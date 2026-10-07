Ford-Chef Farley: Für Europa ist es bei chinesischen Autobauern „zu spät“

Ford-Chef Jim Farley warnt vor Risiken für die US-Autoindustrie durch chinesische Wettbewerber. Beim Automotive News Congress sagte er, die USA müssten „äußerst vorsichtig sein, wenn es darum geht, wie die chinesischen Hersteller in unser Land kommen“. Als Beispiel verwies Farley auf Europa, wo Autobauer der Volksrepublik im August einen Marktanteil von 11,7 Prozent erreichten. Ihre Verkäufe stiegen um 111 Prozent auf 97.639 Fahrzeuge.

Für europäische Länder sei es zu spät, so Farley. Die USA müssten nach seiner Darstellung wachsam bleiben, wenn chinesische Hersteller auf den amerikanischen Markt drängen.

Gleichzeitig will Ford mit China-Unternehmen zusammenarbeiten, wenn dies kapitaleffizient ist und dem Konzern Expertise in Bereichen erschließt, in denen sie ihm fehlt. Ford kooperiert etwa mit dem Batteriehersteller CATL, um in einem Werk in Michigan günstigere Batterien zu produzieren. Farley erklärte zugleich, Ford werde mit chinesischen Unternehmen auch direkt konkurrieren.

Wegen seiner Kooperationen mit chinesischen Firmen bei Fahrzeug- und Batterietechnik steht Ford unter Beobachtung der US-Regierung. Dazu gehört eine im Sommer vereinbarte Zusammenarbeit mit Geely zur gemeinsamen Entwicklung von Elektrofahrzeugen für den europäischen Markt.

Chinas rascher Aufstieg zu einem bedeutenden Autoexporteur hat Manager der Automobilindustrie und Politiker in Japan, Deutschland und den USA alarmiert. Für dieses Jahr wird laut Automotive News mit chinesischen Exporten von rund zwölf Millionen Fahrzeugen nach Europa, Lateinamerika und in andere Regionen gerechnet. 2022 waren es rund drei Millionen.

Die USA haben Fahrzeuge aus der Volksrepublik bislang weitgehend durch ein Verbot chinesischer Fahrzeugsoftware und Zölle von mehr als 100 Prozent vom Markt ferngehalten. Führungskräfte der Autoindustrie befürchten jedoch, dass diese Schutzmaßnahmen langfristig nicht bestehen bleiben, so Automotive News. Lobbyisten von Autoherstellern, Händlern und Teilelieferanten drängten US-Abgeordnete deshalb auf ein dauerhaftes Verbot.