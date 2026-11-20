Der chinesische Automobilhersteller Hongqi hat den neuen EHS4 vorgestellt. Das vollelektrische Kompakt-SUV ist nach Angaben der zum staatlichen FAW-Konzern gehörenden Marke das erste Hongqi-Modell, das gezielt auf die Anforderungen europäischer Kunden zugeschnitten wurde. Der EHS4 wird zunächst in Italien zu einem Einführungspreis ab 32.900 Euro angeboten. Für Deutschland wurden bislang weder ein konkreter Verkaufsstart noch offizielle Preise bekannt gegeben.

Der Hongqi EHS4 misst 4,54 Meter in der Länge, 1,89 Meter in der Breite und 1,66 Meter in der Höhe. Der Radstand beträgt 2,74 Meter, das Design entstand nach Herstellerangaben unter Beteiligung des Münchner Designzentrums der Marke. Charakteristische Gestaltungselemente sind die geschlossene Frontpartie mit einer vertikalen roten Zierlinie sowie die von traditioneller chinesischer Celadon-Keramik inspirierte Lackierung. Das fünfsitzige SUV teilt sich wesentliche technische Grundlagen und Karosseriestrukturen mit dem Leapmotor B10.

Technisch basiert der EHS4 auf einer Plattform des chinesischen Elektroautoherstellers Leapmotor, an dem FAW beteiligt ist. Ein Elektromotor an der Hinterachse leistet 160 kW (218 PS) und stellt ein maximales Drehmoment von 240 Nm bereit. Die Energie liefert eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) mit rund 69 kWh Kapazität, die laut Hongqi eine WLTP-Reichweite von bis zu 470 Kilometern ermöglicht. Für das Gleichstrom-Schnellladen nennen Fachmedien eine maximale Leistung von 168 kW und eine Ladezeit von rund 18 Minuten für den Bereich von 30 auf 80 Prozent.

Im Innenraum verfügt der EHS4 über einen 14,6 Zoll großen zentralen Touchscreen und ein 8,8 Zoll großes digitales Kombiinstrument. Apple CarPlay und Android Auto gehören ebenso zur Ausstattung wie eine Wärmepumpe und verschiedene Fahrerassistenzsysteme, darunter ein adaptiver Geschwindigkeitsregler, ein Notbremsassistent und ein Spurhalteassistent. Hongqi nennt außerdem sieben Airbags sowie eine 360-Grad-Kameraüberwachung. Der Kofferraum fasst 460 Liter ohne beziehungsweise 557 Liter einschließlich des zusätzlichen Stauraums unter dem Ladeboden; bei umgeklappter Rücksitzbank sind es bis zu 1704 Liter. Unter der Fronthaube stehen weitere 33 Liter Stauraum zur Verfügung.

Der italienische Marktstart erfolgt in den beiden Ausstattungsvarianten T1 und T2. Für die Einstiegsversion T1 beträgt der reguläre Listenpreis 35.900 Euro, während die höher ausgestattete Variante T2 mit 37.900 Euro ausgewiesen wird. Im Rahmen einer bis Ende November 2026 angekündigten Einführungsaktion reduzieren sich die Preise auf 32.900 beziehungsweise 34.900 Euro. Damit liegt der EHS4 preislich oberhalb des technisch verwandten Leapmotor B10, der ebenfalls im europäischen Markt angeboten wird. Die italienischen Preise lassen sich nicht unmittelbar auf Deutschland übertragen, da die hiesige Preisgestaltung und Vertriebsplanung noch nicht veröffentlicht wurden.

Parallel zur Einführung des EHS4 plant Hongqi eine Erweiterung seines europäischen Modell- und Vertriebsangebots. Nach Angaben des Unternehmens ist die Marke derzeit in 27 europäischen Ländern und Regionen mit rund 90 Verkaufsstandorten vertreten. Bis Ende 2027 soll das Netz auf mehr als 150 Standorte wachsen. Für 2027 ist unter anderem eine Variante des EHS4 mit Range Extender geplant, bei der ein Verbrennungsmotor als Stromgenerator dient. Darüber hinaus prüft FAW eine Fahrzeugproduktion in Europa und mögliche Kooperationen mit bestehenden Automobilherstellern.