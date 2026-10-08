Daimler Trucks verkauft 1207 Elektrofahrzeuge im Q3 2026

Im dritten Quartal 2026 hat der Daimler-Truck-Konzern 91.260 Einheiten (Q3 2025: 72.277) abgesetzt. Der Absatz von Trucks North America stieg auf 45.629 Einheiten (Q3 2025: 30.225). Das Segment Mercedes-Benz Trucks hat seinen Absatz auf 40.362 Einheiten gesteigert (Q3 2025: 35.818).

Der Absatz von Daimler Buses belief sich in Q3 2026 auf 5394 Einheiten (Q3 2025: 6443). Der Absatz von batterieelektrischen Lkw und Bussen lag im Q3 2026 bei 1207 Einheiten (Q3 2025: 1679).

Mit der Integration der Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation in Archion am 1. April 2026 beziehen sich die Absatzzahlen nur noch auf fortgeführte Aktivitäten.

Daimler Truck wird bei der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals am 6. November detailliert über die finanziellen und nichtfinanziellen Kennzahlen des 3. Quartals auf Konzern- und Segmentebene berichten.