklasse-Plattform und soll das erste Modell einer günstigeren Baureihe unterhalb der Edellimousine Air und des Luxus-SUV Gravity werden. Lucid hatte im März für Elektroautos auf dieser Architektur einen Einstiegspreis von weniger als 50.000 US-Dollar vor Steuern (ca. 43.200 Euro) angekündigt. Der US-Hersteller nennt Effizienz, Innenraum und Fahrleistungen als Schwerpunkte des wie Air und Gravity auch für Europa vorgesehenen Cosmos.

Technisch setzt Lucid bei der Mittelklasse-Plattform auf den neu entwickelten Atlas-Elektroantrieb. Nach Herstellerangaben ist die Einheit kleiner, leichter und konstruktiv einfacher als die bisher eingesetzten Antriebe. Identische Gehäuse und Befestigungspunkte für Vorder- und Hinterachse sollen zusätzlich die Fertigung vereinfachen. Für die Plattform hatte Lucid zudem eine Effizienz von bis zu 4,5 Meilen je Kilowattstunde (7,2 km/kWh) in Aussicht gestellt. Welche Batteriegröße eine Cosmos-Version mit mehr als 400 Meilen Reichweite erhalten würde, bleibt abzuwarten.

Der Zeitplan wurde inzwischen nach hinten verschoben. Lucid hatte den Produktionsanlauf ursprünglich früher vorgesehen. CEO Napoli nannte Anfang August jedoch die zweite Hälfte des Jahres 2027 als neuen Zeitraum für den Cosmos. Damit fällt die jüngste Reichweitenaussage in eine Phase, in der der Hersteller nach eigenen Angaben mehr Zeit für Entwicklungs-, Prozess- und Qualitätsziele einplant. Das geht auch auf die anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen des Start-ups zurück. Neben dem Cosmos sollen zwei weitere E-Autos auf der neuen Mittelklasse-Plattform starten.