Renault Megane E-Tech elektrisch startet ab 34.990 Euro ins neue Modelljahr

Renault startet mit einem umfassend überarbeiteten Megane E-Tech elektrisch ins neue Modelljahr. Das vollelektrische Kompaktmodell erhält eine neue 67-kWh-LFP-Batterie (Lithium-Eisenphosphat) und erreicht damit bis zu 494 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm. Die Preise beginnen bei 34.990 Euro.
Der Elektromotor leistet in allen Varianten 160 kW beziehungsweise 218 PS und stellt 300 Nm Drehmoment bereit. Serienmäßig ist ein bidirektionales 11-kW-AC-Ladegerät an Bord, optional ist eine 22-kW-Ausführung erhältlich. Das Schnellladen von 15 auf 80 Prozent dauert rund 24 Minuten und wurde gegenüber dem aktuellen Modell um 25 Prozent verbessert.
Renault hat das Angebot auf eine Batterie, einen Antriebsstrang und zwei Ausstattungslinien reduziert. Zur Wahl stehen Techno und Esprit Alpine. Zur Serienausstattung aller Varianten gehören unter anderem Wärmepumpe, Batterievorkonditionierung, das OpenR-link-Multimediasystem mit 12-Zoll-Bildschirm sowie ein belüftetes kabelloses Smartphone-Ladegerät nach Qi2-Standard.
Die Ausstattung Techno umfasst unter anderem Google-Integration, EV-Routenplaner, digitale Rückfahrkamera, beheizbares Lenkrad, regeneratives Bremsen und One-Pedal-Drive. Hinzu kommen neue 19-Zoll-Räder und ein Kofferraumvolumen von 440 Litern. Optional sind unter anderem elektrisch verstellbare Sitze, Harman-Kardon-Soundsystem, 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, 22-kW-AC-Ladegerät, Sitzheizung und ein Fahrassistenzpaket erhältlich.
Esprit Alpine verfügt über spezifische 20-Zoll-Leichtmetallräder und eigene Designmerkmale. Zur Ausstattung gehören elektrisch verstellbare Massagesitze, ein Harman-Kardon-Premium-Soundsystem sowie Fahrhilfen wie Active Driver Assist mit Nothalteassistent, 360-Grad-Kamera und Easy-Park-Assistent. Das Farbprogramm umfasst sieben Karosseriefarben, darunter „Schiefer-Blau satiniert“.
OpenR link bietet Google Maps mit Routenplanung für Elektrofahrzeuge und Zugriff auf mehr als 100 Apps über Google Play. Beim Fahrzeugkauf sind drei Jahre Internetverbindung enthalten, damit sind den Angaben nach monatlich bis zu 40 Stunden Audio-Streaming oder bis zu drei Stunden Video-Streaming möglich. Google Gemini soll in einem zukünftigen Update als Upgrade für den Google Assistant verfügbar werden und den Kontext über mehrere Anfragen hinweg bewahren.
Renault nennt für den Megane E-Tech elektrisch weiterhin ein ausgewogenes und dynamisches Fahrwerk, präzise Lenkung und Handling-Eigenschaften. Hinzu kommen Sicherheitsfunktionen und Fahrhilfen zur Unterstützung des Fahrers. Der Techno 220 Comfort Range kostet 34.990 Euro, der Esprit Alpine 220 Comfort Range 37.990 Euro. Beide verfügen über 160 kW (218 PS) Antriebsleistung und 67 kWh Batteriekapazität.
Kommentare
Gernot meint
Exzellent umgesetzes Designupdate. Die bisher bizarren Tagfahrlichter entfallen und die bislang viel zu große und in die Motorhaube hineinragende Plakette mit der Renault-Raute ist weg.
Jennss meint
Wow, 35k, guter Preis. Beim ID.3 kosten 490 km als Life mit 8 s. auf 100 ca. 39k bzw. 36k nach Herstellerrabatt.
ChriBri meint
Ich finde das, was man für den Preis bekommt, ziemlich viel. Statte ich ihn mit ein zwei Paketen aus und nehme die 22 KW Option, komme ich auf rund 38.000 €. Davon geht wie bei den meisten noch eine entsprechende Kondition runter. Aber insbesondere von den elektrischen Daten alles meines Erachtens gut gemacht .
Anonym meint
Gleiche Reichweite wie ein ID.3 Nee mit 9kWh mehr Akku… geht so die Effizienz von dem Megane. Interessant wird der Verbrauch auf der Autobahn. Aber der Preis ist okay.
Envision meint
Scheint ein durchaus rundes faires Angebot im kompakt Segment, gegen z.B. einen ID3 punktet er u.a. mit größeren Kofferraum.
Anti-Brumm meint
„Megane E-Tech elektrisch“
Ich hätte noch eine Verbesserung fürs Marketing:
Megane E-Tech elektrisch battery-powered zero-emission
Gunnar meint
Finde ich noch etwas zu kurz. Wie wäre es damit.
Megane E-Tech 100% Elektrisch Ultra-High-Efficiency Battery-Powered Zero-Emission Connected-Crossover Longlonglongrange SUV
M. meint
Megane E-Tech elektrisch Google-powered zero-emission
Gernot meint
Das klingt in der Tat bescheuert. Vermutlich hat eine Marktanalyse ergeben, dass der deutsche Michel „E-Tech“ nicht versteht bzw. nicht eindeutig mit vollelektrischen Fahrzeugen assoziiert. Deshalb doppelt gemoppelt „E-Tech elektrisch“. Ich dachte erst, dass Ecomento diese Betitelung verbrochen hat, aber es steht schon so in der Pressemitteilung von Renault. In der PM zum ebenfalls überarbeiteten Scenic steht auch „Scenic E-Tech elektrisch“
SB meint
Renault verkauft unter E-Tech BEV, Hybrid mit und ohne Plugin. Dem französischen Jean-Luc mag egal sein was unter der Haube ist, solange er einen Baguettehalter bekommt…