Daimler-Truck-Chefin: „Es geht nicht um Batterie oder Wasserstoff“

Daimler-Truck-Chefin Karin Rådström sieht fehlende Ladeinfrastruktur als Haupthindernis für den stärkeren Einsatz batterieelektrischer Lkw. Im ersten Halbjahr hatten 1,4 Prozent der bei Daimler Truck verkauften Lkw einen Elektroantrieb. Zugleich gebe es in Europa bereits mehr als 60 elektrische Truck-Modelle, sagte sie im Interview mit dem Handelsblatt. Für die Elektrifizierung seien neben geeigneten Fahrzeugen wettbewerbsfähige Kosten und ausreichende Lademöglichkeiten nötig.
Bei den Kosten verweist Rådström auf unterschiedliche Mautregelungen in Europa. 13 EU-Länder unterscheiden demnach bei der Maut zwischen Elektro- und Diesel-Lkw, allerdings seien die Erleichterungen nur in etwa der Hälfte dieser Länder groß genug. Bei der Infrastruktur sieht sie erheblichen Nachholbedarf: Bis 2030 würden in Europa rund 35.000 öffentliche Schnellladesäulen speziell für Lkw benötigt, derzeit seien es weniger als 2000.
Diesel-Lkw seien bei den Gesamtkosten in 70 Prozent der Fälle günstiger als Elektro-Lkw, so die Daimler-Truck-Chefin. Sie beschreibt Logistikunternehmen als rational handelnde Kunden mit häufig schmalen Margen, die Fahrzeuge nach ihrer Wirtschaftlichkeit auswählen. Die Klimaziele der EU für 2030 seien für die Branche unter den aktuellen Gegebenheiten nicht erreichbar. Eine Verschiebung auf 2033 würde nach ihrer Einschätzung vor allem bei der Infrastruktur helfen.
„Strenge CO2-Regeln helfen, Innovationen voranzutreiben“
Eine Abschwächung der CO2-Ziele fordert Rådström dennoch nicht. „Strenge CO2-Regeln helfen, Innovationen voranzutreiben. Sie sind einer der Gründe, warum wir global so erfolgreich sind“, sagte sie. Allerdings müsse die Regulierung besser mit dem Ausbau der Infrastruktur und der Wirtschaftlichkeit CO2-freier Lkw verbunden werden, nachdem die europäische Branche Milliarden in Elektro-Lkw investiert und ihre Produktion angepasst habe.
Für Daimler Truck könnten verfehlte Ziele hohe Strafzahlungen bedeuten. Pro verfehltem Prozentpunkt seien etwa 120 Millionen Euro fällig. Bei zehn Prozentpunkten wären es 1,2 Milliarden Euro – nach Rådströms Angaben ungefähr der gesamte globale Jahresgewinn der Sparte Mercedes-Benz Trucks. Ein Festhalten an dieser Regelung hätte für Daimler Truck nach ihren Worten „existenzielle Folgen“.
Neben rein batterieelektrischen Fahrzeugen setzt Daimler Truck auf Wasserstoff-Lkw. Die Fabriken seien für Batterie-Trucks bereits umgebaut und entsprechende Fahrzeuge in Serie verfügbar, während Wasserstoff noch nicht so weit sei. „Es geht nicht um Batterie oder Wasserstoff“, erklärte Rådström. „Wir sind absolut davon überzeugt, dass wir beides brauchen, um Europa vollständig zu dekarbonisieren.“
Bei Wasserstoff nennt die Managerin Reichweiten von 1000 Kilometern und mehr, ein geringeres mitzuführendes Batteriegewicht sowie eine schnelle Betankung als Vorteile. Batterie und Wasserstoff sollen künftig beide einen bedeutenden Anteil haben, wobei die genaue Aufteilung auch von den regional unterschiedlichen Strom- und Wasserstoffpreisen abhängen werde. Beim Wettbewerb mit chinesischen Herstellern verweist die Chefin von Daimler Truck auf deren kostengünstige Produktion, von der man lernen müsse, sowie auf das eigene große Servicenetz in Europa.
