Umweltplakette für Fahrzeuge mit E-Kennzeichen entfällt

Der Bundesrat hat Ende September der Abschaffung der Umweltplakettenpflicht für Fahrzeuge mit „E“-Kennzeichen zugestimmt. Fahrzeuge mit E-Kennzeichen können künftig ohne zusätzliche Umweltplakette in Umweltzonen einfahren. Das E-Kennzeichen dient bereits als eindeutiger Nachweis dafür, dass es sich um ein entsprechend berechtigtes Fahrzeug handelt. Beantragt werden kann es bei der Zulassungsstelle.
Eine Umweltzone ist durch Verkehrszeichen und Zusatzzeichen gekennzeichnet. Die Kennzeichnung der Fahrzeuge mit einer Plakette (auf der Innenseite der Windschutzscheibe) sowie die Zuordnung der richtigen Plakette zum Fahrzeug sind in der Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung geregelt. Die Plakette ist in allen Umweltzonen Deutschlands gültig.
„Mit der heutigen Entscheidung schaffen wir eine überflüssige Doppelkennzeichnung ab“, so ein Sprecher des Bundesumweltministeriums. „Wir schützen unsere Umwelt, halten an unseren Luftqualitätsstandards fest und bauen gleichzeitig unnötige Bürokratie ab. Das ist eine Erleichterung, die im Alltag unmittelbar ankommt. So funktioniert ein moderner, effizienter und bürgerfreundlicher Staat.“
Durch eine Änderung der 35. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) werden Fahrzeuge mit E-Kennzeichen von der Pflicht zum Anbringen einer Umweltplakette ausgenommen. Dadurch würden sowohl Fahrzeughalter als auch die Verwaltung von bisher bestehenden bürokratischen Aufgaben und Kosten entlastet, erklärt das Umweltministerium.
Insgesamt könnten so über sechs Millionen Euro jährlich eingespart werden. Die Umweltstandards für saubere Luft blieben dabei unverändert. Um die Luftschadstoffbelastung weiter zu verringern, haben zahlreiche deutsche Städte Umweltzonen eingerichtet, in die nur Fahrzeuge mit entsprechend gekennzeichneten Plaketten einfahren dürfen.
Kommentare
Der1210er meint
Ja… und ab wann „künftig“?
„Das tritt – nach meiner Kenntnis ist das sofort – unverzüglich“ ….?
Habe mir die PDF von dem Beschluss gesucht. Steh auf Kriegsfüßen mit Beamtendeutsch.
Da steht ganz unten in Drucksache 414/26:
„Die Verordnung tritt am ersten Tag des auf die Ankündigung folgenden Quartals in Kraft.“
Datum hat das Dingens vom 15.7.26.
Nach meinem Verständnis wäre das also ab morgen, 1.10.2026.
Aber nirgends steht das in irgendeinem Artikel „barrierefrei“ zugänglich.
Tom meint
“ BGBl. 2026 I Nr. 278 vom 30.09.2026
Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung “
Heute im Bundesgesetzblatt verkündet und damit ab dem ersten Tag des Folgequartals (also Morgen am 1.10.26) gültig.
Till meint
Ich bin für eine Abschaffung der Plakettenplicht und für die Abschaffung des E Kennzeichens. Künftig sollten neu zugelassene Fahrzeuge, die irgend eine Form der Verbrennungsmaschine nutzen, ein V Kennzeichen erhalten, auch nachträglich verpflichtend für Bestandsfahrzeuge.
Für diese Fahrzeuge gelten dann die entsprechenden Umweltvorschriften. Weiterhin nur noch Tempo 100 maximal, für „V“Fahrzeuge.
elektromat meint
Schon lange überfällig, aber bitte dann als nächstes das E-Kennzeichen nicht mehr für neue PHEV ausgeben sondern nur noch für reine E-Fahrzeuge zulassen. Die Plug In verbrauchen wesentlich mehr Sprit wie reine Verbrenner und fahren zu oft ohne E-Motor.
Jeff Healey meint
Ja, da bin ich auch absolut dafür.
Wenn man sich anschaut wie viel die wirklich elektrisch gefahren werden, und was die in Wahrheit immer noch an Sprit brauchen, wäre auch das eine eigentlich überfällige Maßnahme.
Jürgen W. meint
Vielleicht sollte man für Hybride noch eine Wechselplakette einführen.
Immer wenn mit Akku gefahren wird grün. Immer wenn der Verbrenner einsetzt rot.
Wir sind ja schließlich in Deutschland.
M. meint
Bei Hybriden also fast immer rot. Die 3% E-Anteil, das geht selbst in Deutschland durch.