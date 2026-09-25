Renault Megane E-Tech elektrisch startet ab 34.990 Euro ins neue Modelljahr

Renault startet mit einem umfassend überarbeiteten Megane E-Tech elektrisch ins neue Modelljahr. Das vollelektrische Kompaktmodell erhält eine neue 67-kWh-LFP-Batterie (Lithium-Eisenphosphat) und erreicht damit bis zu 494 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm. Die Preise beginnen bei 34.990 Euro.

Der Elektromotor leistet in allen Varianten 160 kW beziehungsweise 218 PS und stellt 300 Nm Drehmoment bereit. Serienmäßig ist ein bidirektionales 11-kW-AC-Ladegerät an Bord, optional ist eine 22-kW-Ausführung erhältlich. Das Schnellladen von 15 auf 80 Prozent dauert rund 24 Minuten und wurde gegenüber dem aktuellen Modell um 25 Prozent verbessert.

Renault hat das Angebot auf eine Batterie, einen Antriebsstrang und zwei Ausstattungslinien reduziert. Zur Wahl stehen Techno und Esprit Alpine. Zur Serienausstattung aller Varianten gehören unter anderem Wärmepumpe, Batterievorkonditionierung, das OpenR-link-Multimediasystem mit 12-Zoll-Bildschirm sowie ein belüftetes kabelloses Smartphone-Ladegerät nach Qi2-Standard.

Die Ausstattung Techno umfasst unter anderem Google-Integration, EV-Routenplaner, digitale Rückfahrkamera, beheizbares Lenkrad, regeneratives Bremsen und One-Pedal-Drive. Hinzu kommen neue 19-Zoll-Räder und ein Kofferraumvolumen von 440 Litern. Optional sind unter anderem elektrisch verstellbare Sitze, Harman-Kardon-Soundsystem, 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, 22-kW-AC-Ladegerät, Sitzheizung und ein Fahrassistenzpaket erhältlich.

Esprit Alpine verfügt über spezifische 20-Zoll-Leichtmetallräder und eigene Designmerkmale. Zur Ausstattung gehören elektrisch verstellbare Massagesitze, ein Harman-Kardon-Premium-Soundsystem sowie Fahrhilfen wie Active Driver Assist mit Nothalteassistent, 360-Grad-Kamera und Easy-Park-Assistent. Das Farbprogramm umfasst sieben Karosseriefarben, darunter „Schiefer-Blau satiniert“.

OpenR link bietet Google Maps mit Routenplanung für Elektrofahrzeuge und Zugriff auf mehr als 100 Apps über Google Play. Beim Fahrzeugkauf sind drei Jahre Internetverbindung enthalten, damit sind den Angaben nach monatlich bis zu 40 Stunden Audio-Streaming oder bis zu drei Stunden Video-Streaming möglich. Google Gemini soll in einem zukünftigen Update als Upgrade für den Google Assistant verfügbar werden und den Kontext über mehrere Anfragen hinweg bewahren.

Renault nennt für den Megane E-Tech elektrisch weiterhin ein ausgewogenes und dynamisches Fahrwerk, präzise Lenkung und Handling-Eigenschaften. Hinzu kommen Sicherheitsfunktionen und Fahrhilfen zur Unterstützung des Fahrers. Der Techno 220 Comfort Range kostet 34.990 Euro, der Esprit Alpine 220 Comfort Range 37.990 Euro. Beide verfügen über 160 kW (218 PS) Antriebsleistung und 67 kWh Batteriekapazität.