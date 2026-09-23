Ökonomen warnen vor zu viel Schutz für Europas Autoindustrie

Ökonomen der Brüsseler Denkfabrik Bruegel warnen in einer Analyse vor den Folgen stärkerer Schutzmaßnahmen für Europas Autoindustrie. Zölle, Ursprungsvorschriften und Vorgaben für in Europa produzierte Komponenten könnten Elektroautos verteuern und den Hochlauf der E-Mobilität bremsen. Auch eine Lockerung der CO₂-Grenzwerte sehen die Autoren kritisch, berichtet der Spiegel.
Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, das für 2035 geplante „Verbrenner-Aus“ bei Neuwagen zu lockern, worüber Europaparlament und Mitgliedstaaten noch verhandeln. Zugleich fordern einige in Industrie und Politik, bestehende EU-Zölle auf chinesische Elektroautos auch auf Plug-in-Hybride auszuweiten. Bruegel hält einen übermäßigen Protektionismus für problematisch, weil Zölle und Ursprungsvorschriften zum Schutz der Hersteller die Verbraucherpreise erhöhten.
Die Studienautoren fordern, dass die Kosten für Verbraucher und Steuerzahler in einem angemessenen Verhältnis zum Erhalt von Autofabriken und Arbeitsplätzen stehen. „Jede Unterstützung sollte befristet sein“, schreiben sie und verbinden Hilfen mit der Forderung, beim Bau bezahlbarer Elektroautos wettbewerbsfähiger zu werden. Ziel solle nicht sein, den Wettbewerb mit China zu verhindern, sondern europäischen Herstellern Zeit zum Aufholen zu geben.
Die Experten kritisieren zudem Pläne, den Übergang zur E-Mobilität zu verzögern. Eine Lockerung der CO₂-Grenzwerte könne kurzfristig Kosten senken, zugleich aber den Ausbau der Ladeinfrastruktur bremsen und Größenvorteile in der Batterieproduktion zunichtemachen. Der weltweite Absatz von Elektrofahrzeugen lege derzeit rasant zu.
Auch Vorgaben, nach denen ein Mindestanteil bestimmter Komponenten staatlich geförderter Autos in Europa produziert werden müsste, sehen die Ökonomen kritisch. Solche „Made in Europe“-Regeln könnten den Hochlauf der E-Mobilität verlangsamen und einen Kostenaufschlag pro Fahrzeug verursachen, der günstige Autos und ärmere Verbraucher besonders treffe. Eine typische Batterie aus EU-Fertigung würde ein Elektroauto demnach um rund 2100 Euro verteuern.
Je stärker die EU die Branche vor Wettbewerb schützt und CO₂-Grenzwerte lockert, desto schwächer wird nach Einschätzung der Ökonomen der Druck auf Hersteller, die Elektrifizierung voranzutreiben, in Software für autonomes Fahren zu investieren und die Kostenlücke zu chinesischen Konkurrenten zu schließen. Die Analysten halten einen fairen Zugang europäischer Hersteller zum Weltmarkt und Freihandelsabkommen mit Ländern für wichtig, in denen chinesische Konkurrenz stark ist. Als Alternative zu zusätzlichen Schutzmaßnahmen schlagen sie befristete Exportquoten in einem Abkommen mit Peking vor. Zusätzliche Zölle auf Hybridfahrzeuge empfehlen sie nur für den Fall, dass Verhandlungen mit China scheitern.
Kommentare
F. K. Fast meint
Europäische Hersteller sind keine Neulinge, die noch Welpenschutz brauchen. Sie haben die letzten Jahre/Jahrzehnte hervorragend verdient und können deshalb die Trendwende schaffen. Wenn sie es denn wollen. Die letzten Jahrzehnte hatten sie halt auch gelernt, dass die Politik ihnen immer den roten Teppich ausrollt und Gesetze so gestaltet, dass sie zu ihrem Vorteil sind (siehe Aufweichung des Verkaufs nicht-CO2-neutraler Verbrenner). Jetzt sollten sie endlich lernen, ohne Lobbyismus im Markt zu überleben. Sonst sind sie bald weg vom Fenster.
SB meint
Gegen die Wettbewerb aus einem Land, dass den Wechselkurs der eigenen Währung künstlich um 20-30 % zu niedrig hält, kann man nicht bestehen.
Ja, wir brauchen Wettbewerb, aber es muss fairer Wettbewerb sein. Wettbewerb um Produkte und Kostenstrukturen. Aber nicht: Wettbewerb um die höchsten Subventionen.
Future meint
Ich finde es interessant, dass es auch kritische Stimmen von wirtschaftswissenschaftlcihen Experten zum gerade angesagten Protektionismus gibt. Strukturwandel gab es in den Industrien schon immer. Und das hatte schon immer mit der Verlagerung von Produktion in andere Weltregionen zu tun. Warum sollte es nun ausgerechnet bei der Autoindustrie anders sein, die nur für 5 Prozent der Wertschöpfung steht. Das ist doch viel weniger als die lautstarken Akteure immer suggerieren wollen.
eBikerin meint
„ie nur für 5 Prozent der Wertschöpfung steht.“
71% sind Dienstleistungen – mal überlegen – wenn diese 5% der Autoindustrie einfach so wegfallen – was passiert dann wohl mit den 71% der Dienstleistungen? Werden die dann mehr Geld generieren oder weniger?
Wenn ich dir das genau erklären muss, dann wird es aber ein wenig peinlich, gelle?