Volkswagen will Sparprogramm weiter verstärken

Volkswagen will sein Restrukturierungsprogramm beschleunigen, während Tausende deutsche Autoarbeiter gegen Stellenabbau und mögliche Werksschließungen protestieren. Markenchef Thomas Schaefer erklärte laut Automotive News bei einer Mitarbeiterversammlung am Konzernsitz in Wolfsburg, die 2024 vereinbarten Maßnahmen reichten nicht aus. „Wir haben absolut keine Zeit zu verlieren und werden deshalb unser Leistungsprogramm deutlich verstärken“, wird der Manager zitiert.

Der Volkswagen-Konzern hatte seine Prognose für die Marge 2026 auf 1 Prozent gesenkt, nachdem Belastungen von 10 Milliarden Euro im Zusammenhang mit der Porsche-Beteiligung, dem chinesischen Markt und Abfindungen für Beschäftigte verbucht worden waren. Zuvor hatte VW eine Marge zwischen 4 und 5,5 Prozent in Aussicht gestellt. Im September begründete der Konzern die Senkung mit dem schwachen chinesischen Markt, höheren Rückstellungen für Ruhestandsregelungen und niedrigeren Geschäftserwartungen für Porsche.

Im Rahmen einer mit Beteiligten vereinbarten Restrukturierung plant VW den Abbau weiterer 50.000 Stellen. Insgesamt hat der Konzern Pläne vorgelegt, die weltweit letztlich rund 100.000 Positionen betreffen könnten. Schaefer kündigte an, dass das Unternehmen und die Arbeitnehmervertreter über das weitere Vorgehen beraten würden.

Europäische Autohersteller stehen zugleich im In- und Ausland in stärkerem Wettbewerb mit asiatischen Konkurrenten. Volkswagen ist zudem mit Überkapazitäten in Europa, US-Zöllen und sinkenden Gewinnen in China konfrontiert. Als weiteres Problem zählt die beschleunigte Nachfrage nach weniger profitablen Elektrofahrzeugen.

Horst Ott von der Gewerkschaft IG Metall sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, die meisten Manager hätten mit den Entwicklungen bei Elektromobilität, Digitalisierung und Batterietechnologie nicht Schritt gehalten. IG-Metall-Chefin Christiane Benner forderte Unternehmensführung und Management auf, Verantwortung für Deutschland als Automobilstandort, für Beschäftigte und Arbeitsplätze zu übernehmen. Die Gewerkschaften wiederholten zugleich ihre Forderung an das Management, die bestehenden Probleme zu beheben.

Nach Angaben des Branchenverbands VDA hat die deutsche Autoindustrie seit 2019 rund 100.000 Beschäftigte verloren, weitere Kürzungen stehen bevor. Bei Automobilzulieferern entfielen zwischen 2019 und 2025 rund 74.000 Stellen – den Angaben zufolge fast ein Viertel ihrer Belegschaft.