Kommentare
Ben meint
Frau Rådstöm, Hildegart Müller hat angerufen und will ihr Lobbyblättchen wieder haben.
Future meint
Gut, dass Tesla mit dem Semi nach Europa kommt. Es wird Zeit, dass die alten kartoffeligen LKW-Hersteller wie Daimler aufgemischt werden. Angebeblich bringt Tesla sogar Ladesäulen mit. Daimler will sich halt so lange es geht, weiter zu 98 Prozent Dieseltrucks bauen. Diese dreckige Logistikbranche darf einfach nicht mehr so weitermachen wie bisher. Es wird Zeit, Frau Rådström!
cbzac meint
Es gibt zu wenige Schnelllader für E-LKW – daher brauchen wir parallel noch Wasserstoff, wo es noch überhaupt kein Tankstellennetz gibt.
Aha..
Vielleicht sollte Daimler Truck mit den (Fehl)-Investitionen für H2 einfach selbst ein E-Ladenetz aufbauen – dann können sie das optimale Ladeerlebnis bieten, bekommen wertvolle Daten und können die Sache maßgeblich beschleunigen – was wiederum hunderte Millionen Strafzahlungen spart.
Managen muss schwer sein…
South meint
Mja, das fehlende Hindernis ist Mercedes, es fehlen bezahlbare europäische eLKW. Da wird immer gerne auf Wasserstoff, fehlende Lademöglichkeiten und allem Möglichem verwiesen, nur um von der eigenen Behäbigkeit abzulenken, aber der Markt könnte SOFORT ohne irgendwelche Probleme eLKW aufnehmen, die es leider nicht von Mercedes gibt.
Und es wird laufen wie bei den eAutos. Es gibt sehr bald „geeingete Fahrzeuge“, es ist nur noch ein Frage, ob sie dann von Mercedes kommen werden. Entweder ihr habt das bald drauf oder die Chinesen machen den Job… und die überlassen euch gerne die letzten paar Stücke H LKW kurz bevor diese im Museum verschwinden…
Futureman meint
Wenn in 70prozent der Fälle (angeblich) Diesel noch günstiger ist, sind der Rest trotzdem mehr als die jetzt verkauften knapp 2 Prozent.
Und Schnellader werden übrigens europaweit zahlreich gebaut, Wasserstofftankstellen keine.
M. meint
Eine Sache, die ich auch für fraglich halte:
Wenn man sich die verzweifelten LKW-Fahrer anschaut, die für ihre Pause irgendwo anhalten wollen, ganz gleich wo, Hauptsache es gibt keinen Stress – wie wird das erst, wenn die dann auch noch nach einem Ladeanschluss mit 400 kW suchen sollen?
Das ist etwas, das jetzt zügig gelöst werden muss, dann kann man sich andere „Brückentechnologien“ aber auch sparen. Auf den Strecken die passen, E-Trucks einsetzen, auf den Strecken, die noch nicht passen, die vorhandenen Diesel-Trucks „aufbrauchen“, und in ein paar Jahren hat sich das hoffentlich erledigt. Ganz ohne REX, Wasserstoff und solchem Kram.
volsor meint
E-Trucks funktionieren heute schon in ganz Europa auch mit der vorhandenen Infrastruktur. Einfach mal beim YouTube Kanal ElektroTrucker von Tobias Wagner rein schauen.
Ben meint
Diese Woche, auf meinen täglichen 30km Autobahnabschnitt meine 50km Pendelstrecke, hab ich schon 23 polnische eActros 600 gesichtet, das Ding ist durch, selbst die Polen steigen jetzt schon auf das wirtschaftlichere Antriebkonzept um.
MichaelEV meint
Und wer soll es lösen? Man könnte meinen, die die LKWs verkaufen wollen, sollen sich auch um die Voraussetzungen kümmern. Tun sie offensichtlich nicht, stattdessen wird das ausbleibende Handeln sogar als Vorwand herangezogen die Ziele zu verschieben.
Ich weiß, Autohersteller haben auch keine Tankstellen gebaut, bla bla… Ist ja auch nicht gesagt, dass sie es selber machen müssen. Kooperationen oder Planbarkeit (z.B. Abnahmegarantien) würden schon reichen.
Bzgl. Planbarkeit ist genau dieser Vorgang ja sogar das Gift, was die notwendige Ladeinfrastruktur durch eigenständige CPOs verhindert. Die kennen keine belastbaren Planungen der Hersteller bzgl. Absatzzahlen und haben als Anhaltspunkt vor allem die langfristig feststehenden regulatorischen Ziele. Und wenn die Hersteller darüber reden diese zu verschieben bzw. bereits der Nachweis geführt ist, dass der Regulator diesbezüglich hörig ist, werden sich die Ladeanbieter an das spätere Ziel anpassen. Es wird also zur selbsterfüllenden Prophezeiung.
Der andere Part bzgl. zu hoher Gesamtkosten liegt natürlich auch in den Händen der LKW-Hersteller… Wenn man das Produkt entsprechend günstiger anbietet, existiert das Problem nicht.
cbzac meint
Das Schöne ist ja, dass ohnehin Pause gemacht werden muss und der Ladeplatz einen reinen Parkplatz somit ersetzt.
Das noch Schönere ist, dass dann mit dem Parkplatz sogar Geld verdient werden kann, so dass das ausreichende Bereitstellen von Ladeparkplätzen eigentlich machbar sein sollte.
Jörg2 meint
M
Da Du regelmäßig ersichtlich keine Ahnung vom Transportgewerbe hast, hier nochmal und nur für Dich:
Die meisten Transporte finden zwischen definierten Punkten mit (fast) täglichen Routinetouren statt. Wenn diese Touren komplett mit eLkw versorgt wären, wäre viel geholfen. Du erinnerst Dich an Vorgestern(?)? Der Artikel über die Verschaltung der vorhandenen unternehmenseigenen Ladeinfrastruktur zu einem Netz „gibst Du mir dann gebe ich Dir“?
Der Eindruck eines Laien, wenn er die katastrophale Lkw-Parksituation direkt an der Autobahn sieht, DAS wäre das Transportgewerbe, ist falsch. Auf diesen Plätzen stehen die „Vagabunden“, oft ohne Ladung, wartend auf den nächsten Auftrag.
Die Transporte, die planmäßig laufen, sind dort selten „Gast“.
Also: Für die eLkw-Anbieter gibt es genug Frachtführer mit genügend Routinetouren zwischen Betriebshöfen und GVZ, die mit eLkw versorgt werden können.
Hast Du eigentlich schon eine vernünfte Erklärung für Deine Forderung/Vorstellung gefunden, warum es blöd ist, dass die Ladezeiten kürzer als die Ruhezeiten sind?
Jörg2 meint
Ich verstehe das als: „Wir wollen keine E-Lkw verkaufen.“
Da schliesst sich mir die Frage an: Warum? Hat Daimler dafür kein margenstarkes Geschäftsmodell?
Ossisailor meint
So verstehe ich sie aber nicht. Sie fordert auch keine Aufhebung oder Abschwächung der Klimaziele, sondern nur eine Verschiebung auf 2033 (statt 2030). Ich kann das auch Ihrer Sicht auch nachvollziehen, wenngleich ich es nicht für angebracht halte. Mit der Zahl der bis 2030 nötigen öffentlichen Ladesäulen hat sie aber einen Punkt. Der Ausbau geht zwar voran, aber derzeit stellen die BET ja nur einen klitzekleinen Teil der fahrenden Gesamtflotte dar. Und die findet schon jetzt kaum Stellflächen für die vorgeschriebenen Ruhepausen.