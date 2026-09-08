Jaguar Land Rover baut weltweit 4000 Arbeitsplätze ab

Jaguar Land Rover (JLR) hat angekündigt, in den kommenden zwei Jahren rund 4.000 Arbeitsplätze abzubauen. Der britische Automobilhersteller reagiert damit laut Automotive News auf steigende Kosten, sinkende Absatzzahlen sowie die Auswirkungen von US-Zöllen. Die Reduzierung betrifft etwa 9 Prozent der weltweit 44.000 Mitarbeiter des Konzerns.

Die Stellenstreichungen betreffen vorwiegend Angestellte in nicht-produzierenden Bereichen. Davon sind primär Abteilungen wie Ingenieurwesen, IT, Kommunikation, Vertrieb, Personalwesen und Marketing betroffen. Der Großteil der Entlassungen wird im Vereinigten Königreich stattfinden, wobei JLR angibt, dass die Kürzungen nach Möglichkeit auf freiwilliger Basis erfolgen sollen.

„Die Automobilindustrie steht vor erheblichen Herausforderungen, mit technologischem Wandel inmitten intensiven Wettbewerbs und anhaltender geopolitischer Unsicherheit“, zitiert Automotive News aus einer Bekanntmachung von CEO PB Balaji. Das im Besitz der indischen Tata-Gruppe befindliche Unternehmen strebt über einen Zeitraum von zwei Jahren Einsparungen in Höhe von 1,7 Milliarden Pfund (1,98 Mrd. Euro) an. Ziel ist es, schon ab einem jährlichen Absatz von 300.000 Fahrzeugen profitabel zu sein.

Die wirtschaftliche Lage des britischen Herstellers ist angespannt. Im vergangenen Jahr verkaufte das Unternehmen 352.389 Autos und verzeichnete einen Vorsteuerverlust von 200 Millionen Pfund, vor allem auch wegen eines Cyberangriffs. Im zweiten Quartal dieses Jahres sank der Umsatz um fast 10 Prozent, während der Vorsteuergewinn um 69 Prozent auf 109 Millionen Pfund einbrach.

JLR kämpft neben den Folgen des Cyberangriffs mit einem Absatzrückgang in China sowie höheren Zöllen in den USA, seinem wichtigsten Markt. Unter der Leitung von Balaji setzt das Unternehmen verstärkt auf den US-Markt und plant dort die Entwicklung von Hybridversionen der Modelle Range Rover und Defender. Zudem wurde eine Kooperation mit Stellantis zur gemeinsamen Fahrzeugentwicklung vereinbart.

Für die nächsten zwölf Monate sind fünf neue Produkte angekündigt. JLR plant zudem Investitionen zwischen 15 und 18 Milliarden Pfund (17,5-20,1 Mrd. Euro) über die nächsten fünf Jahre in Bereiche wie Elektrifizierung, digitale Technologien und fortschrittliche Fertigung. Kürzlich wurde als erstes Elektroauto von Land Rover eine entsprechende Version des Luxus-SUVs Range Rover vorgestellt. Weitere Vollstromer sollen folgen. Jaguar plant derweil eine Zukunft als Hersteller vollelektrischer Luxus-Elektroautos.