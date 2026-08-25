Elektro-Lkw und Busse: Weltweite Verkäufe steigen 2025 um 86 Prozent

Die weltweiten Verkäufe von Elektro-Lkw und -Bussen überschritten 2025 die Marke von 500.000 Einheiten. Damit stiegen sie im zweiten Jahr in Folge nahezu auf das Doppelte, 2025 um 86 Prozent. Der Marktanteil lag bei knapp 14 Prozent. Einen großen Anteil am Wachstum hatten die Verkäufe elektrischer Lkw in China, berichtet die unabhängige Forschungsorganisation International Council on Clean Transportation (ICCT).

Die Volksrepublik stand demnach 2025 für nahezu 90 Prozent der weltweiten Verkäufe elektrischer Lkw und Busse. Bei mittelschweren und schweren Lkw haben sich die Verkäufe dort innerhalb von zwei Jahren mehr als verfünffacht. Fast 30 Prozent der in China verkauften schweren Lkw waren 2025 vollelektrisch. Sinkende Batteriekosten und starke lokale Fördermaßnahmen trugen nach Angaben des ICCT zur Elektrifizierung dieser Segmente bei.

Batterieelektrische Busse erreichten 2025 einen Anteil von 17 Prozent an den weltweiten Busverkäufen. Ohne China und die USA machten sie 56 Prozent der Verkäufe emissionsfreier mittelschwerer und schwerer Fahrzeuge aus. In der Europäischen Union wurden rund 9800, in Indien etwa 5000 batterieelektrische Busse verkauft. Chile verzeichnete mit einem Plus von 299 Prozent das stärkste Wachstum, während der Marktanteil dort von 26 Prozent 2024 auf 45 Prozent 2025 stieg.

Außerhalb Chinas blieb der Absatz batterieelektrischer Lkw mit rund 41.000 Einheiten vergleichsweise niedrig. In den USA wurden etwa 24.500 Elektro-Lkw verkauft, überwiegend mittelschwere Lieferfahrzeuge. Deren Absatz stieg gegenüber 2024 um 5 Prozent, während die Verkäufe schwerer Lkw leicht zurückgingen. Insgesamt blieben die US-Verkäufe unverändert.

In der Europäischen Union stiegen die Verkäufe elektrischer Lkw 2025 um 71 Prozent und erreichten einen Marktanteil von 4,5 Prozent. Im Juli 2025 wurden in der EU erstmals CO2-Emissionsziele für Lkw-Hersteller eingeführt, die eine Reduktion um 15 Prozent verlangen. Der Marktanteil mittelschwerer Elektro-Lkw verdoppelte sich von rund 10 Prozent im Jahr 2024 auf 21 Prozent 2025.

Auch Großbritannien und Indien verzeichneten steigende Verkäufe elektrischer Lkw. In Großbritannien erhöhte sich die Zahl von 345 Einheiten 2024 auf 677 im Jahr 2025. Indien kam auf 767 Einheiten und damit auf mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr.

Die ICCT-Studie umfasst 34 Länder, die rund 80 Prozent der weltweiten Lkw- und Busverkäufe sowie 99 Prozent der Verkäufe emissionsfreier Lkw und Busse abdecken.