Rollstuhlgerechter Kia PV5 WAV ab 44.940 Euro bestellbar

Kia erweitert die Modellpalette des vollelektrischen Kleinbusses PV5 Passenger um die rollstuhlgerechte Version PV5 WAV. Das „Wheelchair Accessible Vehicle“ ist ab sofort bestellbar und ermöglicht über eine seitliche, zweistufig ausziehbare Rampe den Zugang direkt vom Straßenrand oder Gehweg. Der 4,695 Meter lange PV5 WAV richtet sich an private und gewerbliche Käufer und wird als Pkw über Kia-Pkw-Händler angeboten.

Beim Rollstuhltransport bleibt im Fond neben dem Rollstuhl Platz für eine Begleitperson. Alternativ lässt sich das Fahrzeug als regulärer Fünfsitzer mit dreisitziger Rückbank nutzen. Die rechte Sitzfläche der Rückbank mit mittlerem und rechtem Sitz lässt sich hochklappen, während der linke Rücksitz beim Rollstuhltransport für einen weiteren Passagier verfügbar bleibt.

Die teleskopartige Rampe ist in einen Zwischenboden integriert und kann manuell auf 1,25 oder bis zu 1,75 Meter ausgezogen werden. Vom Straßenniveau aus beträgt ihre Neigung bei voller Länge 13 Grad; bei einem höherliegenden Gehweg fällt sie geringer aus. Bei einer 15 Zentimeter hohen Bordsteinkante reicht die erste Rampenstufe für eine Neigung von 11 Grad. Der Gepäckraum hinter der Rückbank fasst 350 Liter, zudem ist das E-Fahrzeug für Anhänger bis 750 Kilogramm zugelassen. Der Wendekreisdurchmesser beträgt 11,0 Meter.

Kia bietet den PV5 WAV mit Batteriekapazitäten von 51,5 und 71,2 kWh an. Die maximale Reichweite beträgt bis zu 391 Kilometer nach WLTP-Norm, mit dem kleineren Akkupaket bis zu 282 Kilometer. Beide Batterievarianten lassen sich an einer entsprechend leistungsfähigen Station in rund 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden.

Zur Serienausstattung gehören unter anderem eine elektrische Schiebetür rechts, Navigationssystem, 230-Volt-Steckdose, Klimaautomatik, Rückfahrkamera, LED-Scheinwerfer, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen und Wärmepumpe. Das auf Android Automotive OS basierende Infotainmentsystem besitzt einen 12,8-Zoll-Touchscreen und unterstützt Android Auto sowie Apple CarPlay kabellos. Karten- und Software-Updates können „Over the Air“ durchgeführt werden.

Die Basisversion Plus kostet mit 51,5-kWh-Batterie ab 44.940 Euro, mit 71,2-kWh-Akkupack ab 48.940 Euro. Für den PV5 WAV gelten sieben Jahre Herstellergarantie oder 150.000 Kilometer sowie acht Jahre Batteriegarantie oder 160.000 Kilometer. Die Produktion in Korea begann im Juli, Auslieferungen an deutsche Kunden sind ab November geplant.

Kia bewirbt weitere rollstuhlgerechte PV5-Umbauten, sie stammen von AMF-Bruns und MobiTEC mit Heckausschnitt sowie von Schnierle mit seitlichem Zugang.