EnBW bietet künftig KI-Hilfe an der Ladestation

Die EnBW erweitert ihr Serviceangebot für Elektroautofahrer um eine Künstliche—Intelligenz-Ladeassistenz. Die KI unterstützt Kunden telefonisch, wenn beim Laden Fragen oder Probleme auftreten. Die Ladeassistenz ergänzt den bereits bestehenden technischen Telefon-Support der EnBW.

Die KI-Ladeassistenz soll Kunden unmittelbar beim Laden unterstützen. Sie kann laut der EnBW unter anderem dabei helfen, Ladestationen und Ladepunkte eindeutig zu identifizieren, einen Ladevorgang zu starten oder alternative Ladepunkte in der Nähe zu finden. Auch bei der Nutzung von Ladekarte oder App bietet sie Unterstützung.

Durch gezielte Fragen soll die Ladeassistenz in den meisten Fällen schnell eine Lösung für das jeweilige Problem anbieten können. Rund zwei Drittel der Anfragen würden bereits direkt während des Gesprächs mit der Ladeassistenz bearbeitet, heißt es. Die Service-Teams soll sich dadurch verstärkt auf komplexere Anliegen konzentrieren können.

Die Ladeassistenz ist bereits verfügbar und wird derzeit auf Deutsch und Englisch angeboten. Sie ist dem technischen Support vorgeschaltet und rund um die Uhr über die Servicenummer der EnBW erreichbar. Diese Nummer ist auf allen EnBW-Ladestationen angebracht.

Lars Jacobs, Chief Commercial Officer E-Mobility bei der EnBW, erklärt: „Damit erhalten sie sofort Unterstützung und in vielen Fällen direkt eine Lösung.“ Perspektivisch soll das Angebot um weitere Unterstützungsleistungen rund um das Laden ergänzt werden. Die EnBW bezeichnet die KI-Ladeassistenz als weiteren Baustein für die Servicequalität in ihrem „HyperNetz“.