Porsche-Chef Leiters erklärt neue Strategie „Sportwagenschmiede 2035“

Michael Leiters hat im Januar an der Porsche-Spitze Oliver Blume abgelöst, der weiter den Mutterkonzern Volkswagen leitet. Der neue Boss will Porsche angesichts deutlich nachlassender Absatzzahlen und eingebrochenen Gewinns neu ausrichten. Dazu gehört neben Sparmaßnahmen auch eine angepasste Modell- und Antriebsstrategie. Darüber sprach der Vorstandschef in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).
Die Neuaufstellung laufe in drei Phasen, erklärte der CEO. In den kommenden zwei Jahren gehe es darum, Kosten zu senken und das Unternehmen finanziell robuster zu machen. Die zweite Phase beginne mit neuen Produkten. Eine wichtige Rolle spiele das geplante neue Verbrenner-Pendant zum rein elektrischen Mittelklasse-SUV Macan, das ab 2028/2029 starten soll. Danach sollen weitere Produktneuheiten das Ergebnis verbessern. Insgesamt sei die Strategie auf zehn Jahre angelegt, deshalb nenne man sie auch „Sportwagenschmiede 2035“.
Der Plan enthält Einsparungen, 5000 weitere Jobs fallen weg. „Wir haben eine klare Strategie, und unserem Plan entsprechend reicht das aus“, sagte Leiters. Porsche habe schon im vergangenen Jahr ein erstes Programm beschlossen, nun summiere sich der Abbau auf fast 9000 Stellen. Das sei schmerzhaft, aber gleichzeitig ausgewogen. Außerdem sei das Zukunftspaket mehr als ein Personalabbau-Programm. In Summe werde es verteilt über die kommenden zehn Jahre Kosteneinsparungen in Milliardenhöhe bringen. Das gebe Porsche die Flexibilität und Kostenbasis, um in seine Wettbewerbsfähigkeit zu investieren und erfolgreich zu sein.
Die Strategie „Sportwagenschmiede 2035“ hat zwei Elemente. Erstens: Sportwagen. „Wir wollen in jedem Segment die sportlichsten Fahrzeuge anbieten. Porsche verkauft Autos über Emotionen, weniger über Rationalität. Deshalb müssen wir das Markenerlebnis und den Sportwagencharakter noch stärker betonen – auch bei unseren viertürigen Modellen und SUVs“, so Leiters. „Zweitens: Schmiede. Das steht für handwerklichen Anspruch, aber auch für Bodenständigkeit. Wir wollen wieder wie ein guter Mittelständler denken: genau hinschauen, wofür wir Geld ausgeben, und jeden Euro hinterfragen.“
Elektro-718-Modelle kommen, E-Auto-Reihe Taycan wird ausgedünnt
Nach Macan Electric und Cayenne Electric wird mit den kleinen 718-Sportwagen die nächste Baureihe bei Porsche in der neuesten Generation nur noch vollelektrisch angeboten. Da die beiden SUVs wie auch der erste Vollstromer von Porsche, der Taycan, nicht so gut wie erhofft laufen, war über einen Stopp der Einführung der elektrischen Boxster- und Cayman-Generation spekuliert worden. Doch Leiters hat sich nach der Prüfung des Projekts für die Fortführung entschieden: „Beim elektrischen 718 sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir das Modell bauen werden – weil es wirtschaftlich die beste Lösung ist und ein phantastisches Auto werden wird.“
Danach gefragt, ob das Unternehmen den zwar stark gestarteten, inzwischen aber eher erfolglosen Taycan einstellen werde, erklärte Leiters: „Beim Taycan werden wir die Zahl der Modelle weiter verringern und so Komplexität reduzieren. Kurzfristig planen wir nicht, den Taycan einzustellen.“ Man habe viel in das als Sportlimousine und Shooting Brake erhältliche Modell investiert und wolle beobachten, wie sich die Nachfrage entwickelt.
Mit der Nachfrage nach dem neuen, rein batteriebetriebenen Cayenne sei man „sehr zufrieden“, sagte der Porsche-Chef. Der wichtigste Markt für das große Elektro-SUV sei Europa. Flankierend bleibt der bisherige Cayenne mit Verbrenner- und Plug-in-Hybridantrieben im Programm. Sollte zusätzlich auch noch ein SUV oberhalb des Cayenne ins Programm kommen, wird für dieses Leiters zufolge die Vereinigten Staaten der wichtigste Markt sein. Eigentlich war ein solches Luxus-SUV als Elektroauto geplant, davon ist man aber auf Abstand gegangen. Ob und wann es nun als Verbrenner kommt, bleibt abzuwarten.
Porsche-Chef fordert „realistische CO₂-Ziele“
Die aktuellen CO₂-Flottenziele der EU müssen laut Leiters wegen des langsamer als erwartet stattfindenden Hochlaufs der E-Mobilität angepasst werden. Die Autoindustrie stehe unter hohem Druck. „Sie benötigt dringend sowohl realistische CO₂-Ziele als auch mehr Flexibilität – etwa durch die Berücksichtigung von CO₂-armem Stahl, CO₂-armem Aluminium sowie erneuerbaren Kraftstoffen“, so der Automanager. Es brauche „zwingend einen intensiven Dialog zwischen Industrie und Politik“ zu den Rahmenbedingungen für einen wettbewerbsfähigen europäischen Wirtschaftsstandort. Und es brauche mehr denn je entschlossenes Handeln.
In Europa habe man in der Industrie bei der Elektromobilität den Kunden vergessen – „wir haben ihn ausgeblendet und überfordert, weil wir nur auf die Gesetzgebung geschielt haben“, kritisierte Leiters. „Künftig sollten wir mehr über Innovationen als über die Regulierung nachdenken.“ Das autonome Fahren sei ein gutes Beispiel dafür. In China und in den USA seien Innovationen schneller möglich. In Europa gebe es eine deutlich schwierigere Situation, weil hier viel stärker reguliert werde.
Leiters räumte auch Fehler der Manager ein, sieht die Schuld der Probleme der deutschen Autoindustrie aber nicht nur bei ihnen: „Wir waren erfolgsverwöhnt, ja. Andererseits haben wir aber auch einen Top-Job gemacht. Denken Sie nur daran, wie viele Vorstöße es in der Vergangenheit von Wettbewerbern gegeben hat. Das fängt mit den Amerikanern an, dann Franzosen, Engländer, Italiener, Japaner, Koreaner. Wir haben alle abgewehrt.“ Leiters ist zuversichtlich, dass man unter fairen Marktbedingungen auch gegen die ins Ausland drängenden chinesischen Hersteller bestehen kann.
Kommentare
Albert Ortstein meint
Ich bin selbst in einem regionalen Club,
vor allem aus 911er Fahrern.
Sorry, es besteht bei keinem von uns Interesse an e.
Futureman meint
Der nächste Hersteller, der sich auf niedrigere Stückzahlen ausrichtet. Richtig so, vor allem, wenn man weiter Verbrenner entwickeln und verkaufen will. Das geht zukünftig nur noch über geringe Verkaufszahlen. Gut für´s Klima, schlecht für die Verkaufszahlen von Porsche. Aber wenn selbst der Chef weniger verkaufen will, sind am Ende vielleicht alle zufrieden. Win-Win ohne Gewinn.
Peter meint
Ich zitiere mal aus dem Artikel:
„Nach Macan Electric und Cayenne Electric wird […] nur noch vollelektrisch angeboten. […] Da die beiden SUVs […] nicht so gut wie erhofft laufen […]“.
„Mit der Nachfrage nach dem neuen, rein batteriebetriebenen Cayenne sei man „sehr zufrieden“, sagte der Porsche-Chef.“
Ja was denn nun? Porsche hat für 2025 mit global insgesamt 22% Elektroanteil geplant. Die hatten Sie in dann auch 2025 erreicht. Was genau ist daran „nicht so gut wie erhofft“?
Die ganze PM ist doch F*ake-News, um dem deutschen Michel den Stellenabbau in die gewünsche Richtung wirksam zu verkaufen. Nämlich: „Die aktuellen CO₂-Flottenziele der EU“… es ist wie mit der Tabakindustrie: Rauchen schadet nicht. Oder wie die Energiekonzerne schon seit den 70er sehr zutreffend berechnet haben: Ölverbrennen schadet nichts.
Powerwall Thorsten meint
„Die Autoindustrie stehe unter hohem Druck. „Sie benötigt dringend sowohl realistische CO₂-Ziele als auch mehr Flexibilität – etwa durch die Berücksichtigung von CO₂-armem Stahl, CO₂-armem Aluminium sowie erneuerbaren Kraftstoffen“
Wenn ich diese hohlen Phrasen lesen muss, dann drängt sich mir -insbesondere bei den erneuerbaren Kraftstoffen- der Gedanke auf:
Der hat den Knall auch noch nicht gehört.
Mehr braucht man dazu einfach nicht sagen.
brainDotExe meint
Typisch Umweltlobby, schaue mal über den Tellerrand.
Der Mann hat Recht, er verkauft Sportwagen. Autos die auch länger noch mit Verbrennern nachgefragt werden.
Tt07 meint
Typisch Egoist, komm aus Deiner Blase.
brainDotExe meint
Typisch Umweltlobby, nur weil dir etwas nicht zusagt, kannst du es doch anderen gönnen, das wäre sonst egoistisch.
BEV meint
nicht alles was nachgefragt wird hat auch eine Berechtigung
brainDotExe meint
Doch, so funktioniert die Markwirtschaft.
David meint
Und das entscheidest du? Viele Leute, die in den nächsten Wochen etwas wählen, was sie vorher noch nicht gewählt haben und vielleicht sogar vor einiger Zeit noch für völlig abwegig gehalten hätten, machen das, weil sie genau diese grün-linke Verbotspolitik satt haben.
Gerd Theobald meint
Entfernt. Bitte verfassen Sie konstruktive Kommentare. Danke, die Redaktion.
South meint
Mja, Schmarrn. Nur weil was nachgefragt werden würde, darf man es lange nicht verkaufen. Mit dem oberflächlichem Gesülze könnte man auch Waffenverkäufe und Kokain freigeben.
Auch wenn nicht gefällt, aber mit Sport hat die Hampelei wahrlich nix zu tun.
Es ist kein Rennwagen, es ist keine Rennstrecke, es sitzt kein Rennfahrer darin, sondern ein Minderwertigkeitskomplex im Straßenverkehr, das nennt man dann Sportwagen… heute sind PS wahrlich keine Kunst mehr… wer Rasen und drängeln will, wer riskant fahren will, den nix anders ist der „Sport“, der sollte auf eine separate Rennstrecke, da kann er dann Unfälle mit gleichgesinnten bauen…
Powerwall Thorsten meint
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CaptainPicard meint
Immer wieder lustig wenn Autohersteller die EU-Regeln für 2035 dafür verantwortlich machen warum sie 2026 in der Krise sind. Aber die Medien geben das unreflektiert weiter und so wird Stimmung gemacht.
Future meint
Das Zukunftskonzept steht für Rückwärtsgewandtheit. Ob das funktioniert, ist bei den paar Autos nicht weiter wichtig, aber es ist ein Signal. Interessant ist in dem Zusammenhang immer, wass die von der Industrie so hofierten Autojournalisten schreiben. Da ist mir zuletzt Geiger aufgefallen, als er den Polestar 5 mit Porsche vergleicht: »Die Fahrleistung eines Taycan, das freundliche Image eines Volvo: Der neue Polestar 5 der Schweden ist wie ein Porsche ohne Prollfaktor.« Die PR-Leute bei Porsche werden das auch gelesen haben – aber sie werden es dem Chef wohl nicht gezeigt haben.
David meint
Gut, wenn man auf die Fakten guckt und nicht auf die Reden drum herum, dann stellt man fest, dass sich gar nichts ändern wird. Auch der elektrische 718 wird kommen. Und der Rest bleibt so.
Paule meint
Klar. Super Idee von Dir.
wenn man auf die Fakten guckt:
„In Europa habe man in der Industrie bei der Elektromobilität den Kunden vergessen – „wir haben ihn ausgeblendet und überfordert,“
und nicht auf die Reden drum herum:
„Darüber sprach der Vorstandschef in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).“