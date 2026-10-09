Porsche liefert in den ersten neun Monaten 2026 weltweit 38.730 Elektroautos aus

Porsche hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 weltweit 178.532 Fahrzeuge (Vorjahr 212.509) an Kunden ausgeliefert. Die Auslieferungsentwicklung im dritten Quartal verlief analog zur Halbjahresbetrachtung. Gegenüber dem Vorjahr liegt der Rückgang nach neun Monaten unverändert bei 16 Prozent, wie bereits zum Halbjahr.

Die Modellreihe 911 ist bei den Kunden weiterhin begehrt: In den ersten neun Monaten liegt sie mit einem Plus von 12 Prozent über Vorjahr. Über alle Modellreihen hinweg blieb die Nachfrage nach besonders exklusiven und leistungsstarken Derivaten hoch, berichtet Porsche. GTS-, Turbo- und GT-Modelle erreichten erneut einen hohen Anteil am Gesamtabsatz.

„Der hohe Anteil unserer Top-Derivate, insbesondere beim 911, zeigt die außergewöhnliche Attraktivität unserer Marke“, sagt Matthias Becker, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Porsche AG. „Unsere Kundinnen und Kunden entscheiden sich bewusst für die exklusiven und emotionalsten Ausprägungen unserer Sportwagen. Damit stärken wir unsere einzigartige Position, die es uns ermöglicht, sowohl das sportliche Premium-Segment als auch das sportliche Luxus-Segment zu bedienen.“

Cayenne bleibt stärkste Modellreihe

Mit 59.586 ausgelieferten Fahrzeugen bleibt der Cayenne die weltweit absatzstärkste Modellreihe von Porsche. Dabei wurden vom Cayenne Electric seit der Markteinführung im Sommer 7002 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Insgesamt bewegt sich die Modellreihe damit leicht unter Vorjahresniveau (-2 %). Von der Modellreihe Macan wurden 51.025 Fahrzeuge ausgeliefert (-21 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum). Davon entfallen 23.029 Einheiten auf die vollelektrische Variante. Der Macan mit Verbrennungsmotor wurde noch 27.996 Mal an Kunden übergeben. Seit Sommer 2026 wird das Modell mit Verbrennungsmotor nicht mehr produziert.

Das Sportwagen-Flaggschiff 911 legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 12 Prozent auf 42.217 Auslieferungen zu. Die kleinen Sportwagen-Modelle 718 Boxster und 718 Cayman verzeichneten 3291 Auslieferungen (-79 % gegenüber Vorjahreszeitraum). Die Modellreihe 718 wird seit Oktober vergangenen Jahres nicht mehr produziert. Von der Oberklasselimousine Panamera wurden in den ersten neun Monaten 13.714 Fahrzeuge an Kunden übergeben (-35 %). Die als Sportlimousine und Kombi erhältliche Elektroauto-Reihe Taycan wurde im gleichen Zeitraum 8699 Mal ausgeliefert (-31 %).

Unterschiedliche Entwicklungen in den Weltregionen

Nordamerika bleibt mit 56.088 ausgelieferten Fahrzeugen die volumenstärkste Vertriebsregion von Porsche. Der Rückgang von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist laut dem Unternehmen vor allem auf das Produktionsende der Modellreihe 718 zurückzuführen sowie den starken Vorjahreszeitraum des Macan Electric. In Europa (ohne Deutschland) wurden 44.949 Fahrzeuge an Kunden übergeben (-11 %). In Deutschland lieferte Porsche 20.954 Fahrzeuge aus, was einem Rückgang von sieben Prozent entspricht.

Die Übersee- und Wachstumsmärkte erreichten 35.048 Auslieferungen (-19 %). Der Rückgang ist den Angaben zufolge unter anderem auf die Angebotslücken bei der Modellreihe 718 sowie dem Verbrenner-Macan zurückzuführen. In China wurden in den ersten neun Monaten 21.493 Fahrzeuge ausgeliefert (-33 %). „Das Marktumfeld bleibt dort unverändert anspruchsvoll“, so Porsche.

„Mit unserer auf dem Capital Markets Day vorgestellten Strategie ‚Sportwagenschmiede 35‘ haben wir unseren Anspruch für die kommenden Jahre klar definiert: Porsche bleibt seiner Value-over-Volume-Strategie treu. Unser Fokus liegt auf besonders begehrlichen Sportwagen, attraktiven Derivaten und dem weiteren Ausbau unseres Individualisierungsangebots. Dabei sind wir auf einem guten Weg“, sagt Vertriebsvorstand Becker.