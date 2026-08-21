Bentley setzt bei Elektro-SUV Torcal auf neue Interieur-Materialien

Bentley erweitert bei seinem kommenden ersten Elektroauto Torcal die Auswahl an Materialien im Innenraum. Leder und Holz bleiben erhalten, hinzu kommen bei dem SUV neue Stoffe und Oberflächen. Dazu gehören erstmals Merinowolle in einem Bentley-Innenraum, ein neues Holzdekor und eine neue Aluminiumoberfläche.

Für die Merinowolle arbeitet Bentley mit dem Stoffhersteller Fox Brothers aus Somerset zusammen. Gemeinsam entwickelten sie einen Stoff aus 100 Prozent Merinowolle, der für den Einsatz in einem Luxusfahrzeug geeignet ist. Der Stoff ist zudem den Angaben zufolge nach dem Responsible Wool Standard zertifiziert.

Das neue Holzdekor besteht aus Walnussresten und recyceltem Papier. Dafür werden laut Bentley bis zu 1000 einzeln ausgewählte Schichten zusammengepresst und anschließend auf weniger als einen Millimeter Dicke geschnitten. Die Oberfläche geht in vier Stufen von tiefem Schwarz über zwei graue Töne bis zu natürlichem Walnuss über.

Eine neue Aluminiumoberfläche der hauseigenen Veredelungs- und Personalisierungsabteilung Mulliner ergänzt den Innenraum. Ihre Gestaltung greift Aluminium-Armaturenbretter früherer Modelle der Marke auf. Zusätzlich hat Bentley sechs Farbwelten entwickelt, die auf die neuen Merinowolltöne abgestimmt sind.

Der Torcal soll als luxuriöses SUV mit Fokus auf den Einsatz im urbanen Raum auf den Markt kommen. Die offizielle Vorstellung ist für den September in London geplant. Mit einer Länge von fünf Metern wird das Elektroauto unterhalb des je nach Version rund 5,1 bis 5,3 Meter langen Verbrenner-SUV Bentayga in der Modellpalette positioniert.

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Das Design des Torcal basiert Berichten zufolge auf einer Interpretation des elektrisches Konzeptautos EXP 15 und führt eine neue Designsprache bei den Briten ein. Technisch nutzt der Torcal die Premium Platform Electric (PPE), die auch beim Cayenne Electric der Volkswagen-Schwestermarke Porsche zum Einsatz kommt.

Bentleys E-Auto wird voraussichtlich standardmäßig mit zwei Motoren ausgestattet sein und über eine 113-kWh-Batterie verfügen. Die Ladeleistung von bis zu 390 kW soll die Batterie in weniger als 16 Minuten von 10 auf 80 Prozent füllen können. Die Reichweite soll über 480 Kilometer betragen. „Wir stellen fest, dass es in Bezug auf die Reichweite einen optimalen Bereich gibt. Unsere Kunden sagen uns im Grunde genommen, dass 300 bis 350 Meilen (ca. 480 bis 560 km, d. Red.) dieser optimale Bereich sind. Darüber hinaus nutzen sie dann den Privatjet“, so Robin Page, Designdirektor bei Bentley, gegenüber Autocar. Man strebe keinen Reichweite-Rekord an.

Anstatt die Stille des Stromantriebs durch synthetische Motorengeräusche oder die Verstärkung von E-Motoren-Klängen zu füllen, setzt Bentleys Edel-SUV auf eine „orchestrale“ Klangkulisse. Dazu werden Aufnahmen echter Instrumente genutzt, die durch die Eingaben des Fahrers geformt werden. Die Inspiration für diesen Sound stammt den Angaben nach aus der Historie des Herstellers, von den aufgeladenen Motoren der 1930er-Jahre bis hin zum W12.