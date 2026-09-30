EU-Abstimmung über Teslas autonomes Fahren wurde verschoben

Die Entscheidung über die Zulassung von Teslas fortschrittlichem Fahrerassistenzsystem „Full Self-Driving (Supervised)“, kurz FSD (Supervised), in der Europäischen Union hat sich verschoben. Ein ursprünglich für Oktober erwarteter Beschluss wird nach einer aktuellen EU-Agenda voraussichtlich nicht vor Dezember erfolgen können, berichtet Automotive News.
Der Technische Ausschuss für Kraftfahrzeuge (TCMV), in dem Vertreter der EU-Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission zusammenkommen, soll die Beratungen bei seinem Treffen am 6. Oktober fortsetzen. Die Agenda soll für den niederländischen Antrag auf eine Genehmigung gemäß Artikel 39 lediglich 25 Minuten für eine Fortsetzung der Diskussion vorsehen, statt einer Abstimmung.
Die niederländische Fahrzeugregulierungsbehörde RDW hatte das System von Tesla bereits im April genehmigt. Belgien sowie einige weitere Länder folgten diesem Schritt in der Folgezeit. Die RDW schlägt nun vor, die Software EU-weit zuzulassen.
Tesla hatte am 1. September kommuniziert, dass eine Abstimmung auf EU-Ebene potenziell am 6. Oktober stattfinden könnte. Auf die Nachricht über die Verzögerung der Abstimmung reagierte CEO Elon Musk auf seinem sozialen Netzwerk X mit dem Wort „Seufzer“.
Der TCMV hat den Antrag von Tesla bereits in zwei vorangegangenen Sitzungen thematisiert. Da nach dem Termin im Oktober erst wieder eine Sitzung für Dezember geplant ist, stellt dieser Zeitraum die frühestmögliche Gelegenheit für eine Abstimmung dar. Für eine EU-weite Einführung ist eine qualifizierte Mehrheit erforderlich. Diese muss aus 15 der 27 Mitgliedstaaten bestehen und 65 Prozent der Bevölkerung des Blocks repräsentieren.
Einige EU-Länder, darunter Schweden, äußerten Bedenken hinsichtlich einer Überschreitung von Tempolimits durch das System. In den Ländern, die die Technologie bereits zugelassen haben, bleibt die Verantwortung für die Einhaltung der Verkehrsregeln jedoch bei den Fahrern.
Kommentare
BEV meint
da wundert sich noch einer, dass der Glaube an die Politik in Europa und Deutschland verloren geht, hier geht einfach nichts weiter, seit Jahren und das ist nur ein Beispiel von vielen
wie wollen wir denn vorne mitspielen, wenn wir für alles so lang brauchen und alles blockieren?
Future meint
Europa sollte das FSD in allen Ländern umsetzen, außer in Deutschland. Dann könnte sich Deutschland das erstmal in Ruhe 5 Jahre lang angucken und dann vielleicht nochmal darüber diskutieren. Die Touristen werden ja dann auch davon berichten, was sie da im Sommerurlaub alles erlebt haben im Ausland mit diesem FSD.
hu.ms meint
Solange von einem menschen überwacht werden muss – egal welche version oder hersteller – ist das nur was für nerds.
Die grosse masse kauft sowas erst, wenn nicht mehr überwacht sondern während der fahrt schlafen, surfen u.a. möglich ist.
MichaelEV meint
Geld wird für wesentlich fragwürdigere Dinge ausgegeben. Zum Glück darf das einfach jeder individuell entscheiden.
Wenn z.B. ältere Fahrer zur Unterstützung zugreifen, fallen die dann auch unter „Nerds“?
Miro meint
die leute kaufen doch auch jetzt schon assistenzsysteme für landstraße und autobahn…da müssen sie auch aufpassen.
BEV meint
achso dann kann man nach deiner Ansicht jedes Assistenzsystem vergessen weils nur was für nerds ist ?
nenn mich nerd, ich will garantiert nicht mehr ohne fahren und mich nervt im verkehr nichts mehr als Leute, die keine Assistenzsysteme nutzen
berg hoch langsamer werden, berg runter schneller, auf der mittleren spur zu langsam fahren, aufs Handy schauen und dabei auf die Nachbarspur wechseln oder dichtauffahren, drängeln, unruhig, hektisch hin und her fahren, die Linke spur blockieren oder rechts überholen, das sinda alles Dinge, die nerven und moderne Assistenzsysteme machen das nicht
Tesla-Fan meint
„….Belgien sowie einige weitere Länder folgten diesem Schritt in der Folgezeit. “
Vollständig wäre es gewesen, zu erwähnen, das Kroatien gestern als 8. europäisches Land zu FSD-Zulassung vom niederländischen RDW übernommen hat.
eBikerin meint
Ach wenn wir schon so vollständig sein wollen: Kroatien war 2025 das EU Land mit dem niedrigsten E-Auto Anteil bei den Neuzulassungen – 1,9%.
Ach und wegen der Vollständigkeit – die 8 EU Länder haben zusammen nur knapp 11% der EU Bevölkerung
M. meint
Kroatien wird als kleines Land mit 3,8 Mio. Einwohnern nicht die Ressourcen haben, das in eigenen Tests detailliert zu testen.
So wie
Litauen (2,9 Mio.)
Estland (1,36 Mio.)
Slowenien (2,1 Mio.)
Tschechien (wow, 10,8 Mio.)
Dänemark (6 Mio.)
Belgien (11,9 Mio.)
Alle kleiner als die Niederlande (18 Mio.)
Rob meint
Wundert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Hatte mir Ende letzter Woche das „Potenzial für Voll-Selbstständiges Fahren“ im Abo gegönnt, nach knapp 1.000km am Anfang dieser Woche dann von meinem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht. Da bleib ich lieber bei den Basisfeatures vom „Autopiloten“, da hab ich schon genug zu tun das Auto zu überwachen und von überraschenden Eingriffen abzuhalten.
Tesla-Fan meint
In DE ist das Abo ha auch völlig witzlos, weil die Software nicht zugelassen ist.
Tesla sagt danke für die 99€ Spende.
Vorher informieren wäre billiger gewesen.
Rob meint
Vielen Dank für diesen sinnlosen Kommentar.
Das es sich nicht um FSD (supervised) handelt war mir schon klar, ich wollte den trotzdem enthaltenen Features wie navigieren mit Autopilot und dem automatisierten Spurwechsel schon mal eine Chance bei der langen Fahrt geben, weil ja sonst bei jedem überholen der Autopilot immer wieder neu aktiviert werden muss.
Trotzdem sind selbst diese Basisfunktionen nicht wirklich vernünftig nutzbar, daher auch Widerruf und Geld zurück. Wo jetzt die Spende von mir an Tesla sein soll, erschliesst sich mir daher nicht.
Aber wahrscheinlich Hauptsache reflexartig etwas geschrieben.
M. meint
„Vorher informieren“ hätte ja nicht zu einem Tesla-Kauf geführt. 😛
Powerwall Thorsten meint
In welchem Land war das?