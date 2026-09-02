Hohe Nachfrage nach E-Auto-Prämie: Fördermilliarden könnten früher ausgehen

Die Bundesregierung gewährt seit Beginn des Jahres einen Zuschuss von bis zu 6000 Euro beim Kauf privater Elektroautos sowie bestimmter teilelektrischer Pkw. Diese Förderung stößt auf eine unerwartet hohe Nachfrage, was laut einem Bericht die Finanzierung des Förderprogramms gefährdet.
Der Autohändlerverband ZDK prognostiziert für den Bereich der privaten Neuzulassungen mehr als 370.000 Elektroautos, was einer Verdopplung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bei einem anhaltend hohen Abruf könnten die Auszahlungen bereits im ersten Jahr fast eine Milliarde Euro erreichen. Da die Bundesregierung insgesamt drei Milliarden Euro aus dem Klimafonds für die Förderung bis Ende 2029 reserviert hat, besteht das Risiko, dass das Budget vorzeitig erschöpft ist.
Der ZDK hebt die Prognose für den gesamten E-Auto-Markt inklusive Flotten auf rund 817.000 neue vollelektrische Pkw an. Das liegt 109.000 Fahrzeuge über der ursprünglichen Kalkulation und zudem 50 Prozent über dem Wert vom letzten Jahr. Dieser Zuwachs führt jedoch nicht zu einem allgemeinen Marktwachstum, da die Verkäufe zulasten klassischer Verbrenner gehen.
Thomas Peckruhn, Chef des ZDK, mahnte gegenüber der Welt am Sonntag die Politik zur Verlässlichkeit und warnte vor einem abrupten Ende der Förderung, wie es bereits beim Ende des „Umweltbonus“ für E-Autos 2024 der Fall war. Er forderte eine frühzeitige Information, da Anträge oft erst Monate nach dem Kauf gestellt werden können. Es dürfe kein „Windhundrennen um die letzten Förderungen“ geben.
Laut den zuständigen Behörden wurden bis Anfang August 26.875 Anträge auf die Elektroauto-Kaufprämie bewilligt und bis Ende August rund 200 Millionen Euro ausgezahlt. Viele der über 100.000 eingegangenen Anträge sind aber noch in Bearbeitung. Das Ende der Prämie werde rechtzeitig vorher verkündet, sagte ein Sprecher der Welt am Sonntag.
Um die Reichweite der Mittel zu erhöhen, prüft die Regierung die Integration von EU-Präferenzregelungen. Dies könnte dazu führen, dass beispielsweise aus China importierte Modelle nicht mehr gefördert werden. Laut dem Autoherstellerverband VDA sind aufgrund einer geplanten Evaluation der staatlichen Förderung derzeit kaum Prognosen möglich.
ZDK-Chef Peckruhn fordert, die Regierung müsse spätestens Ende 2027 Klarheit schaffen, wie es mit der Prämie weitergeht. Der auch selbst als Autohändler aktive Lobbyist beobachtet, dass die E-Autos schon jetzt neue Kundengruppen erreichen. Er sagte der Welt am Sonntag: „Die Abneigung gegen Elektroautos nimmt spürbar ab. Immer mehr Leute haben jemanden im Bekanntenkreis, der mit seinem Elektroauto zufrieden ist. Das hilft uns.“ Die neue Technik setze sich zunehmend aus eigener Kraft durch – zumal die Preisdifferenz zum Verbrenner mit neuen, kompakten Modellen sinke.
Kommentare
South meint
Naja, Ölpreisschock trifft Subvention. Ich finde die Förderung trotzdem richtig. Genau schwache Einkommen sollen ja die Möglichkeit bekommen jetzt auf ein eAuto umzusteigen und sich nicht mehr von den Ölmultis wie ne Zitrone auspressen lassen müssen…
Alle anderen sind, eben selbst Schuld, anstatt zu jammern können sie sich ein eAuto kaufen oder werden eben gemolken.
Und ich würde niemals auch nur noch einen Cent an Aral, Shell, BP, Esso und Co. zahlen, weder beim Tanken noch beim Laden, denn mit normalen Geschäft und Preisbildung haben diese Mafiastrukturen bei Benzin/Diesel nix zu tun. Hier gehts brutal um Ausnutzung von Marktmacht…
Mit tun die schwächeren Einkommen leid, alle anderen haben das selbst in der Hand…
Die Wahrheit meint
Dann muß dir Devise lauten, jetzt noch schnell einen TESLA kaufen. Zur staatlichen Förderung legt TESLA noch die eigene Förderung drauf. Trotz der hohen Nachfrage, hat TESLA die Zusatzförderung noch nicht gestrichen. Wegen der hohen Nachfrage könnte sich das aber bald ändern.
Jetzt also doch. Blume setzt sich durch und nennt 4 Werke die wegfallen sollen. Außerdem läßt er durchblicken, daß der Jobabbau die bisher genannten Zahlen übersteigen kann oder muß.
