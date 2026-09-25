E-Autos sorgen für Service-Lücke: Stellantis will Kunden länger binden

Die durch Elektroautos entstehende Service-Lücke erreicht die Markenwerkstätten nach und nach. Stellantis Deutschland will die Zeit nutzen, um seine Partner darauf vorzubereiten und einem drohenden Umsatzrückgang entgegenzuwirken.
„Elektroautos führen zu einer Lücke in den Werkstätten. Wir wollen dem entgegenwirken, indem die Händler ihre Kunden länger halten“, sagt Pascal Martens, Direktor Aftersales Stellantis Deutschland, im Gespräch mit der Automobilwoche.
Dabei richtet sich der Blick auch auf ältere Fahrzeuge, deren Besitzer häufiger freie Werkstätten nutzen. In den ersten drei Jahren fährt demnach lediglich jeder Siebte in einen markenungebundenen Betrieb. Bei Fahrzeugen über sechs Jahren kommen weniger als 40 Prozent in die Markenbetriebe. Martens geht davon aus, dass Elektrofahrzeuge in fünf Jahren einen Anteil zwischen 15 und 20 Prozent am Bestand erreichen.
Für die Kundenbindung nennt der Manager zwei entscheidende Aspekte: zufriedene Kunden und den Preis. Stellantis will die Betreuung verbessern und fordert die Partner zu einer aktiveren Kundenansprache auf, etwa wenn sich abzeichnet, dass innerhalb der nächsten sechs Monate die Bremsen gewechselt werden müssen. Nach Einschätzung von Martens sprechen Händler ihre Kunden auf solche absehbaren Arbeiten bislang noch zu selten an.
Beim Preis verweist Stellantis auf Alternativen zu teuren Originalteilen, darunter das eigene freie Werkstattnetz „Eurorepar“ und die dazugehörige Teilelinie, die auch von vielen Stellantis-Partnern genutzt wird. Hinzu kommt die Sparte „SUSTAINera“ für Kreislaufwirtschaft mit gebrauchten und wiederaufbereiteten Teilen, deren Angebot derzeit auf E-Fahrzeuge ausgeweitet wird.
„Bei den Gewinnen, die unsere Partner machen, spielt auch künftig die Werkstatt eine entscheidende Rolle“, erklärt Mertens. „Ich gehe davon aus, dass die Erträge der Werkstätten bestehen bleiben und auch das Verhältnis zu den Gewinnen im Handel sich nicht groß ändern.“
Kommentare
Mark Müller meint
Na klar, Elektroautos sind viel billiger im Service, und trotzdem wird der Umsatz im Service nicht zurückgehen. Logo.
MK meint
„Elektroautos führen zu einer Lücke in den Werkstätten.“
Wer diesen Satz eines Mangers eines Autokonzerns liest und danach einen Verbrenner kauft, dem ist auch nicht mehr zu helfen.
Um es für die, die es nicht zu verstehen (wollen), mal zu übersetzen: „Lücke in der Werkstatt“ = voller Geldbeutel beim Autobesitzer; volle Werkstatt = „Lücke“, also leere im Geldbeutel des Autobesitzers.
McGybrush meint
Klingt weird. Weil ich seit 6 Jahren NICHT in die Werkstatt muss bindet mich ein Hersteller so gut das ich mir nun wieder bei diesem Hersteller ein Auto kaufe. Also ich lasse das Geld da. Aber nur beim kauf des Autos.
Das andere schreckt halt ab.
Florian meint
Haha, Servicelücke schließen. Wir fahren seit sechs den Corsa-E. An sich das richtige Auto für uns, wenn da nicht das Werkstattproblem wäre.
Wir wohnen auf dem Land in Nordostniedersachsen und die nächste Werkstatt, die noch Opel auf der Fahne stehen hat, ist lediglich 25 Kilometer entfernt. Die können aber Software nicht und so durften wir dann zur Diagnose nach Lüneburg, eine Fahrstunde entfernt, dort durfte ich mich dann vier Stunden lang rummopsen um eine Diagnose zu bekommen und das selbe zur Reparatur Wochen später nochmal. Die App ist eine Frechheit und die Kulanz inexistent. Das war definitiv das letzte Auto von Stellantis nach über 20 Jahren Treue.
elektromat meint
hinzu kommt die teure Werkstattausstattung was meist direkt bei den Fahrzeugherstellern teuer gekauft werden muss. Hier könnte auch ein Stelantis ansetzen und spezielle Werkzeuge und Tester den Werkstätten kostenlos zur Verfügung stellen. Viele der Werkzeuge werden auch ohne konkreten Anwendungsfall verlangt damit man Partnerwerkstatt bleiben darf. Dies verteuert die Markenwerkstätten völlig unnötig.Freie werkstätten haben viel davon nicht. Auch bei Schulungen wird Geld verlangt und eben diese vorgeschrieben. Auch diese sollten für Werkstetten der eigenen Marke kostenlos sein. Noch besser wäre das den Werkstätten der während der Schulung entstandenen Lohnkosten zu erstatten. Wenn schon jemand so nett ist und sich derer Fahrzeuge annimmt.
South meint
Ein Kratzer bei VW, mittlerweile 4,5T€. Da sag ich nee Danke, da habe ich mir das Geld lieber auszahlen lassen… und Scheibe Tauschen knapp 2T€… das können viele genausogut für die Hälfte…
Und ein kleiner Denkanstoß. SERVICE ist mit Leistung verbunden und kein Sozialamt für Werkstätten, die sich nicht auf den tatsächlichen Bedarf der Zukunft einstellen können. Auch hier faseln immer einige was von vorteilhaften engen Werkstattnetzen, aber das ist heute schon fast eine Drohung nach dem Motto und schön weiterzahlen…
Htr3 meint
Das paast VW hat ähnliches vor und wird schon bei der Entwicklung der Fahrzeuge auf den späteren Gewinn bei Ersatzteilen achten.
Da der Gewinn gesteugrt werden soll werden Eautos in der Wartung teuer als heutige Verbrenner.
Ben meint
Ist das so…wenn es also beim Verbrenner nach 10 Jahren keine Ersatzteile mehr gibt, weil der Hersteller nur 10 Jahre welche vorhalten muss, und Teile nachgefertigt werden müssen ist dies dann also günstiger ???
Sieht man heute schon wenn verschiedene Plastikteile nachkonstruiert und gedruckt werden weil keine Orginalteile mehr vorhanden sind.
F. K. Fast meint
Vorschlag: nach einem Service verlängert sich die Werksgarantie um ein weiteres Jahr.