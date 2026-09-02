Geely plant Markteinführung des Monjaro EM-i mit Plug-in-Hybridantrieb in Europa

Der chinesische Fahrzeughersteller Geely plant die Markteinführung des Monjaro EM-i in Europa. Das Modell zielt auf das Segment der mittelgroßen Plug-in-Hybrid-SUVs ab. Zunächst ist laut Automotive News der Verkaufsstart im Vereinigten Königreich für Anfang nächsten Jahres geplant. In anderen europäischen Ländern soll das Fahrzeug im Rahmen einer globalen Einführung später auf den Markt kommen.

Der Name des Modells wurde nach Angaben des Herstellers vom Kilimanjaro, dem höchsten Berg Afrikas, inspiriert. Das SUV basiert auf der GEA Evo-Architektur von Geely. Diese Plattform ermöglicht sowohl rein batterieelektrische Antriebe als auch Plug-in-Hybride sowie Extended-Range-Elektrofahrzeuge mit Verbrenner als Stromgenerator. Auch elektrischer Allradantrieb wird unterstützt.

Der Monjaro EM-i soll das erste Modell der Marke Geely auf dem Übersee-Markt sein, das über ein intelligentes elektrisches Allradsystem verfügt. Das Infotainment-System nutzt das von dem Konzern mit seiner Smartphone-Tochter Meizu entwickelte Flyme-System sowie künstliche Intelligenz für ein Cockpit, das sich kontinuierlich weiterentwickeln soll.

Geely bewirbt den Monjaro EM-i als ein Fahrzeug auf Flaggschiff-Niveau. Eine Version des SUVs ist bereits seit 2021 in China und einigen Auslandsmärkten auf der CMA-Plattform mit Benzin- und Vollhybridantrieben erhältlich. Das dient als Basis für die angestoßene internationale Expansion mit einem Modell im Volumenmarkt für mittelgroße und große SUVs.

Die Marke Geely startete ihren Vertrieb in Europa im vergangenen Jahr. Sie gehört zur Geely Auto Group, einem Teil der Zhejiang Geely Holding, die neben der Kernmarke auch die Premiummarke Zeekr sowie die Marke Lynk & Co umfasst.