Was macht TESLA? Sie stellen weiter Personal ein und steigern die Produktion. Die Nachfrage nach dem weltweit meistverkauften Auto der letzten Jahre steigt stetig an und somit auch die Lieferzeiten. Schnell bestellen lohnt sich.
Das Haldenmärchen von David ist purer FUD.
TESLA sichert Arbeitsplätze in Deutschland.
Das EAuto wird salonfähig. Die hohen Spritpreise zwingen Autokäufer zum Umdenken. Selbst die fragwürdige TU München Studie bremst den EAutokauf nicht aus. Die Autokäufer sehen die laufenden Kosten (Energie/Sprit, Werkstattkosten, Kfz. Steuer, THG-Quote, Förderungen). In allen Punkten hängt das EAuto due Verbrenner ab. Immer mehr EAutofahrer bestätigen dies mit eigenen Erfahrungen. Da braucht es keine teure Studien mehr, die verzweifelt den Verbrenner schön reden wollen.
MK meint
@Die Wahrheit:
Ja, ich würde als Unternehmen auch mehr Rabatte als im Vorjahr geben, wenn die Nachfrage so überragend ist…klingt logisch ;)
PS: Nein, auch weiterhin gilt die Aussage dass es bei VW in Deutschland (abseits von eventuell Osnabrück) keine Werkschließungen geben wird. Der VW Vorstand hat ja wohl mal beim Aufsichtsrat vorgefühlt und hat damit krachenden Schiffbruch erlitten. Und ja, die Bild hat groß getitelt, dass der VW Vorstand die Werke auch gegen den Willen des Aufsichtsrats „leerlaufen“ lassen könne. Was die Bild aber „vergessen“ hat zu erwähnen: Der Aufsichtsrat kann den Vorstand mit sofortiger Wirkung entlassen und einen neuen Vorstand benennen, der den Werken entsprechende Modelle zuordnet.
Fakt ist doch auch: Die Seat-Werke in Spanien sind durch die Klein- und wohl Ende 2027 kommenden Kleinstwagen sehr gut ausgelastet. Skoda in Tschechien ist sowieso überlastet. Am leersten ist aktuell Wolfsburg. Um das auszulasten, könnte VW sicher ohne Emden ODER Zwickau auskommen, müsste dann aber Sonderabschreibungen in Milliardenhöhe vornehmen, weil in beide Werke massiv investiert worden ist, während in Wolfsburg erstmal Milliarden investiert werden müssten, damit Wolfsburg das kann, was Emden und Zwickau schon können. Abgesehen davon sind z.B. in Zwickau durch die Ausgliederung in die VW Sachsen GmbH die Löhne viel niedriger. Zwei Linien in Wolfsburg dauerhaft stillzulegen und den Personalabbau da ohne Kündigungen nur durch Renteneintritte, Kündigungen der Mitarbeiter und Versetzungen zu erzielen, ist für VW also bedeutend billiger. Und Emden oder Hannover zu schließen, wird die niedersächsische Landesregierung, die bei jeder Entscheidung ein Veto-Recht hat, nicht zulassen. Selbst wenn der von mir genannte Stellenabbau in Wolfsburg unterm Strich für VW langfristig Kosten sparen würde und Niedersachsen-weit betrachtet den gleichen Stellenabbau bedeuten würde, geht es da halt um Politik und was über diese Politik in der Presse steht.
PS: Alleine in Baunatal schafft VW grade 3.500 neue Stellen. Nur, weil die Meldung nicht in Ihr Weltbild passt und sie die deswegen ignorieren, verschwindet der Fakt nicht.
Tesla-Fan meint
Die „Halde“ ist der Wunsch vom David.
Die Lieferfristen bei Tesla sind länger geworden und unter „kurzfristig verfügbare Fahrzeuge“ auf der Tesla Webseite findet man seit Wochen genau Null Neufahrzeuge. Ab und an kommt mal ein ausgetauschter Vorführwagen mit 3-5000km und leichtem Preisnachlass. Aber Neuwagen – Null.
Und die Werke laufen auf Hochtouren.
David meint
Der Zusammenhang ist klar. Die Summe kann man grob auf eine bestimmte Anzahl Fahrzeuge mit Förderung herunterbrechen, sagen wir (statt der 370 k vom VDA) 360.000. Wenn pro Monat 12.000 Autos gefördert werden, hält der Betrag 30 Monate. Wenn jetzt die Elektromobilität anzieht und 24.000 Autos pro Monat gefördert werden, dann reicht die Summe nur noch 15 Monate.
Wobei man nicht vergessen darf, sämtliche gewerblichen Zulassung bekommen nicht diese Prämie und es gibt auch nicht so wenige Haushalte unter denen, die privat Neuwagen anschaffen, deren Steuerbrutto über den 80 k liegt. Denn wer das macht, ist nicht ein Durchschnittshaushalt.
Jörg2 meint
F30.9