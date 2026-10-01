Auslastung von Ladesäulen in Deutschland steigt deutlich an

Die Nutzung von Elektroauto-Ladesäulen in Deutschland verzeichnet im aktuellen Jahr einen deutlichen Zuwachs gegenüber 2025. Betreiber berichten laut der Zeit von höheren Auslastungswerten, was auf steigende Neuzulassungen von E-Autos sowie hohe Treibstoffpreise zurückgeführt wird.

Das schwedische Unternehmen Vattenfall meldete für seine Ladesäulen seit Beginn des Jahres eine Steigerung der geladenen Strommenge um etwa zwei Drittel im Vergleich zum gesamten Vorjahr. Der viertgrößte Betreiber in Deutschland, EWE, verzeichnete einen Anstieg der durchschnittlichen Auslastung seiner Ladepunkte um 30 Prozent gegenüber dem letzten Jahr.

Die Marktführer EnBW und E.On bestätigten ebenfalls eine höhere Nutzung, machten jedoch keine konkreten Zahlen zur Auslastung öffentlich. Aral, zum britischen Konzern BP gehörend und der fünftgrößte Betreiber in Deutschland, begründete den Anstieg ebenfalls mit der Zunahme von Elektroauto-Neuzulassungen.

Die Bundesnetzagentur bezifferte die Anzahl der Ladesäulen in Deutschland Anfang August auf 118.062, was einem Zuwachs von 16 Prozent innerhalb eines Jahres entspricht. Die gesamte Ladeleistung aller Säulen belief sich auf 9,2 Millionen Kilowatt, ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Über 28.000 dieser Säulen werden von den fünf größten Betreibern EnBW, E.On, Tesla, EWE und BP betrieben.

Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) ist der Ausbau der Infrastruktur dem Anstieg der Neuzulassungen bisher vorausgegangen. Im Jahr 2025 waren demnach im Durchschnitt lediglich zwölf Prozent der öffentlichen Ladepunkte gleichzeitig belegt.