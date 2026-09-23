CATL startet Probebetrieb im neuen Akkuwerk in Debrecen

CATL hat am 22. September in seinem neu errichteten Zellwerk in Debrecen mit der Testproduktion begonnen. Der Probebetrieb läuft laut dem chinesischen Batterie-Riesen zunächst auf den ersten beiden Produktionslinien der Zellfertigung. Er dient dazu, Produktionsanlagen und Fertigungsprozesse vor Beginn der Serienproduktion einzurichten, zu optimieren und zu validieren.

CATL hatte den Bau seines zweiten europäischen Batteriewerks in Debrecen im August 2022 angekündigt. Die Konstruktion des ersten Zellgebäudes begann im Sommer 2023, bis Frühjahr 2026 wurde es mit Produktionstechnik ausgestattet. Im August 2026 erhielt das Unternehmen die Nutzungsgenehmigung und erfüllte nach eigenen Angaben alle relevanten Genehmigungsanforderungen und Voraussetzungen aus der IPPC-Genehmigung für den Probebetrieb.

Vor Erteilung der Nutzungsgenehmigung führte die ungarische Regierung regelmäßig Kontrollen an den CATL-Anlagen durch. Dabei ging es um frühere Probleme, die bei Anwohnern große Bedenken ausgelöst hatten. Behördenvertreter bestätigten CATL zufolge, dass das Unternehmen alle zuvor im Genehmigungsverfahren festgestellten Mängel behoben hatte.

Seit Herbst 2024 produziert CATL in Debrecen bereits Batteriemodule. Nach Unternehmensangaben wurden seitdem 537.000 Module hergestellt. Sobald sämtliche Anlagen fertiggestellt sind, soll der ungarische Standort mit einer Kapazität von 100 GWh die größte Produktionsbasis von CATL außerhalb Chinas sein.

Das Werk soll nach Angaben des Unternehmens führende europäische Automobilhersteller beliefern, die in den vergangenen Jahren Kapazitäten für die Produktion von Elektrofahrzeugen in Ungarn aufgebaut haben. CATL erklärt, in Debrecen flexible Produktionslinien eingerichtet zu haben, um die Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen. Das Unternehmen hatte als Ziel für das Werk genannt, sich in die europäische Automobil- und E-Mobilitäts-Lieferkette zu integrieren und europäische Autohersteller besser zu bedienen.

Während des Probebetriebs sollen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltfaktoren umfassend überwacht werden. Die Ergebnisse wolle man den Behörden proaktiv vorlegen und weiterhin eng mit Regierung und zuständigen Ämtern zusammenarbeiten, versichert CATL. Die Chinesen erklären zudem, sie seien „der Transparenz verpflichtet“ und würden Besuche der Behörden am Standort jederzeit willkommen heißen.