Batterien für Elektroautos fehlen: Stellantis pausiert Produktion in drei Werken

Der europäische Autokonzern Stellantis hat die vorübergehende Einstellung der Produktion in drei französischen Werken angekündigt. Grund für den Produktionsstopp ist ein Mangel an Batterien für Elektroautos mit hoher Reichweite. Die Unterbrechung wird mindestens eine Woche andauern.
Von der Maßnahme betroffen sind die Standorte Sochaux, Rennes und Mulhouse. Die Belegschaft wurde laut dem Handelsblatt am Dienstag über die geplanten Schritte informiert.
Im Werk Sochaux im Osten Frankreichs, in dem SUV vom Typ Peugeot 3008 gefertigt werden, findet die Schließung vom 23. Oktober bis zum 30. Oktober statt. In der Fabrik in Rennes wird die Produktion des Citroën C5 Aircross im Zeitraum vom 22. Oktober bis zum 30. Oktober eingestellt.
Der Engpass bei den Batterien resultiert Unternehmensangaben zufolge aus einer hohen Nachfrage, insbesondere durch Flottenkunden, welche das aktuelle Angebot übersteigt. Mit der Anpassung des Produktionsplans möchte Stellantis verhindern, dass sich Lagerbestände von Fahrzeugen aufbauen, die nicht der Kundennachfrage entsprechen. Besonders betroffen ist dabei der neue Citroën C5 Aircross.
Als Ursache für den Liefermangel wird der begrenzte Nachschub des Zulieferers Automotive Cells Company (ACC) genannt. Das Unternehmen arbeitet laut Angaben daran, die Produktion zu steigern und die Lieferungen an Stellantis zu verbessern. ACC ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Stellantis, Mercedes-Benz und der Total-Energies-Tochter Saft.
„Leider erhalten wir trotz großer Fortschritte bei der Produktion von ACC noch nicht genügend Batterien“, sagte ein Sprecher von Stellantis der Nachrichtenagentur Reuters. Der Zulieferer teilte mit, dass die Modulproduktion im September fast das Niveau des gesamten Jahres 2025 erreichen werde.
„Während wir die Produktion weiter hochfahren, sind die Industrialisierung und die Skalierung eindeutig in vollem Gange, und wir halten die gegenüber unserem Kunden Stellantis eingegangenen Verpflichtungen ein, wobei die Modulliefermengen auf dessen Anforderungen abgestimmt sind“, so ein ACC-Sprecher.
Kommentare
Halber Akku meint
Zugegeben sind Nachfrageprognosen und entsprechende Planungen nicht ganz einfach. Aber schneller als gedacht sind europäische Hersteller in eine verzwickte Situation geraten. Da fehlen auf der einen Seite plötzlich Batterien für die Fertigung von E-Autos und auf der anderen Seite hörte man gestern, dass Bosch in seinem Zulieferwerk in Nürnberg aufgrund der einseitigen Ausrichtung auf Verbrennerbauteile 900 Mitarbeiter in den nächsten 3 Jahren abbaut. Die Strategie unserer Hersteller, die Transformation auf die Elektromobilität geschickt zu verzögern, in dem man Einfluss auf die Politik nimmt, um möglichst lange noch die profitableren Verbrenner zu verkaufen, ist gescheitert. Das sie von einem rechtspopulistischen Fossillobbyisten in den USA ausgelöst wurde, hätte man so allerdings am wenigsten erwartet.
Future meint
ACC kann also nicht genug liefern. ACC hätte mal die Zellfabrik in Kaiserslautern auf dem alten Opel-Gelände bauen sollen. Es könnte sein, dass Europa einfach viel mehr Batterien brauchen könnte, als sich das diese alten Hersteller so vorgestellt haben. Aber von den ganzen unerwarteten »Überraschungen« lesen wir ja jetzt häufiger in den Meldungen auf diesem Portal.
Futureman meint
Und wieder ein Meldung unter der Rubrik „Von der Nachfrage überrascht“. Schön, wenn immer mehr Hersteller endlich merken, dass bei den richtigen Produkten auch richtig Nachfrage entsteht. Gleichzeitig entsteht für die Akkuhersteller mehr Druck, die Produktion schneller hochzufahren.
Egon_meier meint
So ganz traue ich den Meldungen nicht
Warum fehlen die Akkus?
Stellantis hatte 2025 ein Minus von 22 Milliarden (bei einem Umsatz von 153 Milliarden)
Hat der Konzern einfach kein Geld mehr um die Zulieferer zu bezahlen? Fehlen entsprechende Bankgarantien (die es auch nur gegen Geld gibt)
Alles mit vielen Fragen verbunden.
Mäx meint
So wird es sein. Bleib dran, du bist was Großem auf der Spur!!
Jeff Healey meint
Ich halte es „lediglich“ für eine weitere Folge der andauernden Kurzsichtigkeit der Stellantis-Führungsstruktur, die sich schon seit Jahren wie ein roter Faden durch die Unternehmenskultur zieht:
Wer den internationalen Markt aufmerksam betrachtet hat, konnte die allgemeine Entwicklung der E-Mobilität eigentlich klar verstehen:
Nur noch aufwärts.
Die Batterie-Engpässe bei Stellantis sind, genauso wie die völlig mangelhafte Markenpflege innerhalb des Konzerns,
ein klares Zeichen für Fehlplanung.
M. meint
Es gibt tatsächlich einen Konzern mit übler Zahlungsmoral, aber der hat seinen Sitz nicht in Europa (und in den USA auch nicht, bevor ein paar hier Blutdruck bekommen).
Was hier wohl das Problem ist: die Produktionsplanung, wie immer. Die Abrufe sind höher als das, was der Lieferant eingeplant hatte – nachdem Stellantis ihm mitgeteilt hatte, was er zu beziehen gedenkt.
Dann… vom Erfolg überrascht… kennt man doch. ;-)
Ossisailor meint
Der Verlust von Stellantis war allergrößtenteils auf Sonderabschreibungen in Produktionsanlagen zu verdanken. Die Liquidität ist davon gar nicht betroffen.