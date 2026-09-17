Škoda Epiq 40 ab 27.900 Euro bestellbar, 25.900-Euro-Modell folgt im Oktober

Mit dem Epiq 40 erweitert Škoda das Angebot des elektrischen Stadt-SUVs. Die neue Variante ist ab 27.900 Euro bestellbar und wird in den Ausstattungsvarianten Essence und Selection angeboten. Sie kombiniert eine Antriebsbatterie mit 38,5 kWh Bruttokapazität mit einem Elektromotor, der 99 kW (135 PS) leistet.

Die Batterie des Epiq 40 nutzt Lithium-Eisen-Phosphat-Chemie (LFP). Der Elektromotor erreicht ein maximales Drehmoment von 267 Nm, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 160 km/h begrenzt. Die Reichweite beträgt bis zu 310 Kilometer nach WLTP-Norm, für den Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent werden 23 Minuten angegeben.

Der Epiq Essence 40 kostet ab 27.900 Euro und verfügt serienmäßig unter anderem über LED-Hauptscheinwerfer, Climatronic und ein 13-Zoll-Infotainmentdisplay. Hinzu kommen Assistenzsysteme wie Frontradarassistent, Spurhalteassistent, Spurwechsel- und Ausparkassistent mit Ausstiegswarner sowie Kreuzungsassistent. Ebenfalls an Bord sind eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Škoda Care Connect.

Der Epiq Selection 40 startet bei 31.400 Euro und ergänzt die Ausstattung des Essence um die Pakete Technik und Komfort sowie die Design Selection Loft Grau in Schwarz und Grau. Zum Technik-Paket zählen unter anderem Phonebox mit induktiver Ladefunktion, Parksensoren vorne und hinten, Rückfahrkamera, KESSY und bidirektionales Laden. Das Komfort-Paket umfasst unter anderem ein beheizbares Lenkrad, beheizbare Vordersitze, eine 2-Zonen-Climatronic sowie dunkel getönte Heck- und hintere Seitenscheiben; außerdem gehören 18-Zoll-Leichtmetallfelgen Plover schwarz zum Lieferumfang.

Mit dem Epiq 40 werden auch zusätzliche Ausstattungsoptionen für den bereits zuvor erhältlichen Epiq 55 angeboten. Eine Wärmepumpe ist für alle Versionen erhältlich, für Selection-Modelle können zudem elektrisch einstellbare Vordersitze bestellt werden. Für Epiq Selection 40, Epiq Selection 55 und Epiq First Edition steht außerdem für 890 Euro das Paket Premium mit 25-Liter-„Frunk“ vorne als Stauraum, 360-Grad-Umgebungskamera, Canton-Soundsystem mit zehn Lautsprechern sowie intelligentem Parkassistenten zur Verfügung.

Der Epiq 55 mit 155 kW (211 PS) ist in den Varianten Essence und Selection sowie als First Edition bestellbar. Ergänzend kündigt Škoda für Deutschland im Oktober den Bestellstart des Epiq 35 an, dessen Einstiegspreis bei 25.900 Euro liegen soll.