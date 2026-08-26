Volvo bringt neue Sicherheitswarnungen für EX60, EX90 und ES90

Volvo führt per Software-Update vier neue „Connected Safety“-Funktionen für die Elektroautos EX60, EX90 und ES90 ein. Die Funktionen sollen Fahrer frühzeitig vor vorausliegenden Gefahren warnen. Bereits seit 2016 übermitteln Fahrzeuge der Schweden auf Basis von Echtzeitdaten Warnhinweise an andere Fahrzeuge, etwa zu rutschigen Straßen oder eingeschaltetem Warnblinklicht in der Nähe.

Neu sind Warnungen vor großen Tieren auf oder neben der vorausliegenden Straße, vor Fußgängern und Radfahrern auf oder in der Nähe von Autobahnen sowie vor Baustellen. Hinzu kommt eine Unfallwarnung für weiter vorne liegende Unfälle. Dafür werden Echtzeitdaten von vernetzten Volvo-Fahrzeugen oder Verkehrsleitzentralen genutzt.

Die neuen Warnfunktionen sollen insbesondere bei eingeschränkter Sicht klare und frühzeitige Hinweise geben, etwa vor unübersichtlichen Kurven, Kuppen oder bei widrigen Witterungsbedingungen. Mehr als eine Million Volvo-Fahrzeuge sind laut den Schweden bereits mit aktivierten vernetzten Sicherheitssystemen unterwegs. Über das europäische Ökosystem „Data for Road Safety“ können Warnmeldungen auch an Fahrzeuge anderer Marken und nationale Verkehrsleitzentralen weitergegeben werden.

„Die Innovationen basieren auf jahrzehntelangen Erkenntnissen aus der Praxis und sind ein weiterer Schritt in Richtung unserer Vision von null Unfällen“, sagt Åsa Haglund, Leiterin des Volvo Cars Safety Centre. „Jedes Mal, wenn ein Volvo Sicherheitsinformationen weitergibt, hilft dies anderen Fahrern, sich früher auf Gefahren vorzubereiten, um Unfälle zu vermeiden und sich sicherer zu fühlen.“

Mit demselben Software-Update führt Volvo Spatial Audio in Apple CarPlay für den EX90 und ES90 mit Dolby-Atmos-Technik ein. In Verbindung mit dem optionalen Bowers-&-Wilkins-Soundsystem mit 25 Hochleistungslautsprechern soll die Raumklangfunktion ein multidimensionales und immersives Klangerlebnis im Innenraum bieten.