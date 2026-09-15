Elektrischer Porsche 718 Boxster mit nur noch wenig Tarnung gesichtet

Ein neuer Prototyp des neuen, erstmals elektrischen Porsche 718 Boxster ist im September 2026 bei Testfahrten auf dem Nürburgring fotografiert worden. Das Elektroauto trägt deutlich weniger Tarnung als frühere Erprobungsträger; sichtbar bleiben unter anderem Abdeckungen im Bereich der Leuchten. Die Aufnahmen dokumentieren die fortgesetzte Erprobung des batterieelektrischen Sportwagens. Die Sichtung folgt auf monatelange Unsicherheit über die Zukunft des Projekts.

Medien hatten in diesem Jahr unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, Porsche prüfe wegen Entwicklungsverzögerungen und gestiegener Kosten eine Einstellung der geplanten neuen elektrischen 718-Modelle. Das Unternehmen kommentierte diese Überlegungen damals nicht öffentlich. Diesen Sommer bestätigte der seit Januar amtierende Vorstandsvorsitzende Michael Leiters anschließend, dass die Sportwagenmarke die elektrischen 718 bauen werde. Als Begründung nannte er die Wirtschaftlichkeit des Projekts.

Porsche hatte den batterieelektrischen Nachfolger von Boxster und Cayman ursprünglich früher auf den Markt bringen wollen. Bereits im Geschäftsbericht für 2024 stellte der Hersteller jedoch klar, dass die elektrischen Sportwagen im 718-Segment erst nach dem vollelektrischen Cayenne vorgestellt werden sollen. Im September 2025 bestätigte Porsche die künftigen zweisitzigen E-Sportwagen erneut als Bestandteil seines Elektroauto-Portfolios, obwohl das Unternehmen gleichzeitig seine Produktstrategie wieder stärker auf einen Mix aus Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantrieben ausrichtet.

Here comes the Boxster EV…>> https://t.co/guYMd6T9PL — Auto Express (@AutoExpress) September 12, 2026

Belastbare Seriendaten zum neuen Boxster oder auch dem geschlossenen neuen Cayman fehlen bislang. Angaben zu Batteriearchitektur, Kapazität, Systemspannung, Motorleistung, Antriebsvarianten, Reichweite, Ladeleistung und Preis sind deshalb weiterhin nicht offiziell bestätigt. Medienberichte nennen für die E-Autos unter anderem eine 800-Volt-Architektur und unterschiedliche Antriebskonfigurationen. Diese Spezifikationen sind von Porsche für das Serienmodell jedoch noch nicht öffentlich verifiziert worden.

Für Porsche schließt der neue 718 eine inzwischen bestehende Lücke im Modellprogramm. Die Produktion der bisherigen 718 Boxster und Cayman mit klassischem Verbrennerantrieb endete nach Unternehmensangaben im Oktober 2025, maßgeblich wegen neuer Cybersecurity-Regeln der EU. Die Entscheidung für eine rein elektrische Zukunft geht noch auf Porsches einst sehr ehrgeizige E-Auto-Strategie zurück, von der die Volkswagentochter inzwischen auf Abstand gegangen ist.

Einige haben vermutet, dass der neue Porsche-Chef die rein elektrischen 718-Modelle angesichts der schwächelnden E-Auto-Nachfrage im Sportwagen- und Premiumsegment absagen könnte. Das ist aber offenbar nicht der Fall. Abzuwarten bleibt, ob die Gerüchte einer weiteren Verbrenner-Generation der kleinen Sportwagen von Porsche sich bewahrheiten.