Volkswagen plant offenbar das Aus für Seat und setzt stärker auf Cupra

Der Volkswagen-Vorstand plant laut einem Bericht der WirtschaftsWoche, die Marke Seat spätestens Ende 2029 auslaufen zu lassen. Grundlage ist demnach eine vertrauliche Unterlage für den Aufsichtsrat, der über das Vorhaben noch beraten soll. Volkswagen selbst hat die Pläne bislang nicht bestätigt und erklärt, interne Unterlagen nicht zu kommentieren.
Nach den von der Wirtschaftszeitschrift wiedergegebenen Planungen soll Seat im konzerninternen Zielbild für 2030 nicht mehr enthalten sein. Bestehende Produkte sowie Vertriebs- und Produktionsstrukturen sollen dem Bericht zufolge wirtschaftlich optimiert in Richtung der jungen, sportlicher und hochwertiger ausgerichteten Schwestermarke Cupra überführt werden. Auch die Betreuung bestehender Seat-Kunden und bestehende Verpflichtungen, etwa im Service, sollen nach den zitierten Unterlagen weiterhin sichergestellt werden.
Die Absatzentwicklung hat das Kräfteverhältnis zwischen den beiden Marken bereits deutlich verschoben. Cupra lieferte 2025 nach Unternehmensangaben 328.800 Fahrzeuge aus, 32,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Seat kam auf 257.400 Einheiten und damit auf 17,0 Prozent weniger. Im ersten Halbjahr 2026 erreichte Cupra weitere 170.100 Auslieferungen, Seat 129.600. Deutschland gehörte im letzten Jahr mit 103.100 ausgelieferten Cupra und 53.000 Seat zu den wichtigsten Märkten der beiden spanischen Marken.
Für die Elektrifizierungsstrategie ist die Verschiebung besonders relevant. Cupra verfügt mit Born, Tavascan und dem zuletzt eingeführten Raval bereits über mehrere vollelektrische Modelle. Seat bietet dagegen weiterhin Ibiza, Arona, Leon und Leon Sportstourer mit Verbrennungsmotoren an. Der Leon ist unter anderem als Plug-in-Hybrid erhältlich.
Der mögliche Rückzug von Seat wäre Teil eines breiteren Konzernumbaus, bei dem Volkswagen Kosten, Modellvielfalt und Produktionsstrukturen überprüfen lässt. Innerhalb der „Brand Group Core“ (VW, Skoda, Seat/Cupra, VW Nutzfahrzeuge) werden Produktion, Technische Entwicklung und Beschaffung seit 2026 zudem stärker markenübergreifend gesteuert. Cupra soll laut dem Bericht eigenständig fortgeführt werden und innerhalb dieser Struktur einen größeren Anteil übernehmen.
Kommentare
David meint
Man muss ja sagen, es ist bereits vor vielen Jahren diskutiert worden, was man mit der Marke SEAT macht. Niemand beherrscht das Spiel mit dem Kunden und Markenidentitäten so perfekt wie der Volkswagen Konzern. Daraus folgt aber auch der Anspruch an den Leiter der jeweiligen Marke, den USP/Markenkern permanent weiter zu schärfen.
Bei SEAT hat man erst mit der neu erfundenen Subbrand Cupra geschafft, das Thema Sportlichkeit darzustellen. Gleichzeitig hat man in den Cupra-Produkten die positiven Zuschreibungen Spaniens stärker betont. Beides ist absolut erfolgreich. Also wird Seat irgendwann den Weg von NSU gehen.
Ein Namenstausch, könnte man nüchtern sagen, aber es ist eben mehr als das. Niemand versteht es so gut wie der VW Konzern, dem dankbaren Kunden ein Produkt viel zu teuer zu verkaufen. Kein Lamborghini-Kunde ist seinem Händler böse, weil er ihm nen Touareg zum vierfachen Preis angedreht hat.
eBikerin meint
„Kein Lamborghini-Kunde ist seinem Händler böse, weil er ihm nen Touareg “
Dir ist schon klar, dass ausser der Fahrzeugklasse „SUV“ die beiden Autos so ziemlich gar nichts gemeinsam haben?
David meint
Es ist exakt dieselbe Plattform: MLB Evo.
Mäx meint
Tjoa, den Schritt hatte ich schon vor ein paar Jahren so für irgendwann erwartet.
Die Marke Seat ergibt im aktuellen VW Konzernumfeld wenig Sinn.
Den Markt besetzt im Prinzip Skoda und zum Teil VW, Cupra wird über den beiden Marken angesiedelt und als Bindeglied zu Audi.
MichaelEV meint
Dann noch konsequent sein und VW auch aus der Gleichung streichen, die Rolle spielt Skoda sehr viel besser.
A-P meint
Also doch!
MK meint
@A-P:
Was heißt denn „also doch“? Vor mittlerweile 6 Jahren ist letztmals ein neues Seat-Modell angelaufen (die neue Generation des Leon) und hatte auch seitdem niemals angekündigt, dass an neuen Generationen oder gar neuen Modellen gearbeitet werde. Schon Jahre vorher verkündete ein VW Vorstand, dass es niemals Seat-BEV geben solle. Das einzige Seat-Werk der Welt produziert jetzt u.a. ID.Polo und Cupra Raval, die meisten Seat Fahrzeuge (die, die es überhaupt noch gibt…es sind mit Ibiza, Leon und Arona nur noch 3 Modelle, 2019 waren es noch 8 Modelle) kommen hingegen aus einem Werk in Osteuropa, an dem der VW Konzern nur eine kleine Minderheitsbeteiligung hält.
A-P meint
https://de.motor1.com/news/788241/seat-ceo-bestaetigt-zukunft-marke/
Deshalb „Also, doch!“