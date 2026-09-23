Leapmotor überschreitet 1000 Verkaufsstandorte in Europa

Leapmotor hat sein europäisches Vertriebsnetz im September 2026 auf mehr als 1000 Standorte ausgebaut. Nach den jüngsten Erweiterungen verfügt das chinesische Unternehmen über 1020 Händler in Europa und erreicht damit 80 Prozent der Region. Die Expansion erfolgt über das Joint Venture Leapmotor International mit Stellantis. Der europäische Autokonzern gibt Leapmotor Zugang zu seinem Vertriebs- und Servicenetz.

Standorte von Leapmotor gibt es den Angaben zufolge inzwischen in 36 europäischen Ländern, von Island im Westen bis Bulgarien im Osten sowie auf Malta. Zu den jüngsten Neueröffnungen zählen Standorte in Norwegen und auf dem Balkan. Weitere Standorte sind noch vor Ende dieses Jahres geplant.

Im August erreichte Leapmotor weltweit 103.129 Verkäufe. Damit überschritt das Unternehmen den zweiten Monat in Folge die Marke von 100.000 Auslieferungen. Europa machte im August 27 Prozent der weltweiten Verkäufe aus und erreichte damit seinen bislang höchsten Anteil an den globalen Leapmotor-Auslieferungen.

Mit mehr als 1000 Standorten soll der nächstgelegene Leapmotor-Händler für europäische Kunden im Durchschnitt 22 Autominuten entfernt liegen. Das Netz soll Kunden Zugang zu Verkauf, Service und Support ermöglichen. Für die weitere Expansion nutzt Leapmotor das Vertriebs- und Aftersales-Netz von Stellantis.

In Deutschland deckt Leapmotor mehrere Fahrzeugklassen ab: Der T03 ist ein Kleinwagen, der B03X ein rein elektrisches SUV im Kleinwagensegment und der B10 ein kompaktes SUV. Der ebenfalls rein elektrische B05 tritt als Kompakt-Fließheckmodell an, während der C10 als SUV in der Mittelklasse positioniert ist. T03, B03X und B05 sind batterieelektrisch ausgelegt. Den B10 gibt es neben der vollelektrischen Version auch mit Range-Extender-Antrieb, bei dem ein Verbrennungsmotor als Stromgenerator dient. Beim C10 umfasst das Angebot ebenfalls vollelektrische Versionen sowie eine Variante mit Range Extender.