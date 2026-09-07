Bentley Torcal wird stärkstes Serienmodell der Markengeschichte

Der neue, rein elektrische Torcal soll das leistungsstärkste und aus dem Stand am schnellsten beschleunigende Serienmodell in der Geschichte von Bentley werden. Die Leistungsentfaltung des ersten Vollstromers der Briten soll dabei innerhalb der Grenzen des Komforts bleiben und auf die Anforderungen der Kunden abgestimmt sein. Als prägend beschreibt Bentley nicht allein die Leistungswerte, sondern die mühelose Art, mit der das Fahrzeug sie erreicht.

Bentley verbinde seine Leistungsphilosophie seit mehr als einem Jahrhundert mit großen Leistungsreserven sowie deren kultivierter und souveräner Bereitstellung, heißt es. Die Grand Tourer der Marke werden mit der Fähigkeit beschrieben, große Distanzen mit Leichtigkeit zurückzulegen. Frühere Antriebe vom 4½-Liter-Blower und Speed Six über den 6,75-Liter-V8 bis zum doppelt aufgeladenen W12 verbindet nach Bentley ein wesentliches Merkmal: reichlich Drehmoment, sobald der Fahrer es abruft.

Beim Torcal soll der Elektroantrieb dieses Prinzip weiterführen. Dazu der Hersteller: „Das sofortige Ansprechverhalten des Elektroantriebs hebt Bentleys berühmte Leistungsphilosophie auf ein völlig neues Niveau und sorgt bereits beim ersten Antippen des Gaspedals für eine nahtlose, unterbrechungsfreie Beschleunigung. Das Ergebnis ist ein unerbittlicher und zugleich wunderbar raffinierter Leistungsschub, der sich sowohl berauschend als auch intuitiv anfühlt.“

Alle Elemente des Torcal wurden laut Volkswagens Edeltochter darauf ausgelegt, das Bentley-typische Verhältnis von Luxus und Leistung zu erhalten. Beim Beschleunigen aus dem Stand ebenso wie beim Überholen soll das Elektroauto unmittelbar reagieren. Der Torcal reagiere „mit einer Unmittelbarkeit, die sich natürlich, beruhigend und unverkennbar nach Bentley anfühlt“, so die Briten.

Die technische Basis stellt wie beim Schwestermodell Porsche Cayenne Electric die Premium Platform Electric (PPE) des Mutterkonzerns Volkswagen. So kommt auch beim Elektro-Bentley eine 113 Kilowattstunden große Fahrbatterie zum Einsatz. Beim Torcal soll das für eine WLTP-Reichweite von mehr als 600 Kilometern sorgen. Laden kann er mit maximal 400 kW, womit sich die Akkus in weniger als 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent füllen lassen. Die Antriebsleistung des rund 2,7 Tonnen schweren Stromers beträgt 653 kW/888 PS, womit es in unter drei Sekunden von 0 auf 100 km/h geht.

Anstatt die Stille des Stromantriebs durch synthetische Motorengeräusche oder die Verstärkung von E-Motoren-Klängen zu füllen, setzt Bentleys E-SUV auf eine „orchestrale“ Klangkulisse. Dazu werden Aufnahmen echter Instrumente genutzt, die durch die Eingaben des Fahrers geformt werden. Die Inspiration für diesen Sound stammt aus der Historie des Herstellers, von den aufgeladenen Motoren der 1930er-Jahre bis hin zum W12. Zum Preis des Torcal äußert sich die Marke noch nicht.