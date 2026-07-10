Renault Group hat eine Million Elektrofahrzeuge in Frankreich produziert

Die Renault Group hat seit 2010 mehr als eine Million Elektrofahrzeuge in Frankreich entwickelt und produziert. Davon entstanden 600.000 im Industriepool ElectriCity in Nordfrankreich. Stromer werden in Douai, Maubeuge, Dieppe, Batilly und Sandouville gefertigt.

Die Standorte Cléon, Ruitz und Le Mans liefern Antriebe, während die Refactory in Flins auf Kreislaufwirtschaft spezialisiert ist. Alle französischen Standorte der Renault Group sind laut dem Konzern auf die elektrische Transformation ausgerichtet. Das Unternehmen beschäftigt in Frankreich rund 39.000 Mitarbeiter und sichert nach eigenen Angaben etwa 35.000 indirekte Arbeitsplätze entlang seiner Lieferkette.

Seit 2021 investierte die Renault Group laut einer Mitteilung 13 Milliarden Euro in Frankreich, um Werke umzubauen und eine vollständige Wertschöpfungskette für Elektrofahrzeuge aufzubauen. Im Rahmen des Mid-Term-Plans futuREady sind unter den richtigen Rahmenbedingungen weitere Investitionen von 13 Milliarden Euro vorgesehen. CEO François Provost bezeichnete die nun gemeldete eine Million produzierten Elektrofahrzeuge als „Grund für kollektiven Stolz“.

Die Entwicklung begann 2010 mit Investitionen in Modelle wie den Kleinwagen Renault Zoe und den Hochdachkombi Kangoo Z.E. Das Angebot an elektrischen leichten Nutzfahrzeugen wurde anschließend um den Trafic E-Tech elektrisch und den Master E-Tech elektrisch erweitert.

Über die ReKnow University seien 53.000 Mitarbeiter in Elektrifizierung, Batterietechnologien, künstlicher Intelligenz und Kreislaufwirtschaft geschult worden, teilt Renault hier mit. In Douai und Maubeuge produzierte ElectriCity innerhalb von fünf Jahren 600.000 Elektrofahrzeuge. Der Industriepool wird als europäisches Zentrum mit hohen Produktionskapazitäten, Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft beschrieben.

Ende 2025 war die Marke von 100.000 produzierten Renault 5 E-Tech elektrisch überschritten. Seit dem Marktstart steuert das Werk auf mehr als 200.000 produzierte Einheiten zu. In Maubeuge wird neben dem seit 2011 gefertigten Kangoo Z.E. heute auch der Renault 4 E-Tech elektrisch produziert.

ElectriCity fertigt inzwischen Fahrzeuge für Renault und die Sportwagentochter Alpine sowie die japanischen Partner Nissan und Mitsubishi. Künftig soll Ford hinzukommen. Die französischen Entwicklungs- und Ingenieurteams sollen Fahrzeuge schneller entwickeln, Schlüsseltechnologien beherrschen und Kosten reduzieren.

„Der Erfolg der Elektromobilität hat eine große wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung“, unterstreicht Renault. „Die Produktion von Elektrofahrzeugen in Frankreich schafft und sichert Arbeitsplätze, stärkt Industrieregionen und bewahrt strategisches Know-how.“ In einem zunehmend wettbewerbsintensiven globalen Markt stehe man für einen werteorientierten Industrieansatz. Die Produktion in Frankreich bedeute hohe Ansprüche an Qualität, Innovation und Verantwortung, verbunden mit einer starken lokalen Wertschöpfung.