Ford-Chef Farley: Für Europa ist es bei chinesischen Autobauern „zu spät“

Ford-Chef Jim Farley warnt vor Risiken für die US-Autoindustrie durch chinesische Wettbewerber. Beim Automotive News Congress sagte er, die USA müssten „äußerst vorsichtig sein, wenn es darum geht, wie die chinesischen Hersteller in unser Land kommen“. Als Beispiel verwies Farley auf Europa, wo Autobauer der Volksrepublik im August einen Marktanteil von 11,7 Prozent erreichten. Ihre Verkäufe stiegen um 111 Prozent auf 97.639 Fahrzeuge.
Für europäische Länder sei es zu spät, so Farley. Die USA müssten nach seiner Darstellung wachsam bleiben, wenn chinesische Hersteller auf den amerikanischen Markt drängen.
Gleichzeitig will Ford mit China-Unternehmen zusammenarbeiten, wenn dies kapitaleffizient ist und dem Konzern Expertise in Bereichen erschließt, in denen sie ihm fehlt. Ford kooperiert etwa mit dem Batteriehersteller CATL, um in einem Werk in Michigan günstigere Batterien zu produzieren. Farley erklärte zugleich, Ford werde mit chinesischen Unternehmen auch direkt konkurrieren.
Wegen seiner Kooperationen mit chinesischen Firmen bei Fahrzeug- und Batterietechnik steht Ford unter Beobachtung der US-Regierung. Dazu gehört eine im Sommer vereinbarte Zusammenarbeit mit Geely zur gemeinsamen Entwicklung von Elektrofahrzeugen für den europäischen Markt.
Chinas rascher Aufstieg zu einem bedeutenden Autoexporteur hat Manager der Automobilindustrie und Politiker in Japan, Deutschland und den USA alarmiert. Für dieses Jahr wird laut Automotive News mit chinesischen Exporten von rund zwölf Millionen Fahrzeugen nach Europa, Lateinamerika und in andere Regionen gerechnet. 2022 waren es rund drei Millionen.
Die USA haben Fahrzeuge aus der Volksrepublik bislang weitgehend durch ein Verbot chinesischer Fahrzeugsoftware und Zölle von mehr als 100 Prozent vom Markt ferngehalten. Führungskräfte der Autoindustrie befürchten jedoch, dass diese Schutzmaßnahmen langfristig nicht bestehen bleiben, so Automotive News. Lobbyisten von Autoherstellern, Händlern und Teilelieferanten drängten US-Abgeordnete deshalb auf ein dauerhaftes Verbot.
Kommentare
Futureman meint
Amerika ist halt zweigeteilt, die eine Hälfte glaubt mehr an Gott als an Wissenschaft und alles was nicht qualmt und brennt ist böses Zeug. Die andere Hälfte ist zukunftsinteressiert und sorgt dank Silicon Valley für Umsätze in der ganzen Welt.
Allen ist aber gemein, das sie hauptsächlich an ihr eigenes Wohl denken (ganz wie ein Großteil der Deutschen) und daher beim Kauf nur auf den Preis schauen um damit möglichst viel mehr als der Nachbar zu besitzen. Daher werden früher oder später auch dort chinesische Produkte vorne liegen.
mipu meint
Wow, die Dinos fürchten sich vor den Chinesen. Klar, durch die Joint Ventures und andere Zusammenarbeiten wissen die Amis, wie effektiv und fortschrittlich die Chinesen sind. Außerdem hat man ja genug Erfahrungen gemacht, als man die Japaner auf den Markt gelassen hat und massiv Anteile verloren hat. Aber hey. solange der Mafia-Clan der Orangen und König Donald der Hinterletzte von Dummistan an der Regierung sind, müssen die sich keine Sorgen machen (sofern sie genug Geld an die spenden).
EVrules meint
Na, wo bleibt denn der Wettbewerbs-Gedanke in den USA, im „Land-of-the-free“?
„Für Europa ist es zu spät“ – ich denke, dass man führenden Personen in den USA kaum die Kompetenz zusprechen kann, irgendwas sinniges über Europa zu äußern.
Schaut man sich die Zulassungszahlen an, ja da wachsen chinesische Marken und Modelle, z.T. auch weil eben PKW vermeindlich heimischer Marken dort produziert werden (bpsw. Cupra, Smart, Mini, Volvo/Polestar). Dennoch bleibt der überwiegende Anteil bei regionalen/europäischen Marken – nichteinmal Hyundai-Kia oder Toyota haben hier große Anteile.
Asiatische Hersteller scheinen eine Sättigung zu erreichen, die bislang überschaubar bleibt – trotz vergleichsweiser guter (bspw. Toyota) Netzwerke von Gewährleistung, Service und Händler.
MK meint
@EVrules:
Das spannende ist doch auch, dass die Marktanteilsgewinne chinesischer Hersteller in Europa bisher vor Allem auf Kosten der von Ihnen genannten asiatischen Hersteller gehen, während der VW-Konzern z.B. unter den BEV sogar einen höheren Marktanteil hat als bei den Verbrennern.
Die deutsche Autoindustrie wurde schon nach den Markteintritten von Toyota und Hyundai für „am Ende“ erklärt und auch beim Markteintritt von Dacia in Deutschland sahen viele das Ende zumindest von Kleinwagen deutscher Konzerne (also in erster Linie aus dem Hause VW) gekommen…und trotzdem verkauft sich der Polo weiterhin und der ID.Polo scheint erfolgreicher zu werden als der Dacia Spring. Autos werden nun Mal von sehr vielen Leuten nicht nach „ich muss von A nach B kommen“ gekauft, sondern immer mehr Leute wollen das komfortabel…und für den ein oder anderen bedeutet ein Markenlogo auch einfach Prestige. Wäre das nicht so, wäre ja auch Markenkleidung längst vom Markt verschwunden. Egal, was z.B. ein Dacia oder auch Leapmotor tut, wird es immer Leute geben, die diese Marken nicht mal in Betracht ziehen.
MK meint
Das ist doch mal eine Arbeitseinstellung für einen CEO eines großen globalen Konzerns: „Tja, andere sind besser als wir…kann man wohl nichts machen, aber vielleicht wird wenigstens unser Heimatland gegen die besseren Produkte aus dem Ausland abgeschirmt“.
Sollte sein Ziel nicht eigentlich sein, so viel in die Entwicklung zu investieren, dass man in Nordamerika und auch Europa Produkte anbieten kann, die chinesischen einfach technisch überlegen sind und die die Leute haben wollen, selbst wenn sie teurer sind als die chinesischen?
South meint
Hihihi, interessante PR Nummer. „die USA müssten „äußerst vorsichtig sein, wenn es darum geht, wie die chinesischen Hersteller in unser Land kommen“. Wirklich. Die USA?
Was ein billiger Trick. Die Autohersteller in den USA müssen sich dem Wettbewerb stellen, egal ob ein US Hersteller oder Toyota oder BMW. Es muss also nicht die USA vorsichtig sein, sondern die alten Anbieter in den USA, und wenn sie kein markgängiges eAuto haben, dann werden sie stark an Bedeutung verlieren.
Also bevor ihr viel Geld für Lobby ausgebt und was von USA faselt, seid euch gewiss, die USA wird es auch ohne euch geben, wenn ihr nicht mehr wettbewerbsfähig seid…. und in den USA hat man nicht soviel Verständnis für angestaubte Hersteller wie in Europa….
Besser-BEV-Wisser meint
Man muss sich der Konkurrenz stellen und im Wettbewerb sich verbessern.
Marktbarrieren lassen lokale Hersteller zuverlässig sterben. (Ein hoch auf Trabant, Wartburg und Yogo :)