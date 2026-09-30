Batterien für Elektroautos fehlen: Stellantis pausiert Produktion in drei Werken

Der europäische Autokonzern Stellantis hat die vorübergehende Einstellung der Produktion in drei französischen Werken angekündigt. Grund für den Produktionsstopp ist ein Mangel an Batterien für Elektroautos mit hoher Reichweite. Die Unterbrechung wird mindestens eine Woche andauern.

Von der Maßnahme betroffen sind die Standorte Sochaux, Rennes und Mulhouse. Die Belegschaft wurde laut dem Handelsblatt am Dienstag über die geplanten Schritte informiert.

Im Werk Sochaux im Osten Frankreichs, in dem SUV vom Typ Peugeot 3008 gefertigt werden, findet die Schließung vom 23. Oktober bis zum 30. Oktober statt. In der Fabrik in Rennes wird die Produktion des Citroën C5 Aircross im Zeitraum vom 22. Oktober bis zum 30. Oktober eingestellt.

Der Engpass bei den Batterien resultiert Unternehmensangaben zufolge aus einer hohen Nachfrage, insbesondere durch Flottenkunden, welche das aktuelle Angebot übersteigt. Mit der Anpassung des Produktionsplans möchte Stellantis verhindern, dass sich Lagerbestände von Fahrzeugen aufbauen, die nicht der Kundennachfrage entsprechen. Besonders betroffen ist dabei der neue Citroën C5 Aircross.

Als Ursache für den Liefermangel wird der begrenzte Nachschub des Zulieferers Automotive Cells Company (ACC) genannt. Das Unternehmen arbeitet laut Angaben daran, die Produktion zu steigern und die Lieferungen an Stellantis zu verbessern. ACC ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Stellantis, Mercedes-Benz und der Total-Energies-Tochter Saft.

„Leider erhalten wir trotz großer Fortschritte bei der Produktion von ACC noch nicht genügend Batterien“, sagte ein Sprecher von Stellantis der Nachrichtenagentur Reuters. Der Zulieferer teilte mit, dass die Modulproduktion im September fast das Niveau des gesamten Jahres 2025 erreichen werde.

„Während wir die Produktion weiter hochfahren, sind die Industrialisierung und die Skalierung eindeutig in vollem Gange, und wir halten die gegenüber unserem Kunden Stellantis eingegangenen Verpflichtungen ein, wobei die Modulliefermengen auf dessen Anforderungen abgestimmt sind“, so ein ACC-Sprecher.