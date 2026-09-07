Audi A2 e-tron vorgestellt: Elektro-Kompakter startet ab 38.200 Euro

Audi hat den A2 e-tron vorgestellt. Das vollelektrische Kompaktmodell bildet künftig den Einstieg in das Elektroangebot der Premiummarke und wurde nach Unternehmensangaben speziell für europäische Kunden entwickelt. Bestellungen sind in Deutschland ab dem 10. September möglich, die ersten Fahrzeuge sollen im Dezember zu den Händlern kommen. Der Einstiegspreis beträgt 38.200 Euro.

Audi bietet den 4,32 Meter langen A2 e-tron in vier Leistungsstufen mit 125, 140, 170 und 240 kW (170/190/231/326 PS) an. Dazu kommen drei Batteriegrößen mit 52, 61 und 84 kWh Bruttokapazität. Die beiden kleineren Speicher nutzen LFP-Zellen (Lithium-Eisenphosphat), während Audi bei der 84-kWh-Batterie auf NMC-Chemie (Nickel-Mangan-Cobalt) setzt. Alle Varianten verfügen über Heckantrieb mit permanenterregter Synchronmaschine.

Die größte WLTP-Reichweite gibt Audi mit bis zu 646 Kilometern für die 170-kW-Version mit 84-kWh-Batterie an. Beim A2 e-tron mit 140 kW und optionalem Effizienzpaket nennt der Hersteller einen WLTP-Verbrauch ab 12,8 kWh je 100 Kilometer – damit ist diese Ausführung nach Audi-Angaben das bislang sparsamste Serienmodell der Marke. Der Luftwiderstandsbeiwert beträgt in dieser Konfiguration 0,24. Zu den aerodynamischen Maßnahmen gehören ein steuerbarer Kühllufteinlass, ein weitgehend geschlossener Unterboden und spezielle Elemente an den Radhäusern.

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Beim Schnellladen unterscheiden sich die Batterievarianten deutlich. Für den 84-kWh-Speicher nennt Audi maximal 183 kW Gleichstrom-Ladeleistung und 29 Minuten für den Ladehub von 10 auf 80 Prozent. Die 52-kWh-LFP-Batterie erreicht bis zu 100 kW und benötigt laut Hersteller 24 Minuten, die 61-kWh-Version lädt mit maximal 105 kW in 26 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Optional unterstützt der A2 e-tron Vehicle-to-Load (V2L) sowie Vehicle-to-Home (V2H). Die Einspeisung ins Hausnetz ist zunächst in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einer kompatiblen Gleichstrom-Wallbox (DC) vorgesehen.

Mit einem Radstand von 2,77 Metern ist das neue E-Auto aus Ingolstadt auf effiziente Raumnutzung ausgelegt. Audi gibt 396 Liter Kofferraumvolumen beziehungsweise 1336 Liter bei umgeklappter Rückbank an. Bei den Varianten mit 170 und 240 kW kommt vorne serienmäßig ein 13 Liter großer „Frunk“ hinzu. Zur Grundausstattung zählen unter anderem ein 11,9-Zoll-Instrumentendisplay, ein 12,8-Zoll-Touchscreen, adaptiver Geschwindigkeitsassistent, Notbrems- und Ausweichassistent sowie Rückfahrkamera und Einparkhilfe plus.

„Der A2 e-tron ist mehr als ein neues Modell: Er steht für die Erneuerung von Audi“, sagt CEO Gernot Döllner. „Er zeigt, wie wir Premium für Europa neu denken: Ressourcen intelligenter einsetzen, ohne Kompromisse bei Qualität, Technologie und Kundenerlebnis. Entwickelt für die Bedürfnisse unserer europäischen Kundinnen und Kunden und gebaut in Ingolstadt, zeigt er unseren Anspruch, die Zukunft der Premium-Mobilität zu prägen.“