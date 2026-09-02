Kia Deutschland sieht Trendwende dank hoher E-Auto-Nachfrage

Nach einem schwierigen Zeitraum verzeichnet Kia Deutschland eine Trendwende durch eine unerwartet hohe Nachfrage nach Elektroautos. Nachdem 2025 mit 60.400 Neuzulassungen das schlechteste Ergebnis seit 2015 war, zeigt sich für dieses Jahr eine positive Entwicklung.
Laut Deutschland-Geschäftsführer Thomas Djuren wird der Turnaround im laufenden Geschäftsjahr erreicht, berichtet die Automobilwoche. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sei insbesondere nach dem Ausbruch des Iran-Kriegs stärker angestiegen als Ende 2025 prognostiziert. Deshalb habe auch die Produktion im ersten Halbjahr nicht mit den Aufträgen Schritt halten können.
Die aktuelle Orderbank ist Djuren zufolge dreimal so groß wie im Vorjahr, wobei der Anteil der vollelektrischen Fahrzeuge (BEV) bei rund 70 Prozent liegt. Kia plant für das Jahresende 70.000 Neuzulassungen in Deutschland, wobei der BEV-Anteil über 50 Prozent betragen soll. Damit übertrifft die Marke den ursprünglichen Plan von 40 Prozent deutlich und liegt weit über dem Branchendurchschnitt von etwas mehr als einem Viertel.
Als wichtige E-Auto-Modelle fungieren bei den Südkoreanern das Kompakt-SUV EV3 sowie das im März gestartete kleine SUV EV2, während der Sportage als Verbrenner auf dem dritten Platz steht. Kias Geschäftsführer für Deutschland rechnet damit, dass der im März gestartete EV2 schon bald den EV3 ablösen wird.
Für das Jahr 2030 strebt Kia Deutschland 100.000 Neuzulassungen an und will den BEV-Anteil auf rund 70 Prozent steigern. Dieser Plan erfolgt vor dem Hintergrund eines intensiven Wettbewerbs durch chinesische Hersteller. Eine Auswertung der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) für die Automobilwoche zeigt, dass jeder zweite Halter eines koreanischen Anbieters beim nächsten Kauf eine chinesische Marke in Betracht zieht. Analysen von Dataforce belegen zudem, dass ehemalige Kia-Fahrer bereits überproportional häufig Neukunden bei China-Marken wie BYD und MG sind.
Kia begegnet dem Wettbewerb mit einem Fokus auf Produktqualität, einem etablierten Händlernetz und europäischer Produktion. Djuren äußert sich selbstbewusst gegenüber der Konkurrenz und sagt, dass das Wachstum chinesischer Anbieter oft durch hohe Rabatte und taktische Zulassungen über Vermieter erkauft werde. Auch im Händlernetz herrsche Wettbewerb um neue Partner, wo chinesische Marken mit großen finanziellen Anreizen werben.
Kommentare
South meint
Bei mir war der KIA EV6 auch in der engeren Auswahl sehr weit oben dabei. KIA hat es da echt drauf, die Monitore sauber integriert, nicht zu klein nicht zu groß, der Accu wirklich ausreichend und eine ausgezeichnete Schnellladeleistung. Ein Bekannter von mir fährt ihn nun schon eine Weile und hat ihn auch wärmstens empfohlen. Warum wurde er es doch nicht. Seufz. Meiner Frau hat das Heck nicht gefallen…
ChriBri meint
Kia macht sehr viel richtig. Ich bekomme am Wochenende den EV5. Bei uns im Fuhrpark wird viel EV3 gefahren, die Nutzer sind sehr zufrieden, der EV4 etabliert sich auch langsam, auch ein durch und durch gelungenes Fahrzeug mit einer guten Grundausstattung. Die Qualität stimmt, die Effizienz bei den Koreanern auch. Die neue Innenraumgestaltung ist dank der verstärkten Haptik angenehm. Spricht anscheinend viele an.
Daniel S meint
Ein Bravo für KIA aufgrund des hohen Anteils an BEV an ihren Verkäufen.
AllesOK meint
Bauen auch einfach gute Autos die Koreaner! Vor allem Kia hat große Schritte gemacht.
Htr35 meint
Demnach ist den Leuten der Antrieb wurscht (das schreibe ich seit 10 Jahren) es muss halt günstig sein.
Und wenn jetzt das Eauto günstiger ist wird das halt gekauft. Fertig.
Es geht also weder um die Umwelt noch um den Antrieb sondern die Kosten.
ChriBri meint
Zumindest vielen ist die Umwelt Hupe, auch wenn sie unter den veränderten Bedingungen leiden und auch wenn sie nach außen hin etwas anderes vertreten
South meint
Stimmt nicht, mir gings anfangs primär um den Umweltaspekt und da bin ich sicher nicht allein … ;-)
Und es ist ja auch offensichtliche falsch, dass es den Leuten nur um die Kosten geht, dann dürfte es ja ganze Modelle oder ganze Hersteller nicht geben…
Aber hey, ist doch schön, dann lagst du zehn Jahre falsch… wärs mal Zeit für Selbsterkenntnis? …
Futureman meint
Genau, es braucht einfach nur die passenden Autos. Kia und einige andere haben es verstanden. Viele europäische Hersteller sagen einfach, die Kunden wollen keine E-Autos also bauen wir weiter Verbrenner.
Blöd nur, dass andere Hersteller mit ihren E-Autos inzwischen günstiger sind als einige Verbrennermodelle. In den höheren Preisregionen ist es bereits länger sind. In dem Preissegment sind traditionell aber eher ältere Käuferschichten unterwegs, und die sind eh nicht so für neue Sachen.
Im unteren Preisbereich geht es aber zum Großteil um die Kosten und da sind nun einmal E-Autos unschlagbar. Gerade in dem Preisbereich kommt dann noch die Förderung dazu, die bis zu 25% der Anschaffungskosten trägt. Jetzt kommt es nur noch darauf an, wer schnell genug liefern kann. Zum Glück für Kia legt VW nicht so viel Wert auf kurze Lieferzeiten. Lieber wird da über Werksschließungen geredet. Hoffentlich ist Kia da schneller, denn die Fahrzeuge sind anscheinend weltweit (sogar USA) gefragt.
David meint
Das ist natürlich richtig. Durch den Iran Krieg zieht die Elektromobilität an und das beflügelt dann alle Marken, auch die, die vorher nicht performt hatten. Ein Geschenk von Donald. Die Ironie des Schicksals dabei ist ja, dass er so energisch gegen die Elektromobilität ist.
Future meint
Die Menschen merken vermutlich, dass die Kriege noch länger anhalten werden und die Zerstörung von fossiler Infrastruktur auch nicht so schnell wieder aufzubauen ist. Der gegenwärtige Boom liegt aber bestimmt nicht nur am Ölpreis, sondern ganz sicher auch der staatlichen Förderung in Deutschland.