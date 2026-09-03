ADAC-Auswertung: Kleinwagenpreise ziehen immer weiter an

Kleinwagen sind nicht mehr automatisch auch bezahlbare Einstiegsmodelle. Wie aktuelle Zahlen des ADAC ergeben, steigen die Durchschnittspreise aller angebotenen Modelle dieser Klasse auf dem Markt immer weiter an.

Besonders ausgeprägt ist der Trend bei den Verbrennern: Ein neuer Kleinwagen mit Benzinmotor kostet der Auswertung zufolge im Durchschnitt fast 24.000 Euro – das sind knapp 80 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Diesel oder andere Verbrennervarianten werden in dieser Klasse gar nicht mehr angeboten. Auch allgemein ist das Angebot an Kleinwagen mit Verbrennungsmotor rückläufig: Mit nur noch 46 Modellen wurde in diesem Jahr ein neuer Tiefstand erreicht.

Eine gegenläufige Entwicklung zeigt sich im Elektro-Segment. Ein E-Kleinwagen kostet in diesem Jahr weniger als 30.000 Euro, ein Rückgang von über neun Prozent im Vergleich zu 2024. Gleichzeitig gibt es immer mehr Angebote: Fast 40 Modelle zählt der ADAC inzwischen. Dennoch sind auch elektrische Kleinwagen aus Sicht des Mobilitätsclubs zu teuer. Vor zehn Jahren mussten Verbraucher noch knapp 5000 Euro weniger für ein fabrikneues Elektroauto bezahlen und das bei einem überschaubaren Angebot von nicht einmal zehn Fahrzeugen.

Nimmt man alle Antriebsformen zusammen, dann zeigt sich, dass die Kleinwagenpreise insgesamt auf einem hohen Niveau verharren beziehungsweise leicht steigen, so der ADAC. Immerhin habe sich das Angebot im vergangenen Jahr wieder etwas erholt: Kunden hätten die Auswahl aus über 80 Modellen, was zuletzt 2017 der Fall gewesen sei. Im gleichen Zeitraum habe sich der Durchschnittspreis für einen Kleinwagen über alle Antriebsformen aber um über 10.000 Euro erhöht, was für viele Verbraucher nicht mehr bezahlbar sei.

Der ADAC fordert daher, dass die Hersteller das Segment der Kleinwagen nicht vernachlässigen dürfen. Viele Verbraucher benötigten kein Überangebot an Komfort- oder Unterhaltungsfunktionen, die inzwischen in vielen Kleinwagen serienmäßig seien. Hier sieht der Autoclub ein ungenutztes Sparpotenzial. Aufgrund der hohen finanziellen Belastungen der vergangenen Jahre seien viele Verbraucher auf günstige und bezahlbare Mobilität angewiesen – und genau das solle ein Kleinwagen eigentlich leisten.