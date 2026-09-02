Bentley bremst bei E-Antrieben und stärkt den Verbrenner

Bentley rückt in seiner Zukunftsstrategie den Verbrennungsmotor wieder stärker in den Fokus, berichtet das Portal Elektroauto-News.Net unter Berufung auf Press-Inform. Unter der Führung von CEO Frank-Steffen Walliser setzt Volkswagens britische Luxusauto-Tochter demnach weniger auf eine vollständige Elektrifizierung. Stattdessen betont man künftig Tradition, Sportlichkeit und wirtschaftliche Eigenständigkeit.
Während der Sechszylinder aufgrund fehlender Nachfrage aus dem Programm genommen wird, bleibt der Achtzylinder als Kernstück der Markentradition erhalten. Für alle künftigen Modelle plant Bentley trotz der Einführung von Plug-in-Hybridtechnik weiterhin eine Variante mit reinem Verbrennerantrieb. Niemand komme zu Bentley und frage: „Haben Sie einen Hybrid?“, sagte Walliser im Gespräch mit Press-Inform.
Im Bereich der Elektromobilität wird der bald startende Torcal dem CEO zufolge bis 2030 das einzige rein batterieelektrische Modell bleiben. Ein weiteres Elektroauto soll erst im nächsten Jahrzehnt folgen. Während Bentley bei SUVs die Eignung für Elektroantriebe als gegeben ansieht, erwartet man die Elektrifizierung von Sportwagen und GT-Modellen aufgrund der Anforderungen an Reichweite und Reisekomfort später.
Die Strategie der Marke folgt laut Walliser dem Prinzip „Value over Volume“. Anstatt fester Stückzahlziele steht der Wert pro Fahrzeug im Fokus. Die Neuausrichtung basiert auf den Säulen Produkt, Image und Unternehmen. Der vollelektrische Torcal soll jüngere Kunden ansprechen, während Fahrzeuge wie das limitierte Zweisitzer-Coupé Supersports eine neue Zielgruppe erschließen sollen. Als Reaktion auf die große Nachfrage sollen vergleichbare Projekte folgen.
Die Marke will sich durch Handwerkskunst, Historie und Materialien wie Leder, Holz oder künftig Merinowolle von Wettbewerbern auch aus China absetzen. Die technische Anbindung an den Volkswagen-Konzern sieht Walliser als Vorteil, da sie den Zugriff auf Konzerntechnologien ermöglicht. Die Markenidentität soll verstärkt durch eine klare Ausrichtung auf Sportlichkeit sowie Prestige und Präsenz geschärft werden. Der CEO betont dabei die Bedeutung des emotionalen Fahrerlebnisses gegenüber reinen Leistungsdaten wie Beschleunigungswerten oder der PS-Zahl.
Kommentare
South meint
Gott, der Xte Artikel über Bentley, Lamborghini, Ferrari oder was die Autowelt halt so in Nischen bietet. Diese Modelle werden in kleinen Stückzahlen gefertigt und fahren meist wenige Jahreskilometer oder sind gar nur Sammlerstücke…. quasi bedeutungslos…
cbzac meint
Was ein Nischenhersteller macht ist sehr wohl relevant. Reiche Typen haben ohnehin einen überdurchschnittlichen CO2-Fußabdruck und die Mehrkosten für große Batterien spielen in diesem Segment eigentlich keine Rolle. Es ist ein Unding, was sich eine kleine Gruppe Menschen deutlich überproportional zu Lasten Aller rausnimmt.
Wer dann davon schwadroniert, dass die E-Mobilität bzgl. Reichweite und Reisekomfort(!!) leider noch nicht so weit sei, outet sich einfach nur als der übliche, europäische, schlechte Automanager ohne Weitblick.
Aber gut, dann verschwindet die Marke eben im Museum, die passenden Ausstellungsstücke mit historischem Antrieb und extra feinem Holz produziert man ja jetzt dafür.
Futureman meint
Bei den Stückzahlen von Bentley ist es grundsätzlich erstmal egal, ob die nur Elektro bauen. Auf dem asiatischen Markt gibt es besonders für die Kunden mit Luxusbedarf inzwischen andere Hersteller. Daher wird der Gesamtmarkt für Bentley auf Europa und USA beschränkt bleiben. Ob das zur Auslastung ausreicht?
David meint
Ich vermute, du warst nicht z.B. in Singapur in den letzten Jahren. Dann würdest du eine große Überraschung erleben.
Paule meint
Mir ist unklar, mit welchem fachlichen Background Du Dich zum Thema Bentley meldest. In anderen BEV-Foren wie evw oder goingelectric und sprichst Du i.d.R. über deinen e-Up „Schlumpf“ , teils Fotos von ihm und pflegst Dein Lieblingsthema „Heimtierhaltung ist Sklavenhaltung“.
Nun aber Bentley, na, ich weiß nicht. Mach den Leuten hier nichts vor, was nicht da ist.
Daniel S meint
Was ein Nischenhersteller macht ist relativ bedeutungslos.
David meint
Keine Angst, liebe Kunden! Das kommende Elektroauto wird auch wirklich das einzige bleiben! Ein einmaliger Fehler! Wird wirklich nie mehr passieren! Tja, so eine Kundschaft hat man heute, wenn man Luxusautos verkauft. Aber deren Geld stinkt nicht. Man muss seine Kunden nicht lieben, das ist ein Geschäft. Man verkauft ihnen Träume für teuer Geld.