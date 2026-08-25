Starke Exporte treiben chinesische NEV-Verkäufe voran

Der Markt für neue NEVs (New Energy Vehicles) in China verzeichnete im Juli einen bedeutenden Zuwachs. Laut Daten der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) stiegen die Verkäufe von batterieelektrischen Fahrzeugen, Plug-in-Hybriden und Brennstoffzellenfahrzeugen um 23,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Exporte legten stark zu.

Insgesamt wurden im Juli 1.561.000 Einheiten abgesetzt, was einem Rückgang von 5 Prozent im Vergleich zum Juni entspricht. Erstmals überstieg der Anteil der NEVs an den Neuwagenverkäufen die Marke von 60 Prozent und erreichte im Juli einen Wert von 60,4 Prozent. Die Produktion belief sich auf 1.576.000 Einheiten und wuchs damit um 26,8 Prozent im Jahresvergleich.

Bei den reinen Elektrofahrzeugen (BEV) wurden 1.072.000 Einheiten abgesetzt, was einem Plus von 32,2 Prozent im Vorjahresvergleich entspricht. Die BEV-Produktion überstieg zum zweiten Mal in Folge die Millionengrenze. Im Gegensatz dazu sanken die BEV-Verkäufe gegenüber dem Juni um 6,1 Prozent.

Die Verkäufe von Plug-in-Hybriden (PHEV) beliefen sich auf 489.000 Einheiten – ein Anstieg von 8,4 Prozent zum Vorjahr, jedoch ein Rückgang von 2,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Der Gesamtmarkt für Fahrzeuge sank im Juli um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und um 8 Prozent im Vergleich zum Juni auf 2.584.000 Einheiten.

Während die Exporte kräftig zunahmen, war die Inlandsnachfrage schwach. Die chinesischen NEV-Verkäufe im Inland sanken leicht auf 1.008.000 um 2,8 Prozent im Jahresvergleich. Der Export von Fahrzeugen stieg hingegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 81,3 Prozent und gegenüber Juni um 0,6 Prozent auf 1.043.000 Einheiten an. Besonders stark wuchsen die NEV-Exporte mit einem Plus im Vergleich zum Juli 2025 von 145,5 Prozent und um 5,7 Prozent gegenüber Juni 2026 auf 553.000 Einheiten.

Der Herstellerverband CAAM führte das rasante Exportwachstum auf Chinas umfassende Automobil-Lieferkette zurück. Diese reiche von der Lithiumgewinnung über die Batterieherstellung bis hin zur Fahrzeugmontage und zeichne sich durch umfangreiche Kapazitäten sowie kontrollierbare Kosten aus. Die rasante Weiterentwicklung von Funktionen für intelligentes Fahren und die Cockpit-Interaktion trage zudem dazu bei, dass chinesische Autobauer die Nachfrage im Ausland besser bedienen können.