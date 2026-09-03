Volkswagen plant offenbar das Aus für Seat und setzt stärker auf Cupra

Der Volkswagen-Vorstand plant laut einem Bericht der WirtschaftsWoche, die Marke Seat spätestens Ende 2029 auslaufen zu lassen. Grundlage ist demnach eine vertrauliche Unterlage für den Aufsichtsrat, der über das Vorhaben noch beraten soll. Volkswagen selbst hat die Pläne bislang nicht bestätigt und erklärt, interne Unterlagen nicht zu kommentieren.

Nach den von der Wirtschaftszeitschrift wiedergegebenen Planungen soll Seat im konzerninternen Zielbild für 2030 nicht mehr enthalten sein. Bestehende Produkte sowie Vertriebs- und Produktionsstrukturen sollen dem Bericht zufolge wirtschaftlich optimiert in Richtung der jungen, sportlicher und hochwertiger ausgerichteten Schwestermarke Cupra überführt werden. Auch die Betreuung bestehender Seat-Kunden und bestehende Verpflichtungen, etwa im Service, sollen nach den zitierten Unterlagen weiterhin sichergestellt werden.

Die Absatzentwicklung hat das Kräfteverhältnis zwischen den beiden Marken bereits deutlich verschoben. Cupra lieferte 2025 nach Unternehmensangaben 328.800 Fahrzeuge aus, 32,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Seat kam auf 257.400 Einheiten und damit auf 17,0 Prozent weniger. Im ersten Halbjahr 2026 erreichte Cupra weitere 170.100 Auslieferungen, Seat 129.600. Deutschland gehörte im letzten Jahr mit 103.100 ausgelieferten Cupra und 53.000 Seat zu den wichtigsten Märkten der beiden spanischen Marken.

Für die Elektrifizierungsstrategie ist die Verschiebung besonders relevant. Cupra verfügt mit Born, Tavascan und dem zuletzt eingeführten Raval bereits über mehrere vollelektrische Modelle. Seat bietet dagegen weiterhin Ibiza, Arona, Leon und Leon Sportstourer mit Verbrennungsmotoren an. Der Leon ist unter anderem als Plug-in-Hybrid erhältlich.

Der mögliche Rückzug von Seat wäre Teil eines breiteren Konzernumbaus, bei dem Volkswagen Kosten, Modellvielfalt und Produktionsstrukturen überprüfen lässt. Innerhalb der „Brand Group Core“ (VW, Skoda, Seat/Cupra, VW Nutzfahrzeuge) werden Produktion, Technische Entwicklung und Beschaffung seit 2026 zudem stärker markenübergreifend gesteuert. Cupra soll laut dem Bericht eigenständig fortgeführt werden und innerhalb dieser Struktur einen größeren Anteil übernehmen.