Elektro-Lkw und Busse: Weltweite Verkäufe steigen 2025 um 86 Prozent

Die weltweiten Verkäufe von Elektro-Lkw und -Bussen überschritten 2025 die Marke von 500.000 Einheiten. Damit stiegen sie im zweiten Jahr in Folge nahezu auf das Doppelte, 2025 um 86 Prozent. Der Marktanteil lag bei knapp 14 Prozent. Einen großen Anteil am Wachstum hatten die Verkäufe elektrischer Lkw in China, berichtet die unabhängige Forschungsorganisation International Council on Clean Transportation (ICCT).
Die Volksrepublik stand demnach 2025 für nahezu 90 Prozent der weltweiten Verkäufe elektrischer Lkw und Busse. Bei mittelschweren und schweren Lkw haben sich die Verkäufe dort innerhalb von zwei Jahren mehr als verfünffacht. Fast 30 Prozent der in China verkauften schweren Lkw waren 2025 vollelektrisch. Sinkende Batteriekosten und starke lokale Fördermaßnahmen trugen nach Angaben des ICCT zur Elektrifizierung dieser Segmente bei.
Batterieelektrische Busse erreichten 2025 einen Anteil von 17 Prozent an den weltweiten Busverkäufen. Ohne China und die USA machten sie 56 Prozent der Verkäufe emissionsfreier mittelschwerer und schwerer Fahrzeuge aus. In der Europäischen Union wurden rund 9800, in Indien etwa 5000 batterieelektrische Busse verkauft. Chile verzeichnete mit einem Plus von 299 Prozent das stärkste Wachstum, während der Marktanteil dort von 26 Prozent 2024 auf 45 Prozent 2025 stieg.
Außerhalb Chinas blieb der Absatz batterieelektrischer Lkw mit rund 41.000 Einheiten vergleichsweise niedrig. In den USA wurden etwa 24.500 Elektro-Lkw verkauft, überwiegend mittelschwere Lieferfahrzeuge. Deren Absatz stieg gegenüber 2024 um 5 Prozent, während die Verkäufe schwerer Lkw leicht zurückgingen. Insgesamt blieben die US-Verkäufe unverändert.
In der Europäischen Union stiegen die Verkäufe elektrischer Lkw 2025 um 71 Prozent und erreichten einen Marktanteil von 4,5 Prozent. Im Juli 2025 wurden in der EU erstmals CO2-Emissionsziele für Lkw-Hersteller eingeführt, die eine Reduktion um 15 Prozent verlangen. Der Marktanteil mittelschwerer Elektro-Lkw verdoppelte sich von rund 10 Prozent im Jahr 2024 auf 21 Prozent 2025.
Auch Großbritannien und Indien verzeichneten steigende Verkäufe elektrischer Lkw. In Großbritannien erhöhte sich die Zahl von 345 Einheiten 2024 auf 677 im Jahr 2025. Indien kam auf 767 Einheiten und damit auf mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr.
Die ICCT-Studie umfasst 34 Länder, die rund 80 Prozent der weltweiten Lkw- und Busverkäufe sowie 99 Prozent der Verkäufe emissionsfreier Lkw und Busse abdecken.
Kommentare
Jörg2 meint
Aus dem Artikel:
„Die Volksrepublik stand demnach 2025 für nahezu 90 Prozent der weltweiten Verkäufe elektrischer Lkw und Busse.“
Wenn hohe Stück/Skalierung der Weg zu fallenden Stückkosten ist, dann ist aus dem Bild ersichtlich, woher zukünftig die mögliche Preisführerschaft im Bereich E-Lkw/E-Bus kommen kann.
CaptainPicard meint
Und was machen die deutschen Hersteller? Verlangen absurd hohe Preise für ihre E-LKW, was zu einer geringen Nachfrage und Produktion führt, damit sie noch ein paar Jahre länger mehr von ihren Diesel-LKW verkaufen können.
Und dann wird man sich plötzlich wundern wenn die chinesischen Hersteller den Markt dominieren und man mit den Preisen nicht mithalten kann. Dabei müssten sie das genaue Gegenteil machen, jetzt mit attraktiven Preisen dafür sorgen dass die Nachfrage explodiert, ihre Produktion ausweiten um langfristig von Skaleneffekten zu profitieren und den Markt zu besetzen bis die Chinesen kommen.
Jörg2 meint
Es wird werden wie im Pkw-Bereich. Versuche der Marktabschottung zur Aufrechterhaltung des alten Geschäftsmodells, der Quartalsergebnisse, der Boni… so lange es nur geht. Dann der Versuch, so schnell zu schrumpfen, wie der Markt es erfordert. Irgendwann gibt es dann eine Bodenbildung. Wo die sein wird? Da hab ich keine Ahnung.
David meint
Verrückt.
Du meinst also, wenn ein totalitärer Staat den Umstieg der Nutzfahrzeuge auf Elektroantrieb massiv unterstützt, ein Staat, in dem es weder ausgeprägte Arbeitnehmerrechte noch große Arbeitsschutz- und Umweltauflagen gibt und in dem Rohstoffe, Energie und praktisch die komplette Wertschöpfungskette zu sehr niedrigen Kosten verfügbar sind, sodass elektrische Lkw in riesigen Stückzahlen und mit entsprechenden Skaleneffekten produziert werden können, dann ist so ein Lkw tatsächlich günstiger als ein in unserem Hochpreisland in Kleinserie produziertes Fahrzeug?
Das kann man sich kaum vorstellen. Erklär das doch bitte noch einmal etwas ausführlicher.
Powerwall Thorsten meint
Das sind aber keine schönen Zahlen, wenn man Fahrzeuge produziert, die mit Diesel betrieben werden.
Wie das für deutsche Verbrenner-Hersteller ausgeht – ich befürchte nicht so gut.
Time will tell
David meint
Das Problem ist nur, dass du nicht logisch denken kannst. Denn an der nächsten Ecke antwortest du wieder auf meine Einlassung, dass VW mehr Gewinn pro Auto macht als Tesla, das läge nur an den Verbrennern. Ja, sind die denn jetzt die Cash Cow oder der Untergang? Da musst du dich mal irgendwann entscheiden…
Jörg2 meint
VW-Nathalie-Harp schwächelt mal beim Textverständnis.
Dabei ist doch deutlich zu erkennen: Die Verbrennerhersteller sind auf ihre Verbrenner-CashCow angewiesen. Im E-Bereich verdienen sie nicht ausreichend Geld. Der Markt „Verbrenner“ ist am schrumpfen. Damit kommen gefährliche Zeiten für die Verbrennerhersteller.
David meint
Prozentuale Steigerungen hin- und her. Aber das ist außerhalb Chinas alles auf niedrigestem Niveau. Insofern dürfen die Leitplanken keinesfalls aufgeweicht werden.