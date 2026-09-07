EnBW bietet künftig KI-Hilfe an der Ladestation

Die EnBW erweitert ihr Serviceangebot für Elektroautofahrer um eine Künstliche—Intelligenz-Ladeassistenz. Die KI unterstützt Kunden telefonisch, wenn beim Laden Fragen oder Probleme auftreten. Die Ladeassistenz ergänzt den bereits bestehenden technischen Telefon-Support der EnBW.
Die KI-Ladeassistenz soll Kunden unmittelbar beim Laden unterstützen. Sie kann laut der EnBW unter anderem dabei helfen, Ladestationen und Ladepunkte eindeutig zu identifizieren, einen Ladevorgang zu starten oder alternative Ladepunkte in der Nähe zu finden. Auch bei der Nutzung von Ladekarte oder App bietet sie Unterstützung.
Durch gezielte Fragen soll die Ladeassistenz in den meisten Fällen schnell eine Lösung für das jeweilige Problem anbieten können. Rund zwei Drittel der Anfragen würden bereits direkt während des Gesprächs mit der Ladeassistenz bearbeitet, heißt es. Die Service-Teams soll sich dadurch verstärkt auf komplexere Anliegen konzentrieren können.
Die Ladeassistenz ist bereits verfügbar und wird derzeit auf Deutsch und Englisch angeboten. Sie ist dem technischen Support vorgeschaltet und rund um die Uhr über die Servicenummer der EnBW erreichbar. Diese Nummer ist auf allen EnBW-Ladestationen angebracht.
Lars Jacobs, Chief Commercial Officer E-Mobility bei der EnBW, erklärt: „Damit erhalten sie sofort Unterstützung und in vielen Fällen direkt eine Lösung.“ Perspektivisch soll das Angebot um weitere Unterstützungsleistungen rund um das Laden ergänzt werden. Die EnBW bezeichnet die KI-Ladeassistenz als weiteren Baustein für die Servicequalität in ihrem „HyperNetz“.
Kommentare
embee meint
hilft mir die KI dann wenn es mal wieder nur 75 kW gibt weil die Standorte nicht mit genug Leistung angeschlossen sind?
McGybrush meint
Gibt es diese Hilfe auch beim tanken?
Ach, braucht man da nicht weil es selbsterklärend ist.
Ja wollte nur mal Nachfragen.
Aut Arbeit, am Flughafen, im Hotel, in Krankenhäusern, an Strandpromenaden, Fitnessstudios stehen so Automaten rum wo einem kein Strom sondern Getränke gegen Geld verkauft werden. Ist das da auch so kompliziert? Was machen die anders?
Laden sollte selbsterklärend sein. Abgesehen von einer Preisinformation sollten die sogar ohne Display selbsterklährend sein.
Kartenleser sollte das einzige Optische Merkmal sein was eine 4 Eckige Säule so braucht.
Die einzige Ausnahrme. Technischer defekt. Aber in der Hotline wird sicher auch viel Bedienung erklärt werden müssen. Aber nicht weil man es falsch bedient hat, sondern es nicht geht und man nur glaubt man hat es falsch bedient.
Ben meint
Kein Plan, ich steck bei EnBW an und der Ladevorgang startet automatisch für 0,39€/kWh deutschlandweit…nur VW kann das noch immer nicht.
David meint
Ich habe das in der Urlaubszeit öfter verfolgen dürfen. Da gibt es nicht so wenig Leute, denen offenkundig nicht einmal der Weg zum Optiker helfen würde. Die erkennen nichts- keine Schrift auf der Säule, nicht den QR-Code und in der App können die sowieso nichts lesen. Obwohl die Schrift am Handy schon so groß ist, dass man nur nur drei Zeilen auf dem Display unterbringt. Im Dunkeln sind sie geblendet von der Schrift, im hellen spiegelt das Display. Was willst du denen mit KI helfen?
Future meint
Solchen Leuten sollte man dann einen Tesla empfehlen. Stecker einstecken werden sie hinbekommen. Mehr ist ja nicht zu tun. Und das kennen sie so ja auch von früher, als es dafür noch Benzin gab.