BYD Atto 8 feiert Premiere: Elektro-Siebensitzer startet 2027 in Europa

BYD stellt sein neues vollelektrisches SUV-Flaggschiff Atto 8 vor. Das Modell bietet Platz für bis zu sieben Personen und soll im ersten Quartal 2027 bei europäischen Händlern des China-Herstellers in den Verkauf gehen. Der 5,04 Meter lange, 1,996 Meter breite und 1,76 Meter hohe Atto 8 ergänzt die bestehende SUV-Modellpalette der Marke.

Das große Elektroauto wird in zwei Antriebsvarianten angeboten, die jeweils über eine 115-kWh-Blade-Batterie der zweiten Generation verfügen. Der Atto 8 Design RWD mit Hinterradantrieb leistet 340 kW (462 PS), erreicht 100 km/h aus dem Stand in 8,0 Sekunden und bietet eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 653 Kilometern. Die Allradversion Excellence AWD entwickelt 570 kW (775 PS) und 775 Nm Drehmoment, beschleunigt in 4,6 Sekunden auf 100 km/h und schafft eine WLTP-Reichweite von bis zu 602 Kilometern.

Als erstes BYD-Modell in Europa unterstützt der Atto 8 die neue „Flash-Charging“-Technologie in Verbindung mit der „Blade“-Batterie der zweiten Generation. Damit soll sich die Batterie innerhalb von fünf Minuten von 10 auf 70 Prozent und innerhalb von neun Minuten von 10 auf 97 Prozent aufladen lassen. Bei Temperaturen von bis zu minus 30 Grad Celsius soll der Ladevorgang von 20 auf 97 Prozent zwölf Minuten dauern. BYD plant, das europäische Flash-Charging-Netzwerk bis Ende 2027 auf 3000 Ladestationen auszubauen.

Im Innenraum verfügt der Atto 8 über ein 2,39 Quadratmeter großes Panorama-Glasdach, ein digitales 10,25-Zoll-Kombiinstrument, ein 26-Zoll-Head-up-Display und einen zentralen 15,6-Zoll-Touchscreen. Google Maps, Google Assistant und der Google Play Store sind integriert. Zur Serienausstattung zählen außerdem eine Drei-Zonen-Klimaautomatik, Echtledersitze sowie beheizbare, belüftete Sitze mit Massagefunktion für die Vordersitze und die äußeren Sitzplätze der zweiten Reihe. Je nach Modellvariante kommen Soundsysteme mit zehn beziehungsweise 21 Lautsprechern zum Einsatz.

Das Kofferraumvolumen beträgt bei vollständig aufgestellter dritter Sitzreihe 270 Liter und lässt sich durch Umklappen der zweiten und dritten Sitzreihe auf bis zu 1960 Liter vergrößern. Zusätzlich steht unter der Fronthaube ein 136 Liter großer Stauraum zur Verfügung. Zur weiteren Ausstattung gehören zwei kabellose Smartphone-Ladeflächen mit jeweils 50 Watt, vier USB-C-Anschlüsse und ein vorderes Kühlfach, das sich auf bis zu minus 6 Grad Celsius kühlen oder auf bis zu 50 Grad Celsius erwärmen lässt.

„Effizienz, Komfort und Vielseitigkeit auf höchstem Niveau“

„Als Technologieunternehmen steht BYD dafür, Innovationen in die Realität zu bringen. Der Atto 8 verkörpert diesen Ansatz in besonderer Weise: Mit unserem neuesten Antriebsstrang, der Blade-Batterie der zweiten Generation, einer Reichweite von mehr als 600 Kilometern, bis zu sieben Sitzplätzen und modernsten Technologien im Innenraum vereint er Effizienz, Komfort und Vielseitigkeit auf höchstem Niveau“, so Stella Li, Executive Vice President von BYD.

„Mit Flash Charging gehen wir zudem einen entscheidenden Schritt in der Weiterentwicklung der Elektromobilität. Dank Ladezeiten, die sich der Geschwindigkeit eines Tankvorgangs annähern, wird Elektromobilität noch alltagstauglicher und Reichweitenangst zunehmend zur Vergangenheit. Der Atto 8 zeigt eindrucksvoll, wie wir unsere Investitionen in Forschung und Entwicklung in konkrete Vorteile für unsere Kunden übersetzen. Unser Ziel ist nicht nur die Entwicklung neuer Technologien, sondern deren schnelle Integration in marktreife Fahrzeuge, die das Leben von Menschen weltweit einfacher, komfortabler und nachhaltiger machen.“