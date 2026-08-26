XPeng setzt auf Europa als wichtigen Pfeiler der Weltstrategie

He Xiaopeng, Mitbegründer und CEO des chinesischen Elektroautoherstellers XPeng, hat sich in einem Interview mit Press-Inform zu der aktuellen Lage seines Unternehmens geäußert. Dabei sprach er auch über die Herausforderungen für das vor etwa zehn Jahren gegründete, heute eng mit Volkswagen zusammenarbeitende Start-up im Heimatmarkt sowie die globale Expansionsstrategie.

Der chinesische Markt sei derzeit schwieriger als je zuvor, eine Entspannung dieser Situation erwarte er frühestens in fünf bis zehn Jahren. Der nun verstärkt vorangetriebene Export nach Europa stellt dabei keine kurzfristige Ausweichtaktik dar, sondern ist fester Bestandteil einer breiteren Strategie. Der europäische Markt sei für XPeng „ebenso wichtig wie andere Märkte“, so der CEO. Das Unternehmen will bis zum Jahr 2030 mehr als eine Million Fahrzeuge außerhalb Chinas verkaufen.

Um die Ende 2024 eingeführten Strafzölle der EU zu umgehen, prüft XPeng die Übernahme von Produktionsanlagen in Europa oder entsprechende Kooperationen. Derzeit erfolgt die Fertigung primär in den chinesischen Werken Zhaoqing und Guangzhou in der Provinz Guangdong. Die Produktion dehnt sich jedoch bereits aus, nach einer Eröffnung in Indonesien ist ein Start in Malaysia geplant.

XPeng definiert sich selbst als Technologiekonzern, der neben Fahrzeugen auch Software entwickelt. Nach dem Übergang zur Elektromobilität sieht CEO He Xiaopeng die „Symbiose von Roboter und Auto“ als nächste große technologische Verschiebung an, berichtet Elektroauto-News.Net. Vor künstlicher Intelligenz müsse seiner Meinung nach niemand Angst haben, da diese den Menschen unterstützen und nicht ersetzen solle.

In Deutschland baut das Unternehmen das Händlernetz aktiv aus. Aktuell sind laut He Xiaopeng rund 70 Partner im Einsatz, bis zum Jahresende wird ein Wachstum auf 110 Standorte angestrebt. Viele dieser Vertriebspartner führen bereits deutsche Premiummarken, mit denen sich XPeng messen möchte.

XPeng bietet hierzulande ein vollständig elektrisches Modellportfolio an. Das Angebot besteht neuerdings auch aus dem kompakten SUV-Coupé L03 als Einstiegsmodell sowie dem Mittelklasse-SUV G6, dem Oberklasse-SUV G9, der Fastback-Limousine P7+ sowie dem siebensitzigen Elektro-Van X9. Die Modelle basieren auf einer fortschrittlichen Elektro-Architektur, bieten alltagstaugliche Reichweite, unterstützen schnelles Laden und sind mit umfangreicher Serienausstattung sowie modernen Fahrerassistenz- und Infotainmentsystemen ausgestattet.