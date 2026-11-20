US-Elektroautobauer Lucid baut sein Servicenetz aus und setzt dabei auf zusätzliche Werkstätten, mehr Personal und einen erweiterten mobilen Kundendienst. Im dritten Quartal konnte das Unternehmen laut InsideEVs die Wartezeiten im Service gegenüber dem Vorquartal um 20 Prozent reduzieren.

CEO Silvio Napoli hatte im August eingeräumt, das Unternehmen habe zu wenig in den Service investiert. Der Ausbau ist Teil seines Sanierungsplans, der unter anderem Kostensenkungen, geringere Verluste und eine Verbesserung der Kundenerfahrung vorsieht.

Derzeit betreibt Lucid eigenen Angaben zufolge rund 40 Servicezentren in den USA und errichtet weitere Standorte in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten. Hinzu kommen kombinierte Verkaufs- und Servicestandorte, von denen der erste in Kalifornien, eröffnet wurde. Zwei weitere sollen bis Jahresende in Los Angeles und Dallas folgen, ein zusätzlicher Standort ist für Anfang 2027 in Chicago vorgesehen.

Weltweit erhöhte Lucid die Zahl seiner Technik- und Supportmitarbeiter im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal um mehr als 40 Prozent, heißt es. Bis Jahresende strebt man einen Zuwachs von 50 Prozent sowie bis Anfang 2027 von 60 Prozent an. Auch der mobile Service wird erweitert: Seine Kapazität stieg gegenüber dem zweiten Quartal um 15 Prozent und soll bis Jahresende um insgesamt 40 Prozent wachsen. Zusätzlich unterstützen 20 neue Exemplare des großen SUV Gravity den Transport von Technikern zu reparaturbedürftigen Autos.

„Wir bauen ein umfassenderes und besser zugängliches Servicenetzwerk auf, das unsere Kunden auf jedem Schritt ihres Weges als Fahrzeugbesitzer unterstützt“, sagte Billy Hayes, der neue Chief Customer Officer von Lucid, laut InsideEVs. „Wir erweitern unser Netzwerk, stellen zusätzliches Servicepersonal ein und erhöhen die Kapazitäten unseres mobilen Kundendienstes, um Wartezeiten zu verkürzen und einen bequemeren, reaktionsschnellen Support zu bieten.“

Parallel bereitet Lucid die Einführung günstigerer Elektroautos auf seiner neuen Mittelklasseplattform vor, deren Produktion in der zweiten Jahreshälfte 2027 mit dem Modell Cosmos beginnen soll. Die Mittelklasse-Elektroautos von Lucid werden auch in Europa erwartet, wo schon länger die beiden Oberklassewagen Air und Gravity verkauft werden. Der Hersteller richtet seinen Fokus außerdem auf Robotaxi-Partnerschaften und die Verbesserung des Kundenerlebnisses.