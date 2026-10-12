BYD verkauft 1,32 Millionen Stromer im dritten Quartal 2026

Der chinesische Automobilhersteller BYD hat im dritten Quartal 2026 weltweit 1.323.065 Fahrzeuge mit elektrifiziertem Antrieb verkauft. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Zuwachs von 18,75 Prozent, während der Absatz im Vergleich zum zweiten Quartal um 19,41 Prozent stieg.

Die Zahlen umfassen sowohl batterieelektrische Fahrzeuge als auch Plug-in-Hybride und elektrifizierte Nutzfahrzeuge. Im September erreichte BYD mit 463.561 verkauften Fahrzeugen den bislang höchsten Monatsabsatz des Jahres 2026. Das Ergebnis lag 16,98 Prozent über dem September 2025 und 5,28 Prozent über dem August 2026. Bereits im Juli hatte der Hersteller 419.211 Fahrzeuge verkauft, im August waren es 440.293 Einheiten. Damit stiegen die monatlichen Verkaufszahlen während des gesamten dritten Quartals kontinuierlich an.

Besonders deutlich entwickelte sich im September das Geschäft mit rein batterieelektrischen Pkw. BYD verkaufte nach eigenen Angaben 273.143 Elektroautos, rund 33,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Bei den Plug-in-Hybriden ging der Absatz dagegen leicht auf 183.570 Fahrzeuge zurück. Hinzu kamen 6848 elektrifizierte Nutzfahrzeuge, sodass batterieelektrische Pkw rund 59 Prozent des gesamten Monatsabsatzes ausmachten.

Trotz des starken dritten Quartals liegt BYD im bisherigen Jahresverlauf weiterhin unter dem Vorjahresniveau. Von Januar bis September 2026 verkaufte der Konzern insgesamt 3.131.576 Fahrzeuge, was einem Rückgang von 3,94 Prozent entspricht. Während der Absatz rein batterieelektrischer Pkw in den ersten neun Monaten um 1,5 Prozent auf 1.629.957 Einheiten zulegte, sank der Absatz von Plug-in-Hybrid-Pkw um 10,19 Prozent auf 1.448.587 Fahrzeuge. Das Wachstum des dritten Quartals konnte die schwächeren Ergebnisse aus der ersten Jahreshälfte damit noch nicht vollständig ausgleichen.

Eine zunehmende Rolle spielt das internationale Geschäft. Im September meldete BYD den Export von 180.700 elektrifizierten Fahrzeugen. Bereits im August hatten die Auslandslieferungen laut der Nachrichtenagentur Reuters 189.466 Einheiten erreicht, mehr als doppelt so viele wie ein Jahr zuvor.

Auch in Deutschland hat BYD seine Marktpräsenz ausgebaut. Im September 2026 wurden hierzulande nach Auswertungen der Zulassungsdaten 6040 Pkw der Marke neu zugelassen, gegenüber 5256 im August. Davon entfielen 2194 Fahrzeuge auf rein batterieelektrische Modelle. Der deutsche Gesamtmarkt verzeichnete im September 88.599 neue Elektro-Pkw, die damit einen Anteil von 34,5 Prozent an sämtlichen Pkw-Neuzulassungen erreichten. BYD ist auf dem deutschen Markt sowohl mit vollelektrischen Fahrzeugen als auch mit Plug-in-Hybriden vertreten.