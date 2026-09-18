Volvo verkündet Produktoffensive mit 13 neuen Modellen bis 2030

Volvo Cars will bis Ende 2030 insgesamt 13 ganz neue Modelle auf den Markt bringen. Sieben davon sind für westliche Märkte einschließlich Europa vorgesehen, sechs werden speziell für China entwickelt. Das künftige Portfolio soll sowohl vollelektrische Fahrzeuge als auch eine neue Generation von Hybridautos umfassen. Der schwedische Premiumhersteller bezeichnet das Programm als größte Produktoffensive der Unternehmensgeschichte und verfolgt damit das Ziel, seinen Marktanteil zu verdoppeln.

„Unsere Ausstellungsräume werden im Jahr 2030 ganz anders aussehen. Wir verfügen über die bisher stärkste Produktpipeline, die auf regionale Bedürfnisse zugeschnitten ist und unseren Anspruch unterstreicht, die führende Premium-Automarke zu sein“, so Präsident und CEO Håkan Samuelsson.

Damit setzt Volvo seine bereits 2024 korrigierte Elektrifizierungsstrategie fort. Der Hersteller hatte ursprünglich angekündigt, ab 2030 ausschließlich Elektroautos anzubieten, dieses Ziel aber später aufgegeben. Seit September 2024 lautet die Vorgabe, dass 90 bis 100 Prozent des weltweiten Absatzes 2030 auf vollelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride entfallen sollen. Bis zu zehn Prozent können auf Mildhybride entfallen. Die nun angekündigte Modellplanung hält ausdrücklich sowohl batterieelektrische Fahrzeuge als auch Hybride im Programm.

Für Europa und die übrigen westlichen Märkte will Volvo die bereits entwickelten Architekturen SPA2 und SPA3 nutzen. Die jüngere SPA3-Plattform kommt erstmals beim neuen elektrischen Mittelklasse-SUV EX60 (Artikelbild) zum Einsatz. Volvo erwartet durch die Nutzung bestehender Plattforminvestitionen geringere Entwicklungs- und Produktionsinvestitionen je nachfolgendem Fahrzeug.

In China verfolgt Volvo einen anderen technischen und industriellen Ansatz. Die sechs dort vorgesehenen Modelle sollen gemeinsam mit der Schwestergesellschaft Geely Auto auf geteilten Plattformen sowie mit einer China-spezifischen Softwarebasis, gemeinsamen Komponenten und einer gemeinsamen Lieferkette entwickelt werden. Bis 2030 will Volvo den Anteil vollständig gemeinsamer Teile innerhalb der Zusammenarbeit mit dem Mutterkonzern Geely von derzeit rund zehn auf etwa 30 Prozent erhöhen. Nach Unternehmensschätzung könnte allein dies die Materialkosten um ungefähr fünf Prozent reduzieren.

„Unsere Produktoffensive stützt sich auf vier einzigartige Stärken: regional angepasste Produktangebote, eine führende Rolle bei der Elektrifizierung, einzigartige Synergien mit Geely und umfassende Kundenangebote, die über das reine Fahrzeug hinausgehen“, sagt CEO Samuelsson. „Dank einer leistungsstarken Organisation und tragbaren Rahmenbedingungen für Investitionen und Kosten versetzen uns diese Stärken in die Lage, Wachstum und eine höhere Rentabilität zu erzielen